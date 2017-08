Nu ştiu pe nimeni care să se fi declarat surprins de măcar unul dintre rezultatele reprezentantelor noastre în preliminariile europene. Faptul că am ajuns la ultima confruntare cu două din cinci este, după părerea mea, o performanţă cel puţin rezonabilă în raport cu nivelul fotbalului nostru. Dacă adăugăm şi calificarea deja confirmată a uneia din cele două în grupele Europa League, atunci e clar ca fotbalul românesc la nivel de club traversează o perioadă de graţie, cum ar zice ăia mai metaforici, sau că e în bulan, cum se exprimă cei din interiorul fenomenului. Deoarece am întârziat câteva ore cu scrierea acestei rubrici, m-a ajuns din urmă şi tragerea la sorţi a turului decisiv, astfel că ştiu deja cine cu cine a picat. Aş face mai întâi o remarcă, anume că Becali cel norocos a avut de data asta mai multă baftă decât şi-a dorit el însuşi, întrucât în Gazeta Sporturilor de ieri declarase că şi-ar dori TSKA Moscova, iar eu am spus că printre adversarii posibili există unul singur în faţa căruia Steaua ar avea şanse infinit mai mari decât contra TSKA: Sporting Lisabona, o echipă bunicică şi atât, care n-are explozia Benficăi. Şi în nici un caz nebunia lui TSKA, pe care când o apucă, mai ales în deplasare, face prăpăd. Ei bine, bafta porcină a lui Gigi i-a adus-o pe Sporting, situaţie în care eu cred că Steaua se califica în Champions' League. Dincolo, după catastrofa din Cipru, aproape că nu îmi imaginam ce adversar i-ar prii Viitorului pentru a avea ceva şanse de calificare în Europa League. Şi iată că sorţii şi-au făcut datoria cu vârf şi îndesat, aducându-i lui Hagi o dublă cu nişte austrieci absolut neutri, pe lângă care, în principiu, un Ludogorets pare ceva între Arsenal şi PSG! Aşa că dacă aş trage o concluzie, aceea ar fi ca naşul Hagi a avut încă mai multă baftă decât finul Becali, ceea ce s-ar cuveni onorat printr-o calificare. Logic şi normal ar fi ca fiecare din cele două să-şi facă treaba până la capăt. În ambele cazuri fiind vorba totuşi de fotbal românesc, nu m-ar mira ca Steaua să rateze totuşi Liga Campionilor, iar Viitorul cealaltă competiţie. Aşa-i că vi s-ar părea ceva firesc?