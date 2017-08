Scandal

Un adevărat tsunami s-a declanşat pe internet după ce clipul uneia dintre melodiile lui Cabron a fost şters de cei de la YouTube. Totul e plecat de la un report al suceveanului Andrei Bîrsan, care a sesizat că în videoclipul melodiei „Bombele”, postat într-o primă fază, apar imagini cu un convoi de tancuri şi tehnică de luptă transportate pe calea ferată. Imaginile au fost filmate de Andrei Bîrsan şi erau postate tot pe YouTube cu titlul „Trenuri Suceava”.

Suceveanul a explicat şi cum s-a ajuns în această situaţie: „Nişte prieteni mi-au zis că au văzut secvenţe cu trenuri în videoclipul lansat de Cabron, exact în primele 24 de ore. Din cauză că nu a cerut cineva voie de la mine să folosească imaginile, am dat report în luna iulie. Dacă ar fi cerut voie, ar fi primit acordul. Procesarea reportului de YouTube a durat vreo 19 zile, fiind soluţionat prin ştergerea clipului de pe contul Cat Music. Atunci a început agitaţia, am discutat cu adminul canalului, un tip bine intenţionat care mi-a transmis dorinţa de a retrage reportul. I-am zis că-l retrag cu condiţia să fie afişat un mesaj de atenţionare în descrierea clipului, nici vorbă de alte pretenţii, bani sau alte foloase. Cei de la Cat Music nu au acceptat mesajul că i-ar fi stricat imaginea regizorului, Iulian Moga”.

Andrei Bîrsan a precizat că era aproape decis să retragă totul, numai că a apărut un amănunt care l-a determinat să meargă până în pânzele albe cu reporturile către YouTube.

„Un prieten mi-a arătat un screenshot cu postarea lui Cabron că se pişă pe mine şi pe camera mea video. În acel moment i-am zis reprezentantului că nu mai retrag nimic. Şi aşa a început războiul, fanii lui Cabron au intrat pe canal la mine şi au început cu dislike-uri şi comentarii de prost gust, inclusiv injurii. După ce Cabron a dat ordinul ca toţi care au cont YouTube să reîncarce clipul, am reacţionat şi eu, şi am dat report la tot ce am găsit. În felul acesta am ajuns la 43 de situaţii, cam toate din ele fiind şterse în mai puţin de 2 ore de la report. Bineînţeles că şi-au primit şi strike de la YouTube”, a menţionat Andrei Bîrsan.

Între timp, lucrurile s-au calmat, iar Cabron a refăcut videoclipul „Bombele” renunţând la imaginile filmate de sucevean. Noua versiune a fost postată recent, motiv pentru care şi numărul de accesări era ieri de doar câteva sute.

„Eu înţeleg că s-a muncit pentru acel videoclip, dar din cauză că l-a luat gura pe dinainte şi m-a jignit în mod indirect am considerat că trebuie să reacţionez. De aceea, verific mereu să văd ce replici au mai apărut şi dacă le găsesc mai completez un report”, a mai spus Andrei Bîrsan.

În cursul zilei de ieri am încercat să obţinem un punct de vedere şi din partea lui Cabron, dar până la închiderea ediţiei nu am primit nici o poziţie oficială.