În Olanda

Elevi de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni s-au întors cu şase premii de la cea de-a XX-a ediţie a Concursului european de degustare a produselor lactate „EUROPEL”, cea mai mare competiţie de degustare a laptelui şi produselor lactate din Europa dedicată elevilor şi studenţilor, care a avut loc în perioada 15-19 mai, în oraşul Leeuwarden din Olanda. Cei şase elevi de la colegiul fălticenean, Diana Săcăleanu, Gerogiana Iordache, Andreea Gorea, Andreea Vasilica Erhan, Larisa Marilena Mucileanu şi Vasilică Moşneguţu, au fost îndrumaţi de profesorul coordonator dr. Monica Creţu.

„Am participat la concursul european de degustări de produse lactate cu şase elevi ai colegiului nostru, doi elevi din clasa a IX-a, doi elevi din clasa a XI-a şi doi elei din clasa a XII-a. Premiile au fost multe, ne-au surprins şi pe noi. Speram la un premiu, dar şase premii au fost o surpriză, mai ales că eram concurenţi cu licee şi universităţi din nouă ţări cu tradiţie din Europa”, ne-a spus prof. dr. Monica Creţu.

Cinci probe pentru concurenţi

Concursul a constat în cinci probe. Prima probă - evaluarea a cinci sortimente de unt, a doua probă - evaluarea a cinci sortimente de lapte de consum, proba a treia - evaluarea a cinci sortimente de brânză proaspătă de oaie, proba a patra - evaluarea a cinci sortimente de brânză gouda, una dintre cele mai faimoase şi utilizate tipuri de brânză din lume şi ultima probă - evaluarea a cinci sortimente de brânză emmental, un tip de brânză din Elveţia, obţinută din lapte de vacă printr-un procedeu de presare la cald şi afânare timp de minimum 7 săptămâni.

„Pregătirea în ţară este destul de dificilă pentru că este vorba de recunoaşterea unor produse lactate fabricate numai în anumite ţări. Eu am făcut tot ce am putut cu produsele pe care le-am găsit pe piaţă, în supermarket. Cel mai dificil a fost să găsesc o brânză gouda bună, aşa cum o ştiam eu din Olanda, sau o brânză emmental, astfel încât copiii să se familiarizeze cu gustul şi restul proprietăţilor specifice. Pentru unt, lapte de consum şi brânză proaspătă de oaie, caş de oaie, nu a fost o problemă”, ne-a precizat prof. Monica Creţu.

România a câştigat cele mai multe premii

Diana Săcăleanu, din cl. a XI-a, care a obţinut premiul III la brânză proaspătă de oaie şi premiul III la brânză Gouda, a declarat: „Sunt foarte încântată că am putut să fac parte din echipa care a reprezentat judeţul la un asemenea concurs. A fost o experienţă de neuitat, aş dori să o mai repet. Ne pregătim, facem degustări în ţară, dar când sunt mai mulţi participanţi din mai multe ţări trebuie să ai foarte mare atenţie şi să te bazezi pe tine însăţi. Emoţiile au fost foarte mari pentru că erau foarte multe ţări şi noi eram cei mai mici”.

Andreea Gorea, din cl. a XI-a B, alimentară, care a primit premiul III pe echipe alături de Andreea Erhan şi Larisa Mucileanu, a menţionat: „Mă simt onorată că pregătirea mea s-a concretizat prin participarea la un concurs european şi mă bucur că am obţinut un premiu destul de important. Locul trei la proba pe echipe demonstrează că am fost o echipă unită, foarte bine pregătită şi care s-a coordonat foarte bine”.

Andreea Erhan, din clasa a XII-a, care a obţinut premiul I la unt, a spus: „Am fost foarte surprinsă când am aflat că am obţinut premiul I la unt. A trebuit să analizăm şi să degustăm cinci probe de unt şi să le notăm, aplicând o grilă de criterii, pentru a încadra fiecare probă într-o clasă de calitate. Eu am făcut degustarea cea mai corectă. În cadrul orelor de la şcoală, cunoştinţele teoretice sunt îmbinate cu cele practice şi facem cât mai multe degustări a cât mai multe produse pentru a ne da seama de calitatea acestora”.

Andreea a câştigat şi Olimpiada Naţională, calificarea Tehnician analiză produse alimentară, desfăşurată la Universitatea „Ştefan cel Mare” în luna aprilie, şi împreună cu Larisa Mucileanu a participat la Concursul european de degustări de vinuri, desfăşurat la sfârşitul lunii februarie, în cadrul Târgului Internaţional de Agricultură de la Paris.

La rândul său, Larisa Mucileanu, din clasa a XII-a A, care a câştigat locul III la degustări de lapte şi locul III pe echipe, a declarat că „este puţin mai dificil să faci diferenţa între diferite probe de lapte, dar, după exerciţiu, după analiza mai multor probe începi să îţi dai seama de anumite aspecte. Sunt onorată că am participat la acest concurs şi mă bucur că am adus şi premii. Experienţa de la aceste concursuri internaţionale ne poate ajuta în orice domeniu pe care îl vom aborda după terminarea liceului”.

Georgiana Iordache, din clasa a IX-a A, industrie alimentară, a spus: „Sunt la început de drum, fiind în clasa a IX-a, dar rezultatele obţinute m-au încurajat să merg mai departe, să iau note mai bune la învăţătură şi să mă pregătesc mult mai bine pentru competiţiile viitoare. Lucrul în echipă presupune coordonare între toţi membrii. Am avut o echipă minunată”.

Vasilică Moşneguţu, din clasa a IX-a, care a primit Premiul III la brânza emmental, a declarat: „Sunt fericit că m-am întors cu un premiu. Nu a fost greu, trebuia să fim atenţi şi cu puţin noroc am reuşit să depăşim ceea ce ne-am propus la plecarea din ţară.”

La concursul din Olanda au participat 75 de elevi şi studenţi din nouă ţări. Pe lângă locul III pe echipe, România a avut cele mai multe premii individuale.