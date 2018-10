Performanță în șah

Edward Mihai Pădurariu, un împătimit al “luptei” de pe tabla cu 64 de pătrăţele, este, la cei aproape 14 ani ai săi, unjucător care și-a făcut un nume în competiţiile de şah din ţară.

Este cel mai tânăr sucevean care deține titlul de candidat de maestru, un salt important din cariera unui șahist, pe care doar câțiva adolescenți de vârsta lui, din întreaga țară, au reușit să-l facă.

Are toate calitățile pentru a ajunge și mai departe în sportul minţii, sport pe care l-a învățat înaintea literelor din Abecedar, pe la 5 ani și jumătate, când tatăl său îi arăta primele mutări.

„Eram un copil zvăpăiat, energic, iar tata mi-a arătat tabla de șah, câteva mutări, în speranța că voi fi mai atent și mai cuminte”, povestește Edward, sau Edi, așa cum îl știu toți cei apropiați lui.

Aînceput să mute piesele pe tabla de șah cu tot mai mult tact, de la partidă la partidă își depășea tot mai ușor tatăl, astfel că era evident că șahul nu putea rămâne doar un simplu hobby.

„Am văzut că îmi place și am vrut să avansez și să fiu antrenat de un profesor. Primul care m-a pregătit în șah a fost domnul Victor Teodoriu, profesor de matematică, iar ulterior a fost prof. Marian Culapov”, a mai mărturisit Edi.

„După doar câteva luni, era el cel care câștiga partidele. Veneam deseori de la serviciu, eram destul de obosit, însă Edi voia să joace. Îmi spunea: <Tati, vreau șah, tati, vreau șah>. Am căutat pagini online să poată exersa, juca foarte bine”, a completat, la rândul său, Marcel Pădurariu, tatăl lui Edi.

La doar 6 ani a participat la primul său concurs de șah, găzduit pe atunci de Galeria Mall. A jucat cu adversari de 10, de 11, de 12 ani, reușind să-i întreacă, în cele din urmă adjudecându-și un premiu II.

Vicecampion mondial în 2017

Cel mai bun rezultat al lui Edi este titlul de vicecampion mondial la secțiunea șah blitz, categoria sub 13 ani, obținut în primăvara anului trecut, la Iași, în cadrul Campionatului Mondial de Șah Școlar, care a reunit la masa competițională 500 de participanți din peste 40 de state ale lumii.

Au fost nouă meciuri disputate de Edi, rezultatul final aducându-i suceveanului argintul.

L-am întrebat pe Edi care a fost cea mai grea partidă pe care disputat-o vreodată, acesta amintindu-și de un meci din 2016, de la Festivalul Internațional de Șah „Open Iași”, care a durat peste cinci ore.

”Atunci însă nu am reușit să câștig. Am mai avut partide grele, de exemplu, acum patru ani, la Campionatul de Șah Clasic pentru Copii, am avut cu Felix Fotache o partidă în care am jucat 100 de mutări, în condițiile în care media este undeva la 40, 50 de mutări. Am rămas ultimii din toată sala, însă la final am reușit să câștig. Aceea este considerată cea mai bună partidă a mea”, a mai arătat Edi.

Palmaresul tânărului este unul impresionant, mărturie fiind și vitrina sa plină de trofee și cupe, mănunchiul gros de medalii sau „ceaslovul” de diplome obținute la concursurile din țară (campionate naționale, festivaluri internaționale de șah, etc).

Edi este elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, șahul cultivându-i calități care-l ajută să deprindă mai ușor informațiile de la clasă.

Se antrenează pe Skype cu un maestru internațional

Edy a frecventat cursurile de șah de la Palatul Copiilor Suceava, susținute de la prof. Culapov, de la șase ani și jumătate. Nu a fost înscris în grupa de începători, așa cum în mod normal se întâmpla cu copiii de vârsta lui, antrenorul său recomandându-i grupa de avansați. A avut adversari și de dublul vârstei sale, cărora le-a făcut față cu brio.

„Mergea de trei ori pe săptămână și stătea câte trei – patru ore. Era plăcerea domnului profesor să-l antreneze, considera că merită să investească timp și efort pentru că era un elev foarte bun”, a mărturisit Marcel Pădurariu.

