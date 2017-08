Recunoaştere

Compania Valeputna, situată în Valea Putnei, comuna Pojorâta, specializată în prelucrarea păstrăvului, şi-a trecut în palmares un nou premiu de talie internaţională: 1 Golden Star Great Taste Award 2017.

"It is a simply great taste! Truly delicious!" (Are un gust grozav! Cu adevărat delicios!). Asta a exclamat despre păstrăvul afumat Valeputna juriul de specialişti al competiţiei Great Taste Marea Britanie, ediţia 2017.

Reprezentanţii companiei din Valea Putnei au arătat că Great Taste este indubitabil cel mai important premiu al industriei alimentare britanice, demersul fiind sponsorizat de nume precum Harrods, Irish Food Board, Burren Smokehouse, Diverse Fine Food, Cresco, Partridges London, Speciality&Fine Food Fair etc.

Anul acesta au fost jurizate după metoda degustării în orb 12.366 de produse din întreaga lume.

Un Oscar al industriei alimentare

Distincţia din Marea Britanie vine la nici doi ani de la debutul în piaţă şi la un an de la acordarea distincţiei 2 Golden Stars Superior Taste Award pateului de păstrăv Trutta Dux, Quality Natural.

"Suntem probabil cel mai tânăr posesor al acestui Oscar din industria alimentară. Tinereţea, spiritul combativ şi inovativ, alături de încrederea că facem produse curate, de o calitate excepţională, ne-au determinat să ne înscriem anul acesta în concurs. Am concurat pe o piaţă unde ştim că tehnica afumării este o artă, cu o densitate incredibilă de produse remarcabile. Ne întoarcem mulţumiţi şi nerăbdători de a împacheta către următoarea destinaţie. Aprecierile juraţilor Great Taste au transmis un mesaj clar atât nouă, echipei Valeputna, cât şi clienţilor noştri”, a declarat Bobi Purda, director vânzări Quality Natural. Valeputna este brandul sub care compania SC Quality Natural SRL, situată în Valea Putnei, comuna Pojorâta, îşi comercializează produsele.

Bobi Purda a mai arătat că Valeputna este un brand intrat în sfera fine food, construit în jurul dragostei pentru oameni şi mâncare.

Reprezentanţii Valeputna au adăugat că spaţiul britanic este recunoscut pentru calitatea înaltă a alimentelor, apetitul faţă de produse organice, ecologice sau certificate BIO, fiind o piaţă cu o concentrare incredibilă de restaurante prezente în Ghidul Michelin. Consumul mediu anual de peşte în Regatul Unit este de 19 kg/locuitor, faţă de un consum mediu de 5,3 kg/locuitor în România.