În 2018

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) atrage atenţia Guvernului că salariile nete din educaţie nu vor creşte, în 2018, cu 50%, cum anunţă Guvernul, ci cu maximum 25%. Mai exact, majorările salariale anunţate de Executiv, respectiv 25% începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi 20% din martie 2018, pentru sistemul de educaţie reprezintă, în realitate, o creştere netă nu de 50%, cum se vehiculează, ci de 20-25%.

Giani Leonte, liderul Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS), sindicat afiliat FSLI, a menţionat că şi creşterea de 15% din luna ianuarie a acestui an a fost de fapt de 12%, iar perspectivele pentru majorările de anul viitor nu sunt la nivelul aşteptărilor. Acesta a mai completat că noul an şcolar începe cu aceleaşi probleme, dintre care a amintit lipsa manualelor la clasa a V-a, profesori demotivaţi, lipsa autorizaţiilor de funcţionare a şcolilor etc.

Revenind la majorările salariale din 2018, sindicalişti mai spun că „începând cu data de 1 ianuarie 2018, urmează să se aplice şi pentru învăţământ prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Începând cu aceeaşi dată, potrivit Ministerului Finanţelor Publice, angajaţii vor prelua povara contribuţiilor către stat. Acest lucru înseamnă o creştere nesemnificativă de la 1 ianuarie 2018 a veniturilor nete pe care le vor încasa angajaţii din educaţie”.

Unui profesor debutant, care are acum un salariu net de aproximativ 1.440 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2018, când salariul brut va creşte cu 25%, venitul net îi va creşte în mod real cu doar 3,8% după ce vor fi plătite contribuţiile către stat. Ceea ce înseamnă că un debutant va primi doar 55 de lei în plus la salariu.

Un profesor cu peste 40 de ani de muncă are acum un venit net de 2.770 de lei. La data de 1 ianuarie 2018, salariul net va fi de 2.887 de lei, ceea ce înseamnă o creştere a acestuia cu 117 lei, respectiv o creştere reală de 4,2%.

Începând cu data de 1 martie 2018, când ar urma să se aplice următoarea majorare de 20%, salariul net al unui profesor debutant va ajunge la 1.795 de lei, cu 24% mai mare decât cel actual, iar cel al unui profesor cu o vechime de peste 40 de ani, la 3.465 de lei net, ceea ce înseamnă o creştere de 25% faţă de cel actual, chiar dacă veniturile brute cresc în martie 2018 cu 50% faţă de cele din luna decembrie 2017.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ i-a înaintat premierului Mihai Tudose un memoriu, în numele celor 170.000 de membri, în care i-a cerut să remedieze şi această problemă.

FSLI i-a cerut premierului să rezolve problema contribuţiilor care trebuie plătite de angajaţi către stat, întrucât educaţia este un sistem în care salariile sunt, în continuare, foarte mici, iar creşterea taxelor va face, şi pentru viitor, ca profesia de dascăl să fie neatractivă pentru tinerii performanţi şi cu vocaţie pentru această meserie.