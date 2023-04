O anomalie

Foarte bună paralelă făcută de GSP între finanțarea celor de la CSA Steaua, club departamental, și finanțarea clubului din Voluntari, Ilfov. În privința Stelei, lucrurile sunt lămurite, zice legea că nu se poate cu bani de la un minister, atunci nu se poate. Dar uite că de la o primărie, de la un consiliu local, județean, se poate. E ceea ce face primarul Pandele pe moșia lui. Grosul banilor prin care acest club funcționează vine din bugetul de stat. Se completează cu drepturile de televizare, dacă nu cumva termenul mai adecvat e ”se cârpește”, căci astea sunt după faptă și răsplată. Sponsorizările sunt și ele o glumă, televiziunea pe care o au pe piept fiind furajată tot de la bugetul localității, iar firmele serioase, private, de ce ar băga bani în ceva ce nu are pic de audiență? La multe meciuri, ai putea crede că Voluntariul are terenul suspendat, atât de goale sunt tribunele! Deci și veniturile din vânzarea biletelor sunt minuscule. Doar când vin adversari simandicoși, gen Rapid sau FCSB, se mai populează arena. Și apropo de galerii, la un astfel de meci, pe când se efectua o aruncare de la margine, l-am zărit agitându-se prin tribună pe... ”Luceafărul Huilei”, adică Miron Cozma! L-am recunoscut după plete, încerca să facă pe șeful de galerie, dar oamenii stăteau jos, nu păreau prea impresionați. Au trecut vremurile când ortacii nu-i ieșeau din cuvânt. Dacă vă întrebați ce legătură e între Voluntari și Cozma, atunci trebuie să ne întoarcem cu câțiva ani în urmă, când o investigație a celor de la Libertatea descoperea că ”Luceafărul” era angajat fictiv la o companie de stat înființată de primarul din Voluntari. Da, poate să facă și asta, poate să facă orice, nu degeaba am pomenit mai sus de moșie. Și alți primari din acest județ ciudat al României (cu reședința la... București!) au băgat bani publici în jucăriile lor, e de notorietate jupânul din Chiajna, dar și imitatorul său mai dubios din Clinceni, care a pierdut la fotbal banii de curent ai localității, Consiliul Județean aprobându-i o rectificare de buget ca să aibă cu ce-și plăti utilitățile!

Și-atunci, întreb, banii de la Armată ce-au? Nu că aș pleda pentru așa ceva, departe de mine acest gând. Dimpotrivă, eu aș rezolva pe dos această contradicție, prin interzicerea oricărui ban public la fotbalul profesionist. Nu că ar fi prima dată când enunț acest lucru.