Marş autorizat

Peste o sută de maşini de mare tonaj, autocare, microbuze şi maşini mici din judeţul Suceava au participat, sâmbătă, la un amplu protest prin care se solicită actualului Guvern urgentarea construcţiei de autostrăzi în regiunea Moldovei. Protestul a fost organizat de asociaţiile civice „Împreună pentru A8” şi „Moldova vrea Autostradă” şi şi-a propus să forţeze Guvernul, Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să pună în practică Masterplanul General de Transport al Românei pentru construirea autostrăzii A8, Iaşi-Târgu Mureş, şi a autostrăzii A7 Nord-Sud, pe ruta Ploieşti-Suceava.

Punctul de întâlnire a şoferilor suceveni care au dorit să participe la acest protest a fost la ieşirea din Suceava spre Fălticeni, pe E85, acolo unde s-au adunat câteva zeci de maşini de mare tonaj, autocare, microbuze şi autoturisme. Coloana de maşini din Suceava a purtat mesajul „Bucovina vrea autostradă”. Maşinile plecate din municipiul Suceava au fost însoţite şi de un avion de mici dimensiuni, de care era legat un banner cu acelaşi mesaj, „Bucovina vrea autostradă”. Alături de protestatari s-au aflat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, şi primarul Sucevei, Ion Lungu. De precizat că cea mai mare parte a participanţilor la protestul de sâmbătă au fost membri ai Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri Bucovina, maşinile de mare tonaj ale acestora parcurgând traseul de la Suceava la Bacău pentru a atrage atenţia asupra necesităţii dezvoltării infrastructurii de drumuri din zona Moldovei.

Flutur: „În Ardeal şi în Sud se construiesc autostrăzi şi doar Moldova este o zonă uitată”

Înainte de a pleca alături de protestatari, Gheorghe Flutur a ţinut să precizeze că acest marş este organizat pentru a atrage atenţia autorităţilor centrale că şi zona Moldovei este o regiune a României, care are nevoie de drumuri rapide şi autostrăzi. „Drumul de la Suceava la Bucureşti este proiectat a fi modernizat, dar deocamdată numai pe hârtie. Nu s-a făcut nimic. Avem nevoie de un drum rapid, o autostradă. Şi în Anul Centenar trebuie să aducem aminte că şi Bucovina s-a unit cu Ţara, şi Cernăuţi are nevoie de legătură cu Bucureşti, şi Iaşi are nevoie de o legătură cu Bucureşti. Susţinem ca drumul expres să înceapă rapid pentru că bani europeni sunt, şi vorbim aici de drumul Siret - Suceava - Bucureşti. Şi susţinem autostrada care să lege Iaşi de Târgu Mureş, care să lege zona Moldovei de Ardeal şi de Occident, aşa cum se întâmplă în alte zone”, a declarat Flutur.

El a atras atenţia asupra faptului că în timp ce în Ardeal şi în sudul ţării se construiesc autostrăzi, zona Moldovei este uitată din punctul de vedere al acestor investiţii. Flutur a declarat că acest protest este un apel către guvernanţi pentru că fonduri sunt pentru aceste investiţii, fiind necesară doar voinţă politică pentru a aloca bani pentru construcţia de autostrăzi în regiunea Moldovei. „Altfel, din punct de vedere economic, diferenţa dintre Moldova şi Ardeal va creşte. Şi va creşte în favoarea celorlalţi, iar noi vom rămân în urmă. Nu mai vrem să fim doar exportatori de forţă de muncă, nu mai vrem să fim o zonă săracă, ultima din Europa. Vrem şi avem nevoie de autostrăzi pentru Moldova, pentru Bucovina”, a declarat preşedintele CJ Suceava. Acesta a ţinut să precizeze că judeţul Suceava a avut o participare numeroasă la acest protest, mulţumind Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri din Bucovina pentru mobilizare. Flutur a subliniat că unul dintre cele mai impresionante momente ale protestului a fost întâlnirea, la Roman, a coloanelor de maşini care veneau din Suceava, Botoşani şi Neamţ.

Lungu: Lipsa de drumuri rapide şi autostrăzi îi va alunga pe investitori

La rândul său, primarul Ion Lungu a atras atenţia asupra faptului că lipsa de drumuri rapide şi autostrăzi în judeţul Suceava, Moldova, îi va alunga pe investitorii care vor să vină în această zonă a ţării. „Fără această autostradă, fără acest drum rapid, Moldova, Suceava, Bucovina vor rămâne în continuare izolate. Suntem condamnaţi la subdezvoltare dacă vreţi. Indiferent câte eforturi am face noi, autorităţile locale, fără aceste drumuri, fără această infrastructură nu vom putea atrage investitori aici, în zona noastră, în Bucovina, în Suceava. Sunt oportunităţi, sunt fonduri europene. Eu cred că trebuie profesionalism din partea Guvernului şi cred că vom reuşi în cele din urmă, prin acţiunile pe care le facem, democratic, civilizat, să sensibilizăm factorii de decizie în aşa fel încât să fim prinşi la modul real cu finanţare pe drumul rapid Suceava - Bucureşti şi pe autostrada de la Iaşi la Târgu Mureş”, a spus Ion Lungu.

Trebuie spus că protestatarii care au plecat din zona Moldovei pentru a ajunge în faţa Guvernului nu au reuşit să intre cu maşinile în Piaţa Victoriei. Aceasta deoarece protestatarii nu ar fi avut autorizaţie să intre în Piaţa Victoriei cu maşinile. Din acest motiv, protestatarii şi-au lăsat maşinile pe alte străzi din Bucureşti, deplasându-se pe jos în faţa Guvernului pentru a solicita construcţia de autostrăzi în zona Moldovei.