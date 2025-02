Cheia succesului la FCSB

Planificarea meciurilor pentru FCSB nu mă ajută, în sensul în care eu trimit textul înainte ca echipa să joace, iar acesta apare a doua zi, după meci. De aceea nu am scris suficient despre victoriile sale, fiindcă în astfel de situații aleg alt subiect. De data asta voi face o excepție. Nu voi cuprinde derby-ul cu Dinamo, dar o să revin la ceea ce FCSB a reușit în Europa, fiindcă e realmente deosebit. Chiar dacă PAOK e campioana unei țări din zona emergentă fotbalului valoros din Europa, bugetul și cota jucătorilor sunt superioare, în plus e antrenată de un român, Răzvan Lucescu, care cunoaște perfect fotbalul românesc, ba chiar cu o rivalitate istorică față de Steaua/FCSB. Mai adăugăm și dorința de revanșă după meciul din grupa unică. Ei bine, echipa lui Charalambous (putem să-i spunem așa, căci în cele din urmă a reușit să impună un echilibru în relația cu Becali) a tranșat disputa în stilul modern al fotbalului de azi, orientat spre atac. Acum, FCSB este în optimi, adică echivalentul calificării în primăvara europeană din formatul vechi, când primele două din grupa de patru avansau în această fază. De data asta, adversara este o echipă din Top 5 campionate, dar nu de speriat: Olympique Lyon. Departe de perioada de glorie, dar în revenire după criza financiară, francezii sunt pe locul 6 în Ligue 1 și tot pe 6 au terminat grupa unică din Liga Europa. Duminică seară vor fi jucat și ei cu PSG, dar care se vedea în România nici măcar pe TV5, care transmite un singur meci, sâmbăta. Revenind la FCSB, acest parcurs european, dublat de cel din campionat, reprezintă rodul unor mutări inspirate. Și care, pentru prima dată după mult timp, au impact mai mare decât... celelalte. Trec peste lovitura dată cu Bîrligea, despre care am mai vorbit, și îi remarc pe Mihai Popescu - ca dublură de valoare apropiată pentru fundașii centrali, la Cisotti - ca suplinitor perfect pentru accidentarea neprevăzută a lui Olaru, și la acest Gheorghiță – ca investiție pentru viitor, dar care deja își face loc în echipă.

Închei cu o poantă de ultim moment. S-a descoperit de ce joacă atât de bine FCSB: tocmai s-a dovedit că dacă te critică Becali, cedează meniscul!