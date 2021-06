Ne-am obişnuit să considerăm sportul în general (şi fotbalul în special) ca fiind o afacere, ceea ce duce imediat cu gândul la ce mai ştim din lume, din viaţă, din studiu: bani investiţi, deci cheltuieli, care după ce se amortizează încep să aducă alţi bani, deci venituri sau profit. Cam asta este o afacere. În fond, pare un lucru relativ simplu, cu condiţia ca banii să fie investiţi cu minte, deci cu folos, adică să aducă profitul preconizat. A trata fotbalul că pe o afacere înseamnă aşadar bani investiţi în fotbalişti şi antrenori pe de o parte, apoi în infrastructură(stadion, bazăde recuperare, mijloace de transport - autocar, avion etc.) şi eventual în businessuri adiacente care să producă tot pentru echipă:fulare, tricouri, pixuri, brichete, scrumiere etc., personalizate. Vreţi să ştiţi ce obiecte cu Real de Madrid deţin eu, fără a fi vreun colecţionar, ci doar fan al echipei? Am câteva brelocuri diferite, un set de tacâmuri cu sigla echipei, fulare cu imnul echipei tipărit la interior, dar şi unul simplu, tricou nr 4 (Sergio Ramos, desigur),chiloţi (nr 10, adică Luka Modric), prosop de plajă, scrumieră cu "CF Real" imprimat în miezul ei, pixuri, şepci (de iarnă, de vară...), başca mingea cu autografele tuturor "galacticilor" din 2003, 23 la număr, de la Zizou şi Figo, la Roberto Carlos şi Ronaldo (brazilianul; cu CR 7 nu am nimic!) pe care un englez îmi oferea 38.000 de lire. Nu am fost pe Bernabeu, dar mi-am promis că nu dau colţu' fără să văd măcar un meci acolo. În fond, nu-i mare lucru, dar pentru a avea o asemenea "întreprindere" productivă, trebuie în primul rând rezultate, pedigree, istorie. Şi fani cât mai mulţi. La noi, câteva cluburi chiar au niţica istorie. Dar atât. Iar doar istoria nici nu vinde obiecte, nici nu cumpără fotbalişti. Mai trebuie, deci, şi bani. Cunoaşteţi vreun "investitor" din fotbalul românesc care chiar să fi investit ceva în fotbal, caîntr-o fabrică? Aaaa, nu!? Păi atunci ce naiba să aştepţi? Care fabricăproduce ceva dacă nu bagi bani în ea? La noi, fotbalul nu e o afacere. De fapt, nu e nimic, după cum se vede.