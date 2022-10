Nebunia nu are limite

Cu câteva zile în urmă, într-un meci din campionatul Spaniei, am văzut o fază absolut halucinantă: un atacant a fost cosit la limita careului mare de fundașul aflat în postura de ultim apărător. Asta ar fi dus la cartonaș roșu, poate și la penalty, dacă VAR-ul ar fi confirmat că infracțiunea fusese în careu. Arbitrul a lăsat avantaj, văzând că atacantul s-a ridicat și a plecat cu mingea în timp ce fundașul ăla era încă pe jos. Apoi s-a împiedicat, a căzut chiar în careu, iar alt fundaș a atins mingea care l-a lovit în mânăpe atacantul căzut. Dacă nu fusese fault, atunci era henț... numai că invers! Adică în favoarea celorlalți. Stați nițel, că nici n-a început treaba! Mingea se rostogolește până la alt atacant (între timp careul se populase considerabil) care, când să tragă, e faultat clar. Arbitrul iar nu fluieră, deoarece de acolo mingea sărise la un alt coechipier al atacantului, care face o fentă, simulează șutul și pasează altui coechipier, aflat însă în ofsaid, care o băga în poartă! Arbitrul fluierăgol, că nu văzuse ofsaidul. Se face apel la VAR. Se reia de nenumărate ori faza inițială, aia cu faultul la limita careului. Nu poți să-ți dai seama nicicum. Trag ăia linii pe ecran. Parcă era totuși în afaracareului cu câțiva milimetri. Bun, atunci trebuie fluierat hențul care a urmat, deci în favoarea echipei aflate în apărare. Arbitrul discutăîn casca. E clar că pentru el hențul nu a existat, fiindcă mâna ăluia era întinsă pe gazon, iar mingea i-a venit cumva din spate, fără să o fi văzut cât de cât. Se lămurește și ofsaidul care încheiase acțiunea. Se revine la faultul din mijlocul fazei și al careului și, în sfârșit, după vreo 8 minute, se fluieră penalty. E pentru prima oară când am înțeles utilitatea consultării, chiar îndelungate, a VAR-ului. Au fost cel puțin 4 momente în care se putea fluiera orice, de la fault de roșu până la henț în favoarea celorlalți. Absolut oricare din infracțiuni putea fi fluierată. Alegerea finală a fost corectă și necontestată. Iar caaproape toată lumea să fie mulțumită, penalty-ul a fost ratat! A fost cea mai nebună fazăde fotbal pe care am văzut-o vreodată. Iar dacă n-ați înțeles nimic din ce v-am povestit, și asta mi se pare normal.