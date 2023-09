Alaltăieri, în așteptarea meciurilor de cupe europene pe care le transmite o televiziune presupusă a fi de sport, devenită însăun deversor de sitcom-uri vechi și de fel de fel de seriale cu căutători de aur ori cu salvatori rutieri, PRO Arena, ai cărei foști comentatori de sport au devenit mai degrabă actori de stand-up comedy după ce le iese pe guri, am nimerit la Digi Sport peste o chestie care părea o ședință, o dezbatere, o conferință de presă, habar n-am ce, în care doamna Elisabeta Lipa, unul din legendarii sportivi români, deținătoare a 5 medalii olimpice de aur (și zeci de altele la toate competițiile majore) se răstea la niște oameni de prin lumea handbalului. Am înțeles finalmente că era un fel de bilanț dublat de o atenționare din partea doamnei Lipa, prezentăîn calitate de Președintă a Agenției Naționale pentru Sport, unde îi chemase pe șefii handbalului românesc în legătură cu problemele legate de finanțarea acestui sport din fonduri guvernamentale. Și de nerespectarea la nivel de cluburi a ordinului prin care echipele sunt obligate să aibă în loturi cel puțin 40% sportivi români. E pentru prima oară când un oficial român spune răspicat: "Voi face o analiză la sânge a handbalului românesc. Știți câte lucruri ascundeți. Nu știu care este motivul pentru care faceți acest lucru!". Dincolo de amenințarea cu tăierea totală a finanțării ori de subfinantarea generalizată a sportului, doamna Lipa a avut tăria de a se lua de piept cu profitorii din handbal, în fond niște trântori care mimează muncași care-și trag foloase realmente nesimțite. Cu performanțe, de ani buni, zero! Sărut mâna, doamna Lipa, așteptăm să vedem sânge curgând!