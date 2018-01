Critici

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a declarat, ieri, că programul electoral cu care alianța PSD – ALDE a reuşit să câştige ultimele alegeri parlamentare reprezintă, fără doar şi poate, cea mai mare vânzare de iluzii din istoria recentă a României. Angelica Fădor a amintit că PNL a prezentat recent un document intitulat „Guvernarea PSD 2017-2018 - Un an pierdut”, care reprezintă primul pas pe care liberalii îl fac pentru a arăta că în politica românească există, încă, o rezistență reală la politica conjuncturală, şi mai ales există alternativă la modul de viață pe care PSD încearcă să-l impună societăţii româneşti. „Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru România. Această analiză a PNL demonstrează eşecul clar al actualei coaliţii de guvernare, atât în ceea ce priveşte îndeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt, cât şi în implementarea unor noi politici publice. Iată de ce rezultatele guvernării arată o înrăutăţire rapidă a perspectivelor de dezvoltare ale României şi concomitent o degradare a imaginii noastre externe”, a arătat parlamentarul liberal. Angelica Fădor a explicat că Alianţa PSD – ALDE a preluat guvernarea în 2017 într-o ţară cu un nivel de trai îmbunătăţit în ultimii ani pentru majoritatea românilor, cu o economie în creştere, în ritmul celorlalte ţări din regiune, cu cadrul fiscal stabil din punct de vedere al taxelor şi impozitelor, cu progrese semnificative în parcursul european şi, mai ales, cu un nivel al încrederii foarte ridicat din partea partenerilor noştri din Uniunea Europeană şi NATO.

„Din păcate pentru ţara noastră, într-un singur an, guvernarea PSD – ALDE a atins contraperformanţa să distrugă toate perspectivele pozitive şi să transforme administrarea ţării dintr-un automobil al cărui motor pornea la prima cheie într-un trabant cu doar două viteze de dezvoltare: încet şi foarte încet, condusă fără direcţie, haotic, când de la partid, când de la guvern”, a mai spus deputatul PNL de Suceava.

Fădor: Politicile populiste ale actualei guvernări au dus la abandonarea investiţiilor publice

Angelica Fădor a mai declarat că PSD – ALDE au câştigat alegerile din 2016 cu un program de guvernare care promitea românilor un nivel de trai mai bun prin majorarea salariilor şi pensiilor şi în acelaşi timp o reducere semnificativă a taxelor şi impozitelor. Angelica Fădor a spus că şi în acest caz, după un an de guvernare PSD – ALDE, cei care au îndrăznit să creadă în promisiunile lor electorale au constatat că cele mai multe dintre aceste promisiuni nu au fost onorate sau chiar au fost adoptate măsuri contrare programului de guvernare anunţat.

„Creşterea salariilor şi a pensiilor s-a dovedit iluzorie, fiind erodată de inflaţie şi de un cost al vieţii mult mai scump. În unele sectoare din economia privată, salariile au ajuns chiar să scadă ca urmare a politicilor fiscale adoptate de guvernul PSD – ALDE. În acelaşi timp, promisiunea unei fiscalităţi mai reduse s-a transformat, în 2017, într-un experiment economic <pe viu>, pe seama companiilor şi a contribuabililor oneşti din această ţară care au fost obligaţi să plătească noi taxe şi impozite, cu încălcarea principiilor de predictibilitate şi stabilitate fiscală prevăzute de lege. Într-un singur an de la preluarea puterii, haosul fiscal a dus la scăderea încasărilor şi la reducerea investiţiilor private din economie cu aproape 20%”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

Nu în ultimul rând, Angelica Fădor a afirmat că mai grav este faptul că politicile populiste de creştere a cheltuielilor sociale, a cheltuielilor cu salariile şi pensiile au fost însoţite de abandonarea investiţiilor publice care au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani.