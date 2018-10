Crimă

Un tânăr în vârstă de 31 de ani, din Republica Moldova, a fost ucis la finele săptămânii trecute într-o parcare din Belgia, în Antwerpen, în urma unei altercații generale la care au participat mai mulți români. Conform informațiilor venite de la cei care au fost martori, autorul este un sucevean în vârstă de 50 de ani. Autoritățile belgiene au transmis pe cale oficială că în acest caz au reținut șapte suspecți care au participat la altercație, inclusiv bărbatul în vârstă de 50 de ani suspect de omor.

Conform celor de la Pro TV Moldova, tânărul din Republica Moldova, Ioan Gavriluță, era șofer de tir. Sâmbătă noapte, acesta a fost implicat într-o altercație generală, într-o parcare, la care au participat moldoveni și români.

Sâmbătă, la ora 22.00, un echipaj medical a fost solicitat să intervină de urgență pentru a acorda ajutor unei persoane înjunghiate, într-o parcare din Belgia.

Bărbatul ucis era originar din raionul Călărași și lucra ca șofer de tir în Europa de câțiva ani.

Veronica Gavriluță, soția rămasă văduvă, le-a vorbit despre drama cumplită prin care trece celor de la Pro Tv Moldova.

„Mi-a părut suspect că cineva strigă la poartă și plânge în gura mare. M-am priceput că ceva nu e în regulă. Au rămas doi copii pe drumuri, fără suport, fără susținere. Ni l-au ucis... Nu cunosc care a fost cauza. Știu doar că a fost o altercație între mai multe persoane. Nu el a fost cel mai vinovat de acolo, dar nu cunosc cauza concretă. Știu că persoana ceea s-a întors și anume în el a nimerit cu cuțitul.Jumătate de oră încă a mai putut vorbi în brațe la un prieten de-al lui și a spus numai ...<Familia mea...> Salvarea nu a mai putut decât să constate decesul lui. Acum stă trupul lui sub sechestru în Belgia și nu pot să-l aduc în țară. Am vorbit cu toți să mi-l aducă. Aștept să se pornească mașina și să mi-l aducă. Am prieteni care locuiesc în Belgia, care au mers la faţa locului și au văzut totul”, a povestit, printre lacrimi, soția îndurerată.

Tânărul lucra legal, cu contract de muncă românesc, și avea doi copii.

Detalii suplimentare despre principalul suspect de omor nu au fost făcute publice de presa belgiană, ancheta fiind în curs.

Brigada omucideri a poliţiei judiciare din regiunea Flandra a Belgiei investighează cazul de omor. Crima a produs groază și neliniște în orașul belgian.