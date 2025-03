Tocmai ce m-am întors dintr-un periplu la Craiova și, fără nicio legătură directă, trebuie să îmi reconsider poziția față de schimbarea de antrenor de la începutul anului. Aceeași meteahnă a patronului Rotaru s-a manifestat și atunci, împotriva acesteia m-am pronunțat. Consecvent în schimbări la mijlocul sezonului, dar inconsecvent în aprecieri, căci Mirel Rădoi a fost reinstalat după ce anterior fusese ”nociv” pentru Universitatea! Trebuie să recunosc că îl apreciez pe Costel Gâlcă și de aceea să fi fost subiectiv. El începuse curățarea lotului de vedetele care îl căpușau și care aveau fir direct cu patronul, în frunte cu Ivan. Unde a ajuns acum atacantul oltean, pentru care se făcuse mare tămbălău odată că nu fusese selecționat de Edi Iordănescu? Am mai scris, în Turcia, divizia B, la retrogradare... Problema e că Mitriță e și el vedetă, dar și pe bune, cu impact în joc, iar Gâlcă îl antagonizase. Au ajuns până la urmă la un armistițiu, dar e clar că Mitriță nu și-ar fi pus capul la gheată, la o adică, pentru a-l salva pe Gâlcă. Spre lauda lui, dar și pentru că știa cum stă treaba, Rădoi a continuat procesul de curățenie, scăpând de capriciosul Markovic și de etern accidentatul Koljic. În schimb, Mitriță e ținut ca în palmă, iar asta s-a văzut în implicarea sa, chiar dacă uneori mai sare calul. Dar pentru Rădoi vorbesc rezultatele: are victorii pe linie și un singur egal! Iar acel egal este de fapt o victorie scăpată printre degete, la Botoșani, în minutul 90+3! Cu alea două puncte pierdute atunci, Universitatea Craiova ar fi putut termina sezonul regulat pe primul loc. Nu-i exclus să o fi făcut și fără ele, asta dacă va fi bătut aseară pe FCSB pe Arena Națională... Dar chiar dacă va fi pierdut, ar fi doar prima înfrângere în noul mandat al lui Rădoi, iar play-offul ar începe oricum cu diferențe derizorii între primele 4 clasate, ba chiar 5 dacă Dinamo reușește azi să bată la UTA. Doar Rapidul a rămas oarecum de căruță, însă nici ea prea departe totuși. Una peste alta, deși n-o vedeam bine la rocada antrenorilor, Craiova are șanse la titlu și poate ar cam fi vremea. Oltenilor le place comparația cu Napoli, ajută și culorile, dar azzurrii deja nu mai trăiesc din amintiri, au luat Lo Scudetto după 33 de ani, în timp ce în Bănie s-au făcut deja 34!