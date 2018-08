Piedici

O investiție așteptată de foarte mulți ani de locuitorii cartierului sucevean Burdujeni Sat - extinderea gazului metan, este blocată temporar, din cauza contestării rezultatului licitației de atribuire a executării lucrărilor.

„În această săptămână am fi putut semna contractul de extindere a gazului metan, numai că pe 27 august, după cum am fost informați, s-a depus contestație la Tribunal din partea SC Total Tuby SRL, asociată cu SC Vertatel SRL. Pe aceeași cauză a fost depusă contestație și la CNSC, care a respins-o. Consider că nu au nici o șansă în instanță, dar iată că ne mai întârzie vreo două-trei săptămâni”, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu. Rezultatul licitației nu a fost anunțat până acum, așteptându-se să se termine perioada legală de depunere a contestațiilor.

La licitația de extindere a rețelei de gaz metan în cartierul Burdujeni Sat, precum și în Cartierul Tinereții, de pe Dealul Mănăstirii, au fost depuse trei oferte: Costerm SRL Piatra Neamț, asocierea Test Prima Suceava-Gazmir Iași, precum și consorțiul format din două firme din București – Vertatel cu Total Tuby SRL.

Rețele de gaz metan urmează să fie extinse pe 33 de străzi, la 1300 de imobile, pe o distanță totală de 28,5 km, valoarea totală a acestora fiind estimată la 3,5 milioane de lei fără TVA. Durata de realizare a investiției este de 36 de luni de la începerea lucrărilor.