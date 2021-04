Nu înţeleg de ce în Europa League meciurile sunt programate, toate 4, la aceeaşi oră. Asta complicăşi mai mult vizionarea lor de către demenţi ca mine, cărora cele două televizoare suprapuse nu le mai ajung, astfel încât atenţia distributivă e pusă la grea încercare prin fixarea laptopului pe un site de pariuri, pentru că atunci când se aratăvreun flash pe unul dintremeciuri să urmeze instantaneu comutarea pe acel meci în ecranul televizorului. Asta înseamnă că pe televizorul de sus am două meciuri, pe Digi 1 şi 2, cel de jos fiind fixat pe Digi 3 şi 4. O singură apăsare pe butonul de retur şi comuţi pe meciul unde s-a dat gol sau e vreun penalty. Uite-aşa am reuşit să nu pierd mai nimic din ce conta în meciurile de alaltăieri noaptea (am avut şi ceva noroc că nu s-au înscris prea multe goluri!), însă la sfârşit eram obosit de parcă ieşisem din mină. Am tras şi câteva concluzii, şi am să încep cu aceea care ne implicăniţel şi pe noi, anume că Slavia Praga, care părea victimăsigură pentru destui dintre cunoscători, se arată a fi o echipă zdravănă de tot, pe care Arsenal (care e drept că are un sezon deloc strălucitor) nu numai că nu a reuşit să o învingă, dar primind şi gol în egalul de la Londra s-a transformat în outsider, întrucât chiar şi un egal alb în retur o calificăpe Slavia în semifinale. Stanciu? Ca la Naţională! Dar titular, totuşi. A jucat vreo 75 de minute, fără să strălucească. A fost de altfel singurul meci egal din cele 4, în toate celelalte câştigând... oaspeţii! Şi nu cred că e vorba neapărat de valoarea superioară, ci de lipsa spectatorilor. Aşa-numitul "avantaj al terenului propriu" a fost transformat de pandemia asta cretină într-o sintagmă fără acoperire. Aşadar, Ajax a pierdut cu Roma un meci în care a avut 1-0 şi a ratat un penalty la scorul ăsta. La 2-0, sunt sigur că altul era deznodământul. Villareal a câştigat la Zagreb şi cred că e ca şi calificată. Sigur calificată în semifinale este şi Manchester United, care a câştigat cu 2-0 la Granada. Şi cred că ea va câştiga şi trofeul, fiindcă parcă totuşi e de la altă categorie de greutate...