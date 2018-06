Printre autoturisme și camioane

O apariție inedită, ieri la amiază, pe străzile Sucevei, a atras privirile trecătorilor. Ropotul copitelor a doi cai frizieni negri, înhămați la o trăsură albă, a răsunat pe caldarâmul străzilor din zona centrală a orașului, spre uimirea șoferilor și a pietonilor, deopotrivă. Trăsura cu cai aparține Domeniului Cailor – Bucovina și a fost invitatul surpriză al Salonului Auto de pe esplanada Casei Culturii Suceava. Proprietara lor, Raisa Ioneac, ne-a declarat că inițiativa a aparținut organizatorului Salonului, Camera de Comerț și Industrie Suceava, și că prezența unei trăsuri cu cai la un astfel de eveniment este normală, ca strămoș al automobilului. Pe esplanadă, trăsura cu cai și-a avut locul în zona rezervată camioanelor.

Raisa ne-a spus că Domeniul Cailor este o zonă de agrement din Dorna Arini, care s-a născut din pasiunea pentru cai a soțului ei, Marian. Atât Raisa, cât și Marian, lucrează încă în străinătate pentru a susține financiar afacerea din Dorna Arini, dar premisele ca aceasta să fie „pe propriile picioare” sunt bune. Marian este absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și are o firmă de construcții în Italia, Raisa a studiat Relații Internaționale și Economie și se ocupă de administrare. „Am învățat managementul unei afaceri în toate aspectele ei. Marian lucrează în construcții de 20 de ani, în Italia s-a format în acest domeniu și acum avem lucrări în toată Europa. Din construcții ținem Domeniul Cailor, pentru că este un hobby costisitor, care nu produce încă suficient ca să se susțină singur”, ne-a povestit Raisa.

Primul cal pe care l-au cumpărat a fost Peter, în urmă cu 3 ani - „cel mai frumos și mai impunător frizian pe care l-am văzut”. A costat peste 10.000 de euro. Anul trecut, în toamnă, au găsit la Cluj un al doilea exemplar care le-a plăcut, pe Vicky, și l-au cumpărat. „Am pus fotografii cu caii pe Facebook și am avut un feedback extraordinar. Oamenii au început să-i solicite pentru diverse evenimente (nunți, zilele localităților), pentru ședințe foto, activități de agrement (călărie, plimbări cu trăsura), parade etc. N-am avut un plan de afaceri, acesta a venit din mers. Acum este primul an când aproape atingem numărul de evenimente care să asigure supraviețuirea Domeniului și sunt foarte entuziasmată. Avem și un manej, singurul din Zona Dornelor, ne putem deplasa oriunde suntem solicitați, sunt optimistă”, a mai spus Raisa Ioneac.