De cinci ani, Edi se antrenează pe Skype cu Gabriel Mateuță, din București, maestru internațional care pregătește elevi din toată lumea.

S-a adaptat stilului ușor diferit de predare al maestrului internațional, exersează diagrame, poziții, strategii, deschideri noi, mai ales pentru a-și îmbunătăți punctajul Elo (peste 2100 momentan), din sistemul clasificare a jucătorilor de șah.

Edi nu este un jucător deosebit doar din prisma palmaresului său, ci și datorită tacticii sale mai rar întâlnite.

„Îmi place mai mult să joc în funcție de inspirația de moment, să improvizez, astfel pot păcăli ușor adversarii și reușesc să câștig, practic scot din teorie celălalt jucător. Îmi place să joc mai mult după improvizație, decât după teorie și scheme. În șah contează mai mult antrenamentul, dar la mine raportul e invers, e mai mult talent cred. Nu muncesc la fel de mult pentru că nu-mi permite timpul, dar compensez pe partea cealaltă”, explică Edi.

Cât despre îmbunătățirile pe care vrea să le aducă jocului său, finalurile sunt partea de joc unde elevul este conștient că mai trebuie să exerseze.

Din sfera șahului, îi admiră pe Daniel Deac, cel mai tânăr mare maestru internaţional, pe Magnus Carlsen, din Norvegia, cel mai bun jucător din lume în momentul de față, cu peste 2800 de puncte Elo, pe Gari Kasparov, etc.

Este legitimat la Șah Club Galați

Din 2012, Edi este legitimat la Șah Club Galați, un club particular, sprijinit însă și de autoritățile locale. Face echipă cu Alex Codreanu, prietenul lui cel mai bun, cei doi fiind considerați „nava amiral” a clubului, obținând împreună mai multe titluri de campion național la grupa lor de vârstă.

I-ar fi plăcut să reprezinte Suceava în cadrul competițiilor la care participă, însă la Galați cultura pentru jocul de șah este foarte bine consolidată, cluburile au parte de sprijin din partea autorităților, iar nivelul de performanță este unul care-i permite lui Edi să se pregătească la standarde înalte.

Cu toate acestea, drumul spre performanță i-a fost înlesnit mai ales de familie, care l-a susținut permanent pe Edi, din toate punctele de vedere. Iar un loc special în galeria oamenilor care îl sprijină necondiționat îl are bunicu’ Dumitru care îl duce cu mașina la competițiile de peste tot din țară.

„Când am văzut că rezultatele vin, am vrut să-l susținem din toate punctele de vedere. Vara aceasta a fost la competiții la Oradea, la Cap Aurora, Eforie, evenimente doar cu câteva zile pauză între ele. Aproape că nu prea a stat la Suceava, nu a avut vacanță. Avem noroc și de bunicul, el merge la concursuri cu mașina. Edi nu putea face performanță dacă nu era bunicul, ne-a ajutat enorm”, povestește Marcel Pădurariu.

Edi este în lotul național al României din 2012, iar următoarea competiție pentru care se pregătește este campionatul național de la începutul anului viitor.

O pasiune în alb şi negru

Redăm în cele ce urmează un pasaj aparținând Șah Club Galați, despre Edward și Alex, „nava amiral” a clubului:

„De ce echipa de vis?

Pentru că de 7 ani câștigă medalii continuu, la cel puțin două probe, vreo 3 ani la rând fiind invincibili la clasic, adunând 18 medalii din 21 posibile (lucru probabil unic în istoria Campionatelor Naționale pe Echipe de Juniori); pentru că anul acesta au obținut AUR CURAT la clasic, ARGINT la rapid și AUR la blitz; pentru că încrederea pe care o am în această echipă îmi spune că poate răsturna oricând, orice calcul al hârtiei și poate depăși orice adversar; pentru că fiecare are antrenor personal cu mare experiență, multe partide fiind câștigate din cameră cu ajutorul antrenorului; (....) pentru că, de când joaca împreună (de vreo 5 ani) Edi și Alex se simt ca doi siamezi, știind exact când să păstreze posesia pentru a securiza victoria și când este nevoie să forțeze pentru a-și acoperi coechipierul; (...) pentru că au susținerea totală și necondiționată a părinților; (...)”.