Risc

Un control tematic efectuat de inspectorii sanitari suceveni la Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ), la SMURD, la serviciile de ambulanţă private, Ambu-Life şi Ana Rom, precum şi la staţiile pe care le au în judeţ a arătat că, în privinţa dotării cu autospeciale, SAJ stă cel mai prost.

Inspectorul-şef al Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava, dr. Dinu Sădean, a declarat, ieri, în conferinţă de presă, că în luna septembrie DSP a efectuat 17 controale la unităţile care acordă asistenţă medicală de urgenţă pre-spitalicească şi, dacă la SMURD şi la cele două servicii private de ambulanţă nu au fost găsite nici un fel de probleme, la SAJ Suceava, din cele 28 de ambulanţe de tip B şi C, „65% au norma de circulaţie depăşită”. „Există o ambulanţă A1 cu peste un milion de kilometri parcurşi şi alte cinci ambulanţe A1, care au peste 800 de kilometri parcurşi”, a declarat dr. Sădean, care a mai spus că aceste maşini riscă oricând să rămână cu pacientul în drum.

Situaţia este dramatică în privinţa dotării la SAJ Suceava pentru că în 4 ani nu s-a primit nici o maşină nouă.

La sfârşitul lunii august, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a anunţat că licitaţia pentru ambulanţele B 4x2 şi 4x4 a fost în sfârşit finalizată şi că până la sfârşitul acestui an vor fi livrate aproximativ 500 de ambulanţe de urgenţă, urmând ca livrările să continue şi anul viitor începând cu luna ianuarie. În cadrul unui proiect finanţat prin POR, accesând fonduri europene nerambursabile, urmează a fi livrate 1.309 de ambulanţe de tip A, B şi C (935 ambulanţe de urgenţă tip B, din care 600 destinate serviciilor de ambulanţă şi 335 SMURD, 132 ambulanţe de urgenţă tip C, din care 81 destinate serviciilor de ambulanţă şi 51 destinate SMURD şi 242 ambulanţe de transport de tip A destinate serviciilor de ambulanţă). Noile ambulanţe vor înlocui parcul învechit al serviciilor de ambulanţă şi SMURD în care majoritatea ambulanţelor au fost achiziţionate în anii 2007/2008.