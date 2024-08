A început US Open, deloc sub bune auspicii. Liderul mondial, Jannick Sinner, e sub asalt. Colegii de circuit, care s-au exprimat pe subiectul depistării sale pozitive și apoi al absolvirii de vină, au fost finuți, dar nuanțați. Mai ales procedura este pusă în discuție, de fapt consecvența în a o respecta. Iar aici nu prea e loc de întors, Sinner a fost tratat ca un bibelou, așa cum ar trebui tratați toți ceilalți aflați în situații similare. Kyrgios face figură separată, de mascul alfa. Australianul este singurul care îl acuză direct pe Sinner, susținând că varianta cu masajul este ridicolă, deci neadevărată. Totuși, există acel element al cantității care îi este favorabil italianului. L-am amintit deja aici, în cadrul rubricii, atunci când a explodat subiectul. Făcusem atunci comparația cu testarea pozitivă a unui șofer care a mâncat o bomboană cu coniac. Ei bine, putem extinde aceeastă comparație cu ceea ce se întâmplă în România, tot în domeniul rutier. Circulă pe internet o petiție, semnată de multă lume, pentru modificarea acelei ordonanțe care prevede deschidere de dosar penal dacă șoferul e testat pozitiv pentru.... substanțe interzise. Adică droguri. Sigur că la prima vedere pare legitim, numai că destule medicamente conțin cantități infime de asemenea substanțe, dar care apar la testare. Eu însumi am aflat că sprayul pe care îl folosesc pentru combaterea alergiei la ambrozie poate genera așa ceva. Cum nu există limită de minim, dosarul penal ar veni de la sine. Aș păți ca Sinner. Apoi ține-te de contestații, procese, avocați, iar eu sau dumneavoastră nu suntem Sinner! Revenind la italian, acesta nu prea excelează la moral, nu se vede printre favoriți la US Open, punând chiar problemele fizice pe care le are pe seama stresului.

Altfel, dintre cele trei jucătoare românce aflate pe tabloul principal, am mai rămas cu una, ba chiar cea mai slabă clasată, adică Gabriela Ruse. Aceasta a profitat din plin de tragerea norocoasă, adunând pentru calificarea în turul secund nu atât puncte (e pe locul 105 WTA), cât o sumă consistentă care să îi asigure un anumit confort în alegerea turneelor viitoare. Jaqueline a pierdut cu Kasatkina, iar Ana Bogdan n-a izbutit să iasă la liman într-o dispută echilibrată cu Arantxa Rus. Veteranele, dacă le putem spune așa, Begu și Cârstea, nu au participat la această ediție și coboară periculos în clasament. Cât despre Simona Halep... poate într-un turneu mic s-o mai vedem și eventual să ne bucurăm de prima ei victorie de după exil.