Cred că a fost o idee bună să încep anul sportiv cu Old Firm. Look Sport transmite campionatul scoțian de fotbal, dar până acum n-am fost curios. Totuși, un derby al echipelor din Glasgow, cu un român printre protagoniști, părea un meniu îmbietor. Și mai era ceva: primul sezon, după o veșnicie, cu Rangers în pole position! Se împlinește o decadă de dominație a verzilor de la Celtic, care în plus au mai concurat și de unii singuri, cât timp rivalii fuseseră retrogradați câteva niveluri. Se poate spune că, odată cu victoria de pe 2 ianuarie, Rangers și-a adjudecat titlul de campioană. Și-o fi luat Hagi senior porția de ironii, dar e și vina echipei lui Ioanițoaia care scoate titluri bombastice din emisiunea sa de radio. Prin ”cea mai bună echipă din Europa”, Gică Hagi se referea la cea mai dominantă din campionatele domestice. Ceea ce, la o linie de clasament de 20 de victorii din 22 de meciuri, celelalte două fiind egaluri, este cât se poate de adevărat. Pe urmele ei ar fi Slavia Praga, care e tot neînvinsă și are tot două egaluri, însă doar 11 victorii. Mi-e greu să cred că vor urma 10 victorii consecutive.

Dar meciul, meciul cum a fost? Echilibrat în jos. Cele două echipe nu mai au jucători cu statut de vedete, prin asta înțelegând o comparație cu ce exista acum 7-8-10 ani. La Celtic încă se face util Elhamed, fostul dinamovist, un jucător bunicel, dar atât. Iar James Forrest, dacă vi-l mai amintiți pe marcatorul contra lui CFR (1-1 la Cluj), a ratat trecerea în fotbalul englez și s-a cam plafonat, în prezent fiind accidentat. La Rangers, Ianis Hagi a intrat la pauză și a înviorat jocul gazdelor, care fuseseră dominate în prima repriză. Desigur, jocul s-a întors odată cu acel cartonaș roșu acordat pentru fault ca ultim apărător, cu credit arbitrului pentru culoarea cartonașului, fiindcă jucătorul scăpase în tușă, dar urma să atace poarta și să-și mărească unghiul dacă nu era faultat. Iar golul care a decis mecul a fost un... autogol cu mâna! E un semn că toate ghinioanele lui Rangers se răzbună în acest sezon. Vom avea un român campion al Scoției!