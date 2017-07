La Fălticeni

Vineri, 14 iulie, pe Aleea Pietonală, în faţa Primăriei municipiului Fălticeni, a avut loc ceremonia de absolvire şi acordare a gradului de sergent major absolvenţilor promoţiei 2017 a Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni.

Cea mai tânără generaţie de subofiţeri jandarmi a dat onorul generalului de brigadă Petrică Gearîp, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, pentru deschiderea festivităţii, după care a urmat alocuţiunea comandantului şcolii, colonel Ionel Postelnicu, desemnat comandant al şcolii, şi rugăciunea de binecuvântare a promoţiei de către un sobor de preoţi condus de preotul militar Cătălin Simion.

A fi militar nu este o meserie obişnuită, este în primul rând vocaţie

Col. Ionel Postelnicu le-a urat tinerilor absolvenţi: „Ne aflăm într-o zi de sărbătoare pentru Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi <Petru Rareş> Fălticeni. Cea de-a opta promoţie a şcolii, cu un număr de 123 de tineri jandarmi, trăieşte cu emoţie momentul acordării primului grad, cel de sergent major. În această zi specială, tinerii care cu doi ani în urmă au optat pentru a urma cursurile acestei şcoli în speranţa unui viitor mai bun, exprimându-şi dorinţa de a se afla în slujba oamenilor, a legii şi a ţării, vor deveni subofiţeri jandarmi.

Referindu-ne la cei doi ani de pregătire a acestei serii de elevi, ne-am confruntat cu diferite situaţii în care am demonstrat şi valorificat aptitudinile de care dispunem în mijlocul unui colectiv bine închegat. Totodată, am convingerea că perseverenţa, motivaţia şi pregătirea absolvenţilor şcolii, îmbinate cu profesionalismul şi devotamentul instructorilor care i-au pregătit, vor fi referinţele afirmării instituţiei noastre ca un corp de elită care furnizează un nivel de pregătire în concordanţă cu dinamică socială.

Dragi absolvenţi, de astăzi încetează calitatea voastră de elevi şi treceţi în rândul cadrelor militare active ale Jandarmeriei Române. Eforturile depuse pe parcursul celor doi ani nu au fost puţine, ceea ce amplifică bucuria reuşitei voastre şi emoţia acestui moment. Trebuie să fiţi conştienţi că pentru voi adevăratele provocări abia acum vor începe, aici se încheie un drum şi începe altul, dar suntem convinşi că veţi reuşi cu încredere, optimism şi responsabilitate. A fi militar nu este o meserie obişnuită, este în primul rând vocaţie şi o datorie pe care o pot duce la bun sfârşit cei cu adevărat puternici. Vă urez să aveţi o carieră militară încununată de reuşite şi satisfacţii”.

Tinerii jandarmi pornesc la drum încrezători

După acest moment, lt. col. Gabriel Mărgărit, împuternicit şef serviciu formare profesională şi documentare în Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, a dat citire Ordinului Inspectorului General al Jandarmeriei, general de brigadă Marin Andreiana, de acordare a gradului de sergent major promoţiei 2017, precum şi Ordinului privind desemnarea şefului de promoţie şi înscrierea numelui acestuia pe placa de onoare a şcolii. Au fost acordate diplome absolvenţilor: sg. maj. Mihai Jarca, sg. maj. Adina Jaba, sg. maj. Iulian Macovei, sg. maj. Ionuţ Corcodel şi a luat cuvântul şeful promoţiei 2017, sergent major Marius Mihai Ionuţ Jarca (media 9,37).

„În urmă cu doi ani am intrat în şcoala militară plini de speranţă şi dornici să ducem la bun sfârşit ce am început. Suntem astăzi în aceeaşi formaţie, cuprinşi de aceleaşi emoţii, dar mult mai încrezători în noi şi cu un alt statut: subofiţeri jandarmi profesionişti cu drepturi depline în Jandarmeria Română, pregătiţi să servim patria, să apărăm ordinea de drept şi să venim în sprijinul cetăţeanului. Cu perseverenţă, disciplină, respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi am reuşit parcurgerea celor doi ani de şcoală asigurând un bagaj considerabil de cunoştinţe sub îndrumarea instructorilor militari cărora le mulţumim pentru că au fost alături de noi şi ne-au călăuzit paşii pentru a deveni ceea ce ne-am dorit. Suntem recunoscători familiilor noastre şi prietenilor care ne-au susţinut moral în tot acest timp şi ne-au încurajat spunându-ne că doar prin educaţie vom atinge culmile succesului. Ştim că fiecare efort trebuie răsplătit de aceea ne luăm angajamentul să reprezentăm cu onoare şi demnitate uniforma bleu jandarm”, a precizat şeful de promoţie, sergentul major Marius Mihai Ionuţ Jarca.

O carieră solidă în instituţiile de apărare se construieşte plecând de jos

Din rândul oficialităţilor participante la activitate (printre care s-au numărat senatorul Ioan Stan, deputatul Alexandru Rădulescu, comandanţii instituţiilor militare din judeţ şi şefii instituţiilor publice judeţene şi locale), au rostit alocuţiuni comisar-şef de poliţie Tiberiu Gălăţeanu - reprezentant al MAI, care a dat citire mesajului ministrului de Interne, Carmen Daniela Dan, primarul Gheorghe Cătălin Coman, Gheorghe Niţă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, şi prefectul judeţului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, care le-a transmis celor mai tineri jandarmi că îi aşteaptă o carieră de la care sunt foarte multe aşteptări, “a fi jandarm neînsemnând doar un simplu loc de muncă, ci o misiune permanentă”.

În discursul său, adjunctul inspectoratului general al Jandarmeriei Române, generalul de brigadă Petrică Gearîp, a ţinut să transmită: “Orice carieră solidă în instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se construieşte plecând de jos, urmând etapele treaptă cu treaptă şi pregătindu-te continuu pentru a fi mai bun şi mai performant. Faptul că dumneavoastră vă aflaţi la momentul festiv şi plin de emoţii al absolvirii demonstrează că aţi ales cu toată convingerea şi determinarea să urmaţi acest drum. Alegând să vă pregătiţi într-o şcoală militară aţi păşit pe calea firească a unui început de carieră pe care personal v-o doresc cât mai lungă şi fructuoasă. Prin ducerea la bun sfârşit a cursurilor acestei şcoli aţi devenit parte a unei instituţii fundamentale a statului român, respectată şi apreciată de toţi cetăţenii tocmai pentru eforturile şi sacrificiile pe care angajaţii săi jandarmi le fac în fiecare zi pentru binele semenilor lor”.

A urmat defilarea absolvenţilor în aplauzele asistenţei şi pe ritmurile Muzicii Militare ale Brigăzii 15 Mecanizate „Podul Înalt” Iaşi.

În aceeaşi zi, subofiţerii au fost repartizaţi la grupările mobile ale Jandarmeriei Române şi la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, în funcţie de media generală de absolvire, urmând a se prezenta la unităţile operative începând cu data de 24 iulie.