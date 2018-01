Educaţie financiară

În anul 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava a organizat, în parteneriat cu Agenţia Suceava a Băncii Naţionale a României (BNR), activităţile din cadrul proiectului “Să vorbim despre bani şi bănci”, adresat elevilor din învăţământul preuniversitar. Proiectele au avut ca scop informarea elevilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale BNR, precum şi însuşirea de către elevi a unor noţiuni economice de bază şi a unui vocabular financiar-bancar.

În cadrul proiectului, Agenţia Suceava a BNR a organizat, la sediul unităţilor de învăţământ, dar a găzduit şi la sediul său, activităţi educaţionale derulate pe toată durata anului, cu accent în cadrul evenimentelor “Săptămâna mondială a banilor” şi „Săptămâna altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

La aceste activităţi, în perioada martie-noiembrie 2017, au participat 1.118 elevişi 45 de cadre didactice provenind din 18 unităţi şcolare din judeţul Suceava. Dintre aceştia, 691 de elevi şi 31 de cadre didactice sunt din mediul rural, iar 427 de elevi şi 14 cadre didactice provin din zona urbană. Aceştia au asistat la prezentările realizate de reprezentanţii Agenţiei Suceava a BNR pe teme din istoria băncii centrale şi a monedei naţionale, în contextul aniversării în 2017 a 150 de ani de Sistem Monetar Naţional. Elevilor şi cadrelor didactice le-au fost prezentate elementele de siguranţă ale bancnotelor şi monedelor româneşti aflate în circulaţie, validarea practică a elementelor respective fiind realizată în cadrul unui exerciţiu de verificare a acestora, cu ajutorul unui echipament specific activităţii de casierie. Totodată, elevii şi profesorii au vizionat filmele educaţionale: „Istoria banilor”, „Elementele de siguranţă ale bancnotelor” şi „Viaţa bancnotelor”, realizate de banca centrală.

“La BNR am asistat la o prezentare a banilor pe înţelesul copiilor. Am învăţat şi am descoperit cum pot fi distinşi banii falşi de cei adevăraţi, în ce an au fost înlocuiţi banii din hârtie cu banii din plastic, de unde vine denumirea de leu a banilor şi multe alte lucruri. A fost o experienţă plăcută, dar mai ales interesantă. Sper să mai mergem acolo!”, a menţionat Sara Puha, din clasa a III-a A, de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava.

„Orice român trebuie să ştie că leul e moneda naţională a României, şi nu ron-ul, care e doar o prescurtare a leului nou românesc, adoptat în 2005. Este de datoria noastră, ca români, să cunoaştem istoria leului şi elementele după care ne putem da seama dacă unii bani sunt falsificaţi”, a arătat Elisaveta Cimpoieş, din clasa a IX-a A, de la Liceul Tehnologic Cajvana.

În anul 2018, Inspectoratul Şcolar Suceava şi BNR, agenţia Suceava, vor extinde activităţile educaţionale pentru a facilita accesul cât mai multor elevi din învăţământul preuniversitar la cunoştinţe din domeniul financiar.