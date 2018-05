Vizită oficială

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a dat asigurări că noul Spital Municipal din Fălticeni va fi finalizat cel târziu anul viitor. Sorina Pintea a vizitat în cursul zilei de ieri şantierul noului spital din Fălticeni, iar la final a dat asigurări că ministerul pe care îl conduce va aloca fonduri pentru finalizarea acestei investiţii, începută de mai bine de 27 de ani.

În cadrul vizitei de lucru de la Fălticeni, Sorina Pintea a fost însoţită de directorul spitalului, dr. Vlad Morariu, subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Tiberius Brădăţan, prefectul Mirela Adomnicăi, precum şi de parlamentarii PSD Ioan Stan şi Alexandru Rădulescu.

După vizită, Sorina Pintea a precizat că, cel puţin teoretic, mandatul ei de ministru se termină în 2020, dar nu îşi pune problema că noul spital din Fălticeni nu va fi terminat anul viitor. Ea a amintit că pentru anul acesta Ministerul Sănătăţii a alocat deja o sumă de 11 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcţie, iar în continuare mai sunt necesari bani pentru dotările medicale. „Până la urmă, alocările bugetare de la minister, făcute de o comisie pe anumite criterii de eligibilitate, au fost foarte clare: terminarea lucrărilor deja începute. Pentru că avem foarte multe lucrări începute în toată ţara şi care se dărâmă, care trebuiesc refăcute, care necesită alt tip de intervenţii mult mai costisitoare. Şi atunci am ales să finanţăm lucrările care sunt aproape terminate şi pe care încercăm să le dăm în folosinţă cât mai repede. Eu estimez că aici se vor finaliza anul viitor. Acum depinde şi de rectificările bugetare”, a spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a spus că este impresionată de investiţia de la Fălticeni

Ministrul Sănătăţii s-a declarat impresionată de noua investiţie din Fălticeni, considerând că este lăudabil faptul că autorităţile locale, managerul spitalului şi parlamentarii s-au luptat să aducă fonduri pentru finalizarea lucrărilor. „Chiar sunt impresionată. Mărturisesc faptul că nu mă aşteptam să fie atât de mare. Îmi menţin părerea că numărul de paturi este poate cam mare. Dar dacă adresabilitatea va creşte şi probabil va creşte, pentru că tot timpul nişte condiţii, nişte medici buni aduc şi pacienţi, atunci lucrurile cred că vor intra în normal. Până la urmă este un lucru bine făcut, deci chiar e bine făcut, şi cred că merită finalizat”, a spus Sorina Pintea.

Ea a arătat că a fost puţin sceptică în privinţa sumelor mari de bani care mai erau necesare pentru construcţia spitalului din Fălticeni, dar că în cele din urmă s-a convins că acestea sunt pe deplin justificate. „Mărturisesc că am fost şi eu puţin sceptică. Vorbim de sume mari totuşi. Dar spitalul este foarte mare şi am cerut o situaţie a lucrărilor care s-au efectuat, şi au dreptate, la cât mă pricep eu. Am şi implementat un proiect pe fonduri europene, şi pot să spun că am o idee, dar aici va fi nevoie de bani pentru dotări”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea: Sănătatea şi educaţia nu ar trebui politizate

Întrebată ce părere are despre faptul că un spital se va finaliza după 27 de ani de la începerea lucrărilor, ministrul Sorina Pintea a spus că are „o părere foarte proastă”. Ea a subliniat că personal crede că investiţiile în domenii precum sănătatea şi educaţia nu ar trebui să fie politizate atunci când vine vorba de alocări de fonduri. „Poate nu ar fi cazul să vorbesc despre asta aici, dar nu am nici o problemă. Până la urmă am încercat să politizăm cam tot. Şi nu am dat bani aici pentru că era PSD, am dat bani dincolo pentru că era PNL. Tot aşa s-au perindat la conducere diversele partide, să mă scuze colegii, pentru că şi eu sunt membru PSD, dar până la urmă trebuie să ne obişnuim că sunt anumite zone, sănătatea, educaţia, pe care nu ar trebui să le politizăm”, a spus ministrul Sănătăţii. Sorina Pintea consideră că şi locuitorii din Fălticeni şi din întreaga zonă au nevoie de o asistenţă medicală normală. „Şi este lăudabil faptul că oamenii aceştia s-au luptat, au adus fonduri, m-au obligat să continui lucrările. Pentru că am spus, criteriile au fost terminarea lucrărilor începute şi până la urmă un spital va fi dat în folosinţă, după 27 de ani”, a mai declarat Sorina Pintea.

Spitalul din Fălticeni mai are nevoie de 27-28 de milioane de lei pentru dotări medicale

În ceea ce-l priveşte pe managerul spitalului, dr. Vlad Morariu, acesta a precizat că până în momentul de faţă la această investiţie s-a cheltuit suma de 52,7 milioane de lei, pentru construcţie - montaj. El a arătat că suma totală necesară ar fi de 57 de milioane de lei, care este acoperită din alocarea bugetară de 11 milioane de lei pentru anul acesta. „Vor mai rămâne 2,3 milioane de lei pe care o să-i folosim pentru a porni licitaţia pe dotările nemedicale. Urmează să facem o evaluare cât mai exactă a sumei de care avem nevoie pentru dotările medicale şi să o solicităm Ministerului Sănătăţii”, a spus Vlad Morariu, care a precizat că din primele estimări ar mai fi nevoie de 27-28 de milioane de lei pentru asigurarea dotărilor medicale.

El a mai adăugat că spitalul din Fălticeni dispune, în mare, de personalul medical necesar, mai fiind nevoie de medici pediatri şi neonatologi. Morariu a precizat că în noua construcţie care va fi dată în folosinţă vor fi mutate toate secţiile spitalului, cu excepţia dermato-venerologie, TBC şi boli infecţioase, care potrivit normativelor vor rămâne secţii exterioare. Vlad Morariu a mai spus că în fosta maternitate din Fălticeni va fi mutată secţia de îngrijiri paleative, aici urmând să fie suplimentat şi numărul de paturi. Nu în ultimul rând, Vlad Morariu a precizat că noul spital va avea 250 de paturi şi va deservi o populaţie de circa 150.000 de locuitori din întreaga zonă.