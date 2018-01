Prin aplicarea legii salarizării

Doi dintre directorii instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Suceava, respectiv directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, şi directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, Gabriel Cărăbuş, au salariile diminuate cu mai mult de 40% de la 1 ianuarie a.c., prin aplicarea Legii salarizării nr. 153/2017.

Ambii manageri sunt doctori în ştiinţe şi au avut, în urma majorărilor salariale şi a indemnizaţiei pentru doctorat, care s-au acordat anul trecut, salarii brute în cuantum de 11.319 lei – Emil Ursu şi 9.725 de lei - Gabriel Cărăbuş. Prin aplicarea Legii 153/2017, care prevede în anexă salariile brute pentru managerii de muzee şi de biblioteci, şi prin transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018 Gabriel Cărăbuş are un salariu brut de 8.450 de lei, care înseamnă un salariu net de 4.900 de lei, cu tot cu indemnizaţia pentru doctorat, iar Emil Ursu – salariu brut de 8.496 de lei, cu acelaşi salariu net.

Cei doi sunt singurii angajaţi ai Consiliului Judeţean şi unităţilor subordonate ale căror salarii scad.

Ursu: ”Muzeele şi bibliotecile au fost subapreciate”

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, ne-a declarat, ieri, că ceea ce îl nemulţumeşte nu este neapărat scăderea sumei, ci modul în care este evaluată munca angajaţilor din muzeu şi bibliotecă, în comparaţie cu a celor din instituţiile de spectacol.

”Este inechitabil vizavi de importanţa socială a muncii. Un şef serviciu cu doctorat la muzeu are un salariu brut de 6.514 lei, un muzeograf I A cu doctorat şi vechime maximă are 5.232 de lei, în timp ce un dansator cu studii medii are un salariu brut de 6.911 lei, iar un instrumentist cu studii medii, 7.041 de lei. Înaintea Anului Centenar, două dintre cele trei instituţii depozitare de memorie a poporului român, muzeele şi bibliotecile, au fost subapreciate. Sau poate nu. Salariile raportate la salariile din instituţiile de spectacol sunt mai mult decât grăitoare”, a declarat, ieri, Emil Ursu. El a mai spus că ”este foarte adevărat” că la manifestări publice ”cu caractere speciale”, nici muzeele, nici bibliotecile ”nu sunt pe scenele ţării”, dar asta nu justifică, din punctul său de vedere, inechitatea în salarizare.

Directorul Muzeului Bucovinei a iniţiat, înainte de adoptarea legii salarizării unice, o scrisoare deschisă semnată de circa 20 de directori de muzee din ţară, prin care atrăgea atenţia ministrului Culturii asupra acestei situaţii, dar din mai-iunie, când a avut loc acest demers, semnatarii nu au primit nici un răspuns. Astfel, toţi managerii de muzee şi de biblioteci din ţară revin acum la salariul pe care l-au avut la începutul anului 2017 şi, pe actuala lege a salarizării unitare, nu pot beneficia de nici o mărire de salariu până în 2022. Situaţia poate fi corectată de Guvern prin ordonanţă de urgenţă.