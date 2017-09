Deşi a cumpărat 28 de camere video

Amplasarea sistemului de supraveghere video pe raza localităţii Șcheia, ca parte a strategiei de reducere a infracţionalităţii pe raza acestei localităţi, nu va avea, deocamdată, rezultatele scontate.

Deşi Primăria Șcheia a achiziţionat nu 17, ci 27 de camere video pentru monitorizarea zonelor de risc, la amplasarea lor a acoperit doar şase dintre cele 17 puncte identificate de poliţie şi transmise primarului comunei, Vasile Andriciuc.

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, ieri, că a verificat monitorizarea punctelor de interes operativ şi a avut neplăcuta surpriză să constate că, din lista de 17 zone, întocmită de poliţiştii care au asigurat ”Zona specială de siguranţă publică”, 11 nu sunt acoperite.

Cele 17 locuri în care ar fi trebuit instalate camere de supraveghere sunt: patru pe strada Humorului - la intersecţia DN 17 cu Aleea Vămii, cu strada spre SC Ferovali, cu Aleea Morii şi Aleea Gării, cu str. Cascadelor şi str. Teilor; la intersecţia străzii Centurii cu str. Aviatorului şi str. Poligonului; în parcul Central din faţa hotelului Polaris; la intersecţia străzii Agronomului cu str. Oborului; la intersecţia străzii Oborului cu str. Zămcii; la intersecţia DC 74 cu str. Oborului; la intersecţia străzii Aviatorului cu str. Bârnova; la intersecţia străzii Mihoveni cu str. Aeroportului; la intersecţia străzii Aeroportului cu str. Bârnova; la intersecţia străzii Mihoveni cu str. Huciului; la intersecţia străzii Movilei cu str. Fierăriei.

”Sunt acoperite doar şase puncte, cu opt camere video. Au 27 de camere achiziţionate şi voi solicita relocarea lor, în locurile stabilite de poliţie”, a declarat Adomnicăi.

Primăria Șcheia nu a înfiinţat nici până acum Poliţia Locală

Prefectul şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de faptul că Primăria Șcheia nu a reluat nici până acum procedura de organizare a unui nou concurs pentru ocuparea postului de şef al Poliţiei Locale, cel precedent fiind anulat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici deoarece primăria nu a respectat metodologia de organizare.

Mirela Adomnicăi a subliniat că astăzi expiră cele 30 de zile în care în Șcheia a funcţionat „Zona specială de siguranţă publică”, cu suplimentarea numărului de poliţişti de la mai multe compartimente ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava - de la Investigaţii Criminale, de la Serviciul Rutier şi cu patrule de la Serviciul de Acţiuni Speciale, pe timp de noapte. De astăzi, o parte dintre atribuţiile poliţiştilor de la IPJ Suceava, pe raza comunei Şcheia, ar fi urmat să fie preluate de Poliţia Locală, care ar fi trebuit să fie funcţională. Situaţia nu este însă deloc aşa cum a fost stabilită în comitetele operative organizate la nivelul Prefecturii. Concursul pentru ocuparea a 10 posturi de poliţişti locali este în curs de organizare, de către administraţia locală din Șcheia, dar pentru cel de şef de poliţie încă nu s-au efectuat demersuri de reluare.

”Mâine (n.r. astăzi) facem analiza situaţiei şi decidem dacă retragem integral forţele pe care le avem la Șcheia sau menţinem o parte dintre ele. Când am instituit <Zona specială de siguranţă publică> am stabilit, de comun acord cu primarul din Șcheia, că după 30 de zile va exista Poliţie Locală în această comună şi că toate punctele nevralgice indicate de poliţie vor fi monitorizate video. Am avut o lună de zile trupe suplimentare la Șcheia, s-au cheltuit bani publici şi acum suntem în situaţia de a nu avea poliţie locală şi cu doar şase zone de risc monitorizate”, a mai spus prefectul Adomnicăi.