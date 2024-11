Lumea tenisului a fost mult mai animată de faptul că Djokovic are antrenor nou decât de faptul că Italia a câștigat Cupa Davis pentru al doilea an la rând. E drept, nu e antrenor de rând, el este domnul... care completa careul numit cândva Big 4. Doamnelor și domnilor, Sir Andrew Murray! E o lovitură, să recunoaștem. Și nu numai de imagine. Murray e un om de o inteligență sclipitoare, pe care o completează cu empatie, lucru destul de rar în lumea noastră. Djokovic va avea lângă el mai mult decât un antrenor, va avea și un comunicator. Și astfel devine clar că sârbul nici nu se gândește să lase lucrurile neterminate în tenis. Asta deși mulți ar fi mulțumiți și pe deplin realizați chiar și cu a zecea parte din ceea ce a realizat Djokovic. Dacă anul 2024 a fost anul fără niciun turneu ATP, dar cu medalia de aur la Olimpiadă, la simplu, adică exact obiectivul urmărit aproape o întreagă carieră, 2025 vine cu unele ajustări de finețe care să-l transforme în ceva unic și intangibil în tenis. Să încercăm o trecere în revistă. Un nou turneu de Grand Slam l-ar duce la 25 de astfel de trofee, deci mai sus cu o treaptă față de Margaret Court cu care împarte gloria. Știu că unora le poate părea ciudat, dar așa funcționează Djokovic, altfel n-ar fi ajuns ce este. Nu va fi cotat cu prima șansă la niciunul din cele patru, totuși aș zice că șansele cele mai mari le are la Australian Open și la Wimbledon. O astfel de izbândă, oriunde, ar rezolva automat cel de-al doilea obiectiv: al 100-lea turneu ATP câștigat! Oricum, chiar și fără un GS în 2025, acest obiectiv ar trebui îndeplinit în 2025, pentru ca apoi să mute ștacheta mai sus, la 103 – numărul lui Federer, după care la 104, firește. Acesta nu e un record, Connors are 109, însă a mai câștiga 10 turnee de acum încolo, la 37-38-39 de ani, nu pare fezabil. Aș zice că și a-l egala și întrece pe Federer e o provocare dificilă, că doar nu o juca turnee mici în serie. Rivalitatea cu elvețianul în ceea ce privește numărul de Turnee ale Campionilor a rezolvat-o de anul trecut (7-6), așa că acum nu s-a mai prezentat și nici în 2025 nu va constitui o miză. Finalul de sezon e pentru refacere. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră.