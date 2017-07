Punct final

Un poliţist de frontieră trimis în judecată în urmă cu mai bine de trei ani a fost achitat ieri definitiv de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava, care au menţinut astfel soluţia dată la Tribunalul Suceava. Decizia îl priveşte pe agentul Vasile Cristinel Cîrciu, care activa la Sectorul Poliţiei de Frontieră Brodina, iar infracţiunile pentru care s-a pronunţat achitarea sunt sprijinire a unui grup infracţional organizat, luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor publice.

În acelaşi dosar au mai fost judecate alte două persoane. Petru Pătrăucean, care a fost considerat capul grupării, a primit iniţial 5 ani cu executare, dar în apel pedeapsa sa a fost redusă la 3 ani cu suspendare sub supraveghere. A treia persoană din acest dosar, Ionel Pătrăucean, a primit 2 ani şi 4 luni cu suspendare sub supraveghere. În plus, Petru şi Ionel Pătrăucean au fost obligaţi să achite către ANAF suma de 120.857 de lei, bani rezultaţi din contrabanda cu ţigări aduse ilegal din Ucraina.

Potrivit procurorilor DIICOT Suceava care au trimis dosarul în instanţă, liderul grupului era Petru Pătrăucean, care împreună cu mai mulţi complici introducea ilegal peste fâşia verde ţigări de contrabandă, cu sprijinul poliţistului de frontieră Cîrciu (agent la Sectorul Poliţiei de Frontieră Brodina), care le-ar fi furnizat informaţii pe care le deţinea în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, astfel încât aceştia să desfăşoare în condiţii de siguranţă actele de contrabandă.

„În schimbul furnizării de informaţii, inculpatul Cîrciu solicita inculpaţilor importante sume de bani pe care aceştia i le achitau şi pe care acesta şi le însuşea în mod ilegal”, au arătat anchetatorii, aspecte care nu au putut fi demonstrate, motiv pentru care instanţa a şi dispus achitarea agentului Poliţiei de Frontieră.

Cele trei persoane despre care s-a făcut referire au făcut parte dintr-un grup de nu mai puţin de 36 de persoane care au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, în patru dosare în care prejudiciul total cauzat statului român a fost calculat la aproximativ 2.173.000 de lei.

Anchetatorii susţineau la vremea respectivă că inculpaţi au făcut parte din patru grupări infracţionale care au comis ilegalităţile în perioada octombrie 2010 - noiembrie 2011, grupări care şi-au desfăşurat în mod distinct activităţile de contrabandă, dar între care au existat elemente de conexiune.

Pentru documentarea activităţii infracţionale, pe parcursul cercetărilor au fost interceptate 18 transporturi de ţigarete, cu sprijinul mai multor structuri de poliţie şi instituţii cu atribuţii în domeniu, reuşindu-se confiscarea cantităţii totale de 77.141 de pachete de ţigarete de contrabandă.

„Membrii celor patru grupuri infracţionale organizate au comercializat în perioada menţionată 227.821 de pachete de ţigarete (a câte 20 de ţigarete fiecare), respectiv cantitatea de 4.556.420 de ţigarete de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova”, au mai arătat procurorii DIICOT Suceava în urmă cu trei ani.