Fonduri europene

Primăria Siret a depus pentru finanțare două proiecte pentru reabilitarea și modernizarea a două unități școlare din oraș. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat că primul proiect a fost depus în urmă cu o săptămână și are ca obiectiv reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Normal „Luminița”. Adrian Popoiu a precizat că proiectul a fost depus pentru a obține fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Proiectul, cu o valoare de 1,23 milioane de euro, are ca obiective reabilitarea celor două clădiri în care își desfășoară activitatea această grădiniță, extinderea unui corp de clădire și dotarea cu mobilier, aparatură electronică și echipamente tehnice. Adrian Popoiu a precizat că în cursul zilei de ieri a fost depus un alt proiect, tot prin Programul Operațional Regional, pentru modernizarea Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret. El a precizat că proiectul pentru colegiu are ca obiective construcția și dotarea unor ateliere și laboratoare de mecanică și textile, precum și construcția unui amfiteatru. Valoarea proiectului depus pentru Liceul „Lațcu Vodă” este de 1,33 milioane de euro. „Mulțumesc echipei din cadrul Primăriei Siret care a lucrat zi de zi, inclusiv în perioada sărbătorilor, la elaborarea acestor proiecte. Programul a fost lansat pe data de 4 decembrie 2017, iar termenul de depunere a început din data de 4 ianuarie 2018”, a declarat primarul orașului Siret, care a adăugat că în perioada următoare se așteaptă evaluarea celor două proiecte depuse.

Adrian Popoiu a spus că Primăria Siret are pregătite și alte proiecte pentru a fi depuse în vederea obținerii de fonduri europene.