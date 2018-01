O şansă la normalitate

581 de copii din judeţ provenind din familii dezorganizate, copii orfani, copii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare sunt acum în grija asistenţilor maternali profesionişti. Numărul total al asistenţilor maternali profesionişti din judeţ, numiţi şi ”părinţi de profesie”, este în acest moment de 383, persoane înregistrate la Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă (AMP) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, dintre care 369 sunt activi şi au grijă de 581 de copii şi tineri din tot judeţul.

La începutul anului 2018, sunt înregistraţi la DGASPC Suceava 173 de „părinţi de profesie” care au câte un copil în asistenţă maternală, 183 au câte doi copii, zece au câte trei copii şi trei au câte patru copii în îngrijire. Numărul copiilor aflaţi în îngrijirea asistenţilor maternali în anul 2017 a fost mai mic decât în 2013, când erau înregistraţi 620 de copii. În 2014 erau 637 de copii în plasament, în 2015 – 614 copii, iar în 2016 s-au înregistrat 567 de copii la Serviciul Asistenţă Maternală. Anul trecut, Serviciul Asistenţă Maternală a preluat 66 de copii din comunitate, din care 57 minori în regim de urgenţă pe baza dispoziţiei directorului executiv al DGASPC Suceava, Nadia Creţuleac, şi nouă minori pe cale de ordonanţă preşedinţială.

Reţeaua de asistenţă maternală a suportat o uşoară scădere în ultimii ani

Localităţile cu cei mai mulţi asistenţi maternali din judeţ sunt Bogdăneşti (53 de asistenţi maternali, 79 de copii în plasament), Dolhasca (52 de asistenţi maternali, 85 de copii în plasament), Fălticeni (51 de asistenţi maternali, 64 de copii în plasament), Baia (39 de asistenţi maternali, 68 de copii în plasament), Salcea (19 asistenţi maternali, 32 de copii în plasament), Buneşti (18 asistenţi maternali, 34 de copii în plasament). Pe ultimele locuri se află localităţile Dărmăneşti, Moara, Drăgoieşti, Muşeniţa, Păltinoasa, Rădăuţi, Putna, Frumosu, Hârtop, Horodnic de Sus, Sadova, Vultureşti cu câte un asistent maternal.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta-Nadia Creţuleac, ne-a spus că pe parcursul anilor reţeaua de asistenţă maternală a suportat o uşoară scădere datorată pensionării sau demisiei unor asistenţi maternali profesionişti, dar, în acelaşi timp, s-a urmărit instituirea măsurilor de plasament, în principal pentru copiii mici sau pentru grupe de fraţi, în cadrul sistemului de tip familial (asistenţi maternali profesionişti şi plasament în familie). În perioada iunie - august 2017, Serviciul AMP din cadrul DGASPC Suceava a organizat cursuri de formare profesională, în profesia de asistent maternal profesionist, pentru 75 de persoane, din care 66 au obţinut atestatul de asistent maternal profesionist.

Mama este consiliată cu privire la riscul separării şi traumele la care supune copilul

Purtătoarea de cuvânt a DGASPC Suceava, Nicoleta Daneliuc, ne-a spus că cele mai multe familii din mediul rural care ajung în situaţie de risc sunt cele care traversează momente de criză majoră (separarea/divorţul/decesul unui soţ/partener, lipsa/pierderea locului de muncă, apariţia unei boli grave la un membru al familiei, copil sau adult, violenţa domestică etc.). „Alţi copii provin din familii dezorganizate, în care părinţii sunt alcoolici. Sunt şi cazuri de mame care se prezintă cu copilul de mână la DGASPC pentru a solicita instituirea măsurii de plasament pe motiv că vor să plece în străinătate, să-şi caute un loc de muncă şi nu are cine să aibă grijă de copilul lor”, a completat Nicoleta Daneliuc. Fiecare caz care ajunge în atenţia DGASPC Suceava este analizat, iar mama este consiliată cu privire la riscul separării şi traumele la care supune copilul. În plus, se solicită de la primăriile de domiciliu o anchetă socială şi plan de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţi.

Patru copii, dintre care doi cu dizabilităţi, crescuţi de o familie de asistenţi maternali

Reprezentanţii Serviciului de Asistenţă Maternală Profesionistă care monitorizează activitatea asistenţilor maternali din judeţ ne-au spus că aceştia îndeplinesc corespunzător obligaţiile pe care le au faţă de copiii din plasament, „ocupându-se de creşterea, educarea şi îngrijirea minorilor, în vederea unei dezvoltări armonioase, fizice, psihice şi intelectuale a acestora".

Familia Rodica şi Petru Cotoară din Milişăuţi face parte din reţeaua de asistenţi maternali profesionişti. Rodica Cotoară are atestat de asistent maternal din anul 2004, având grijă în toţi aceşti ani de nouă copii. Soţul ei, Petru Cotoară, a obţinut atestat de „părinte de profesie” în anul 2005 şi a primit în plasament opt copii. Profesia aleasă de cei doi soţi i-a transformat în „părinţi” pentru 17 copii al căror destin nu a fost unul prea fericit. În prezent, familia Cotoară are grijă de patru copii, dintre care doi cu dizabilităţi, copii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani. Bianca este în clasa a IV-a, la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Milişăuţi, Denisa, în vârstă de 8 ani, este elevă în clasa a II-a la aceeaşi şcoală, Diana este în vârstă de 7 ani, la fel ca şi Maria. Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Georgeta-Nadia Creţuleac, ne-a spus că cei patru copii crescuţi de familia Cotoară „sunt înconjuraţi de multă afecţiune, au o evoluţie favorabilă atât în familia de asistenţi maternali, cât şi în comunitate şi în colectivul şcolar. Minorele sunt ataşate de membrii familiei Cotoară, nefiind sesizate forme de discriminare în familie”.

Şase copii în plasament la un asistent maternal, din care cinci au fost adoptaţi

Un alt exemplu de asistent maternal profesionist este şi cel al M. Petrescu, din municipiul Rădăuţi, atestată ca asistent maternal din anul 2002 şi care a avut în plasament şase copii, din care cinci au fost adoptaţi de familii din ţară. În prezent, femeia se ocupă de trei copii, cu vârste cuprinse între 8 luni şi 3 ani: David, de 8 luni, Florentina, de 1 an şi 8 luni, şi Miruna, de 3 ani. După cum ne-au spus reprezentanţii DGASPCSuceava - Serviciul AMP, „cei trei copii sunt crescuţi cu multă afecţiune şi au o evoluţie favorabilă, provenind din familii dezorganizate, copii care nu sunt vizitaţi de părinţi. Asistentul maternal se ocupă de creşterea, educarea şi îngrijirea minorilor, în vederea unei dezvoltări armonioase, fizice, psihice şi intelectuale a minorilor. Membrii familiei Petrescu dispun de garanţii materiale şi morale pentru îngrijirea copiilor din plasament, oferind un climat stabil, securizant şi optim dezvoltării acestora".