La Fălticeni

Sâmbătă, 5 mai, la Fălticeni s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional „România – între Occident şi Orient”, având ca temă “România în relaţiile internaţionale. Marea Unire – Centenar (1918 – 2018)”. Evenimentul, ajuns la a opta ediţie, a fost organizat de Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava şi a fost sprijinit de Primăria municipiului Fălticeni.

Lucrările simpozionului au fost deschise de prof. Mariana – Silvia Ţuca, director adjunct al Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, care a remarcat faptul că ediţia de anul acesta reuneşte participanţi notabili din lumea cercetătorilor şi pune în valoare preocupările ştiinţifice ale cadrelor didactice în cadrul unui schimb de experienţă eficient.

Printre invitaţii prezenţi la deschiderea evenimentului s-au numărat primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, deputatul Alexandru Rădulescu, profesor metodist Daniela Zup de la Casa Corpului Didactic Suceava şi reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.

În cuvântul său, primarul Cătălin Coman a ţinut să-i felicite pe organizatorii evenimentului pentru munca depusă pentru ca simpozionul „România – între Occident şi Orient” să aibă tot mai mulţi participanţi de la un an la altul, iar lucrările prezentate să devină de la an la an tot mai interesante şi cu aplicabilitate practică.

“Felicit organizatorii pentru tenacitate pentru că o astfel de activitate cu invitaţi de marcă înseamnă implicare şi un volum foarte mare de muncă. Tot ceea ce se întâmplă astăzi aici este în folosul învăţământului, mai ales că sunt prezente şi cadre universitare care sunt un sprijin pentru dumneavoastră şi o punte de legătură cu învăţământul universitar”, a spus primarul Cătălin Coman.

La rândul său, deputatul Alexandru Rădulescu s-a declarat onorat că participă la acest simpozion alături de colegii săi profesori, subliniind faptul că persoana sa “este definită mai întâi de calitatea de profesor” şi apoi de “celelalte funcţii care sunt trecătoare”.

„Mă bucur că organizarea acestui simpozion a devenit o tradiţie pentru Fălticeni. Vă felicit pentru perseverenţa cu care organizaţi acest simpozion, un eveniment care acum se desfăşoară în contextul Centenarului Marii Uniri, dar mai ales de faptul că istoria noastră ca neam, ca ţară a fost influenţată de poziţia geografică şi de oscilaţiile noastre sentimentale între Orient şi Occident. Sunt convins că multe dintre lucrările prezentate vor aduce o lumină nouă sau ne vor reaminti anumite adevăruri care ne vor fi de folos pe viitor”, a spus Alexandru Rădulescu.

Unitate a românilor la 100 de ani de la Marea Unire

În cadrul comunicărilor în plen, conf. univ. dr. Florin Pintescu, prodecan, Facultatea de Istorie – Geografie a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, a vorbit despre “Relaţiile româno-americane în vremea regimului Ceauşescu”, arhivistul Arcadie Bodale, Academia di Romania din Roma & Arhivele Naţionale Iaşi, a avut o interesantă expunere despre “Istoria necunoscută a tricolorului românesc”, iar de la profesorul universitar Valentin Constantinov, de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept din Chişinău, participanţii au aflat despre “Conştiinţa etnică şi naţională în Basarabia. Explicaţia unei <confuzii>”. Tot despre situaţia românilor de peste Prut a vorbit conf. univ. dr. Ioan Gontariu, de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare”, în cadrul expozeului “Relaţiile diplomatice româno-sovietice. Problema Basarabiei”. Ideea de unitate a românilor a fost continuată de preotul Teodor Brădăţan, directorul Muzeului de Arta “Ion Irimescu” Fălticeni, în cadrul expoziţiei de fotografii şi documente “Centenarul Marii Uniri”.

Cadre didactice, elevi şi studenţi de la unităţi de învăţământ liceal şi universitar din ţară au prezentat peste 50 de lucrări în cadrul secţiunilor: “România în relaţiile internaţionale din secolele al XIX-lea – al XX-lea”, moderator inspector şcolar Anişor Vasiliu; “România în perioada Primului Război Mondial şi a Marii Uniri” – moderator prof. dr. Palaghia Radion; “Marea Unire în literatură şi artă” – prof. Elena Deleanu; “Marea Unire în memoria contemporanilor – Cercetări de istorie orală” – moderator prof. Claudia Suseanu; “Predarea istoriei Primului Război Mondial şi a Marii Uniri” – moderator prof. Mihaela Jarcău.