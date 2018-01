Dezvoltare

O nouă agenţie de turism, Need Tour, a lansat în mod oficial cursele charter de vacanţă pe care le va opera începând din acest an de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Zborurile vor fi operate din Suceava către Antalya, în Turcia, începând cu data de 4 iunie şi până pe 17 septembrie 2018. Anunţul oficial cu privire la lansarea curselor charter puse la dispoziţie de Need Tour, prin compania Corendon, a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, co-fondatorul agenţiei, Aytac Acikgoz, şi directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuţa. Gheorghe Flutur a salutat venirea la Suceava a tour-operatorului Need Tour, care este o companie nouă turco-olandeză. Flutur a spus că zborurile Suceava – Antalya şi retur vor fi operate cu un avion Boeing 737, cu o capacitate de 189 de locuri. Pachetele de vacanţă oferite de Need Tour, pentru şapte nopţi, pot fi achiziţionate pentru perioada 4 iunie – 17 septembrie 2018, iar zborurile vor fi o singură dată pe săptămână. Zborul din Suceava va decola la ora 11:00 şi va ateriza în Antalya la 13:00. Cursa charter retur va decola din Antalya la ora 8:00 şi va ateriza la Suceava la ora 10:00. „Mă bucur să avem noi operatori pentru destinaţia Turcia, care să zboare de pe Aeroportul <Ștefan cel Mare> Suceava. Le urăm bun venit celor de la Need Tour, iar în discuţiile pe care le-am avut cu reprezentantul acestei companii am solicitat să colaborăm şi pentru a aduce turişti din Turcia în judeţul Suceava”, a declarat Flutur. El a adăugat că din această toamnă, compania Need Tour va oferi curse charter din Suceava către Egipt, la Sharm El Sheikh. De asemenea, Gheorghe Flutur a spus că a solicitat companiei Need Tour să analizeze şi posibilitatea de a oferi curse aeriene din Suceava către Israel.

Pe de altă parte, şeful administraţiei judeţene a amintit că pe lângă Need Tour, din Suceava se mai poate pleca spre Antalya şi cu alţi tour-operatori, respectiv Kusadasi, cu două zboruri săptămânale, şi Prestige Tours, cu un zbor pe săptămână. Kusadasi mai oferă curse charter de vacanţă către Zakynthos, în Grecia, în timp ce Prestige Tour a introdus, de anul acesta, din Suceava, şi destinaţia Bodrum, în Turcia. Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a spus că până la data de 24 ianuarie 2018, pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava au fost înregistrate 178 de mişcări de aeronave, fiind înregistraţi 18.564 de pasageri. Flutur mai arătat că CJ Suceava aşteaptă să recepţioneze, în perioada următoare, studiul de fezabilitate pentru noul terminal al aeroportului.

Cofondatorul Need Tour, Aytac Acikgoz: Dacă ne primiţi cu turcii la Ștefan cel Mare noi vom fi aici, pentru că suntem deschişi

Prezent alături de Gheorghe Flutur în conferinţa de presă, cofondatorul Need Tour, Aytac Acikgoz, a declarat că Suceava este extrem de importantă pentru compania pe care o reprezintă pentru că este o zonă în continuă dezvoltare. Aytac Acikgoz a amintit că a fost prezent la Suceava, în urmă cu trei ani, la lansarea primului zbor charter Suceava – Antalya, iar încă de atunci a anunţat că în câţiva ani de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” vor fi 4 – 5 avioane care vor zbura către Turcia, dezvoltare care va continua şi în anii următori.

Aytac Acikgoz a spus că Need Tour îşi va dezvolta activitatea şi pentru a aduce turişti din Turcia către Suceava, dar şi pentru a crea evenimente în acest judeţ. „Dacă ne primiţi cu turcii la Ștefan cel Mare noi vom fi aici, pentru că suntem deschişi”, a spus co-fondatorul Need Tour, el precizând că o altă ţară din care pot fi aduşi turişti este Israel. El a adăugat că un alt proiect ar fi organizarea, peste circa doi ani, în judeţul Suceava, a unui festival asemănător cu „Need For Fest” care anul acesta are loc la hotelul Rixos din Belek, la care vor participa peste 100 de artişti.

Aytac Acikgoz a spus că pentru Egipt zborurile charter vor începe după perioada în care vor fi operate zborurile către Turcia.

Cofondatorul Need Tour a precizat că pentru sejururile din Turcia preţurile pot pleca de la 300 de euro de persoană/sejur şi pot să ajungă şi până la 3.000 – 3.500 de euro, în funcţie de preferinţe. Pentru o familie de două persoane şi cu doi copii pot fi găsite sejururi de la 900 – 1000 de euro pe sejur.

În ceea ce priveşte Egiptul, pachetele pot pleca de la preţul de 500 de euro de persoană, cu tot cu zbor, şi pot să ajungă până la 15.000 de euro, iar o familie cu doi copii un preţ minim total ar fi de 1.300 – 1400 de euro.