Adresabilitate

Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a înregistrat, miercuri, 16 august a.c., cel mai mare număr de prezentări, de la înfiinţarea sa, în iunie 2001. Șeful UPU, dr. Liviu Cîrlan, a declarat, ieri, că în cursul zilei de miercuri 378 de persoane s-au adresat acestei secţii a Spitalului de Urgenţă Suceava, ceea ce reprezintă un record de prezentări în UPU, unde media zilnică este de 280-300 de persoane.

Cei care au solicitat ajutorul medicilor din UPU au fost pacienţi cu o gamă diversă de afecţiuni, de la răni grave în urma unor accidente rutiere sau pacienţi cronici decompensaţi, până la probleme minore, de competenţa medicilor de familie.

De altfel, dr. Cîrlan a arătat că, din totalul cazurilor prezentate, doar aproximativ 60 la sută au fost urgenţe sau cazuri de afecţiuni acute. Circa 170-180 dintre pacienţii care au venit miercuri la spital nu necesitau asistenţă medicală de urgenţă (cod alb), ci puteau să se adreseze fie ambulatoriului de specialitate al spitalului, fie policlinicilor sau cabinetelor medicilor de familie.

Numărul mare de pacienţi ”de cod alb”, adică cei care nu necesită asistenţă medicală de urgenţă, a făcut ca, miercuri, timpii de aşteptare pentru aceste persoane să depășească patru ore.

Dr. Liviu Cîrlan a menţionat că în UPU Suceava îşi desfăşoară activitatea în tura de dimineaţă patru medici urgentişti şi doi medici pediatri, în tura de după-amiază sunt trei medici urgentişti şi trei medici pediatri, iar în cursul nopţii garda este asigurată cu doi medici.

Personalul medical care efectuează gărzi în UPU este suplimentat şi cu cinci medici de familie, din care doi medici de familie sunt și angajaţi cu jumătate de normă, respectiv 4 ore.

Pe parcursul unei zile, vârful prezentărilor la UPU se înregistrează între orele 17.00 şi 18.00, după care numărul acestora scade, pentru a creşte din nou începând cu ora 22.00, mai ales în cursul verii.

Unitatea Primire Urgenţe şi-a început activitatea în Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în data de 15 iunie 2001. La sfârșitul lui 2001, UPU a încheiat anul cu 30.102 prezentări.

An de an, numărul celor care se adresează Urgenţei a crescut. În 2012 au fost 71.937 de pacienţi, iar la sfârșitul acestui an, la ritmul de creștere a numărului de prezentări, medicul-şef Liviu Cîrlan estimează că ar putea depăşi 100.000 de persoane.