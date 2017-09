La început de an şcolar

Protoieria Fălticeni a ajutat şi anul acesta 20 de elevi nevoiaşi care învaţă la şcolile gimnaziale „Ion Irimescu” şi „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni cu rechizite şi alte materiale şcolare necesare pentru studiu. Acţiunea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi cu sprijinul Ocolului Silvic „Silva Bucovina”, reprezentant de ing. Rareş Hrestic.

Cei 20 de elevi au fost selectaţi de conducerile celor două şcoli, preotul protoiereu Adrian Dulgheriu şi preotul secretar Gabriel Hlade oferind luni, 11 septembrie, după festivităţile de început de an şcolar, din partea Protoieriei, ghiozdane, penare complet echipate, caiete şi alte obiecte necesare elevilor. Elevii au fost binecuvântaţi de protopopul Adrian Dulgheriu, care i-a îndemnat să asculte de dascăli, de părinţii trupeşti şi de cei duhovniceşti, să fie cuminţi şi să obţină rezultate bune la învăţătură.

Părintele protopop Adrian Dulgheriu a precizat: „Ştim cât de important este începutul noului an şcolar pentru fiecare în parte. Ne aducem aminte că am fost elevi şi părinţii făceau eforturi pentru a ne cumpăra cărţi, ghiozdan, caiete, stilouri şi toate celelalte materiale şcolare. Anul acesta am reuşit să ajutăm elevii de la două şcoli şi le mulţumim directorilor Costică Parfenie şi Ovidiu Moroşanu de la Şcoala <Ion Irimescu>, respectiv <Mihail Sadoveanu> pentru buna colaborare. Aceste acţiuni au scopul de a-i încuraja pe elevii care din anumite motive nu au posibilitatea achiziţionării celor necesare pe durata anului şcolar şi pentru prevenirea abandonului şcolar. Astfel de activităţi vor continua, dar sperăm că şi alţii ne vor lua exemplul. Biserica, prin slujitorii săi, mereu va fi aproape de cei nevoiaşi”.