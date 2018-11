Există oare în DNA măcar o singură fiinţă prevăzută, regulamentar, cu ochi, urechi şi un neuron funcţional, capabilă de a răspunde la o întrebare simplă, de genul: De ce (morţii, răniţii etc.) nu e nimeni în bulău pentru nenorocirea petrecută la Arena Naţională? Iar ca întrebări ajutătoare, dar din nefericire tot retorice, am putea încerca cu următoarele: Dar pentru dezastrul de la Craiova a făcut cineva pârnaie (că nici acolo gazonul nu-i mai breaz)? Dar doamna Firea şi cu care or mai avea în "grijă" gazonul ăla din Capitală or fi chiar sănătoşi la cap, din moment ce organizează o horă mare (şi, evident, cretină!) la care tropăie mii de copilaşi o zi întreagă pe gazonul ăla (şi aşa ca vai de el) cu fix o săptămână înaintea singurului meci serios de la noi? Dar capul Federaţiei şi ăla mut al Ligii pe unde erau în acest timp? Şi după producerea cataclismului mai sunt încă în funcţii nesimţiţii naibii? Da, am mai văzut asemenea imagine şi în Anglia, acum vreo două săptămâni, când s-a jucat un meci de Premier League pe acelaşi stadion Wembley pe care, cu exact o zi în urmă, se disputase un meci de fotbal american. Era arătura ca în filmele cu cataclisme atomice, fiindcă pur şi simplu nu se putuse repara în 22 de ore. Am văzut tot de acolo imagini la o săptămână distanţă: era ca nou! De fapt, chiar era astfel, întrucât tarlaua redevenise ce fusese iniţial: un gazon de cea mai bună calitate. Revin la noi: mai ţineţi minte câţi ani sunt de când s-a inaugurat stadionul ăsta, cel mai mândru din ţară? Fix 7. Mai ţineţi minte şi cum săreau brazdele de câte 1 metru pătrat încă de la meciul inaugural? Eu zic că de atunci trebuia ceva pârnaie pentru hoţii care s-au ocupat de gazon (de fapt, de deturnat fondurile aferente gazonului). Dar cu autorizaţia de la ISU, aia necesară ca să se tragă acoperişul, vă mai amintiţi? A făcut cineva bulău? Şi atunci despre ce mama dracului vorbim când vorbim despre corupţie, DNA, abuz în funcţie, fraude financiare, fals în înscrisuri şi uz de fals? Ceea ce s-a văzut la televizor alaltăieri este o ruşine. Mândri că suntem români!?! Nu, zău?