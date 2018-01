Social

O familie cu cinci copii, cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani, din Călinești-Enache, comuna Dărmănești, are nevoie urgentă de ajutor. În seara primei zile de Crăciun, Nicolae și Florentina Huțan au pierdut toată agoniseala, după ce un incendiu le-a cuprins două anexe gospodărești. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava a transmis, la acea vreme, că în incendiu au ars „un adăpost de animale şi o şură, construcţie corp comun, pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi, precum şi circa două tone de furaje. Din păcate, în incendiu au pierit doi cai. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect”.

Riscă să ajungă cu copiii în stradă

Nicolae Huțan, tatăl copiilor, ne-a povestit că nu era acasă când a izbucnit incendiul. Era plecat până la un magazin în sat. Când s-a întors, și-a găsit copiii și soția în fața casei, în stare de șoc, și imediat au ajuns și pompierii. Grajdul cu animale ardea mocnit. ”Am pierdut cei doi cai, cu ajutorul cărora îmi câștigam pâinea. Aveam de lucru prin sat și aveam cu ce să-mi întrețin familia. Nu ceream de la nimeni nimic. Munceam în fiecare zi. Au ars și toate găinile. Acum nu știu ce o să facem”, ne-a spus bărbatul. Am aflat de la el că nici anexele care au ars în incendiu și nici căsuța în care locuiesc de mai bine de zece ani nu sunt ale lor. ”Din milă, o doamnă, Otilia Rebenciuc, foarte credincioasă, ne-a lăsat să stăm în casa ei fără nici un ban. În ultima perioadă, însă, ne-a tot spus că ar vrea să vândă gospodăria și, în aceste condiții, nu știm unde vom ajunge, poate în stradă.... Am făcut cerere la Primăria Dărmănești, pentru a primi o bucată de pământ, să ne facem o căsuță, dar acum, după această nenorocire, cu incendiul, fără cai, nu știm ce vom face”, a completat Nicolae Huțan.

O mână de ajutor

La începutul acestui an, bărbatului i s-a întins o mână de ajutor. I s-a oferit un loc de muncă. Nicolae Huțan îngrijește un bătrân din localitate, câteva ore pe zi,iar în schimbul muncii va primi 600 de lei lunar. Acest loc de muncă a fost obținut cu ajutorul Mădălinei Mirela Antonesi, nașa de cununie a familiei Huțan, care s-a oferit să facă și meditații cu copiii, sâmbăta și duminica. Copiii familiei Huțan au următoarele vârste: Sara, 11 ani, elevă în clasa a V-a, Ștefan, 9 ani, clasa a III-a, Matei, 5 ani, la grădiniță, Abel, 3 ani, și Mădălin, 2 ani. Copiii sunt sănătoși, isteți, dar cu puțin ajutor la lecții s-ar descurca și mai bine. Au multe lipsuri, dar părinții îi cresc cu dragoste și nu simt sărăcia.

Copiii au nevoie de hăinuțe, încălțăminte, alimente, rechizite

Mama copiilor ne-a spus că este speriată că în orice moment poate fi dată afară din casă, împreună cu cei cinci copii. Dacă primăria le-ar oferi o bucată de pământ și ar fi oameni cu suflet mare sau firme care i-ar ajuta cu materiale de construcții, familia Huțan ar vrea să-și ridice, în primăvară, o căsuță, măcar o cameră. ”Noi muncim. Nu ne dăm în spate de la muncă. Din primăvară, dacă ne-ar da o bucățică de pământ primăria, unde avem cerere depusă de mai mult timp, putem să ne apucăm de treabă. Ne-ar fi de mare folos un cal, dar nu avem acum unde să-l ținem, cu ce să-l hrănim, pentru că a ars tot fânul în incendiu. Dacă cineva ne-ar oferi niște materiale pentru casă, avem unde să le depozităm, la o vecină”, a povestit Florentina Huțan. În acest moment, copiii au nevoie de hăinuțe, de încălțăminte, alimente, jucării, rechizite etc. Familia Huțan nu are nici lemne pentru foc. Stau șapte persoane într-o cameră destul de mică, pentru că acolo au sobă, și pun pe foc resturi de lemne rămase în urma incendiului. Cei care pot să ajute această familie pot să ia legătura cu tatăl copiilor, la numărul de telefon 0740 260 514.