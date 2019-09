Bianca Andreescu a ajuns la întâlnirea cu Simona din optimi, dar iată că acolo dă peste Taylor Towsend, deja învingătoare a două românce. Să vedem dacă mai are resurse pentru încă una, fie ea canadiancă prin adopție. Meciul lui Towsend cu Simona a fost și n-a fost unul ciudat, s-au mai văzut asemenea abordări în trecut, nu neapărat în cel îndepărtat. În editorialul său de pe gsp.ro, Geambașu s-a expus ca fiind un cronicar ocazional de tenis, el urmărind evoluțiile românilor, plus finale și eventual semifinale de Grand Slam. Altfel i s-ar fi derulat în amintiri un meci al lui Mișa Zverev cu Andy Murray, în care primul l-a exasperat cu scoțian cu încă și mai multe veniri la fileu decât Towsend, e drept, având la dispoziție un set în plus. Sau cum ar fi putut să-l învingă Dustin Brown pe Nadal, altfel decât cu veniri la fileu, asortate și cu niște plonjoane, că doar se întâmpla la Wimbledon?! Întrebarea care se pune este dacă Simona ar fi putut face mai mult, dacă exista o soluție... După părerea mea, cam acelea au fost resursele jucătoarelor, o luptă între voleu și passing, aproximativ egală, din moment ce fiecare s-a apropiat la o minge de meci. Sigur, lobul ar fi ajutat, dar Simona nu excelează la această lovitură, a încercat ocazional și a constatat că nu poate fi mai eficientă așa decât cu un passing cinstit. Așputea spune că am identificat încă din timpul meciului punctul care a făcut diferența, dar ar însemna să-mi dau prea mare importanță, fiind vorba despre un pronostic. Din păcate pentru Simona, acel punct a fost pierdut pe joc clasic, bașca pe greșeală neforțată! La 4-4 în tie-break, pe serviciul Simonei, am „prorocit” că jucătoarea care va câștiga acel punct va câștiga și meciul. Știind că e un punct important, Simona l-a jucat în termenii ei, astfel că a servit la exterior, Towsend având nevoie de timp ca să se redreseze, nemaipunându-se problema să urce la plasă. Astfel, Simona și-a făcut rost de o minge scurtă, înaltă, numai bună de atacat, ceea ce a și făcut. Cu toată frustrarea acumulată într-un asemenea meci, ceea ce a fost contraproductiv, atacul eșuând în aut. Asta e, în a doua săptămână de US Open nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe meciul cu Spania.