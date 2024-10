În după – amiaza zilei de vineri, 25 octombrie, în Amfiteatrul Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni, s-a desfășurat un eveniment cultural de excepție: lansarea volumului „Firești reîntoarceri”, cel mai nou titlu semnat de profesorul de istorie și scriitorul Constantin Târziu. În prezența unui public numeros format din colegi, elevi, scriitori locali și iubitori de literatură, autorul și-a prezentat lucrarea într-un cadru elegant și emoționant. Organizată de Primăria Municipiului Fălticeni, Colegiul Național „Nicu Gane” și Asociația Culturală „Nicolae Labiș” din Fălticeni, manifestarea a oferit celor prezenți o oportunitate de a explora istoria dintr-o perspectivă personală, sensibilă și autentică.

La lansare au luat cuvântul profesorii Codrin Bența și Constantin Bulboacă, care au subliniat semnificația volumului, precum și contribuția lui Constantin Târziu la înțelegerea istoriei dincolo de rigoarea manualelor. Atmosfera a fost îmbogățită de un moment muzical susținut la flaut de Puiu Crețu, contribuind la crearea unei ambianțe deosebite, ce a reflectat pasiunea autorului pentru istoria autentică.

Profesorul dr. Codrin Bența, directorul Colegiului Național „Nicu Gane” și gazda evenimentului, a descris această lansare drept o sărbătoare a spiritului istoric și literar. În discursul său, acesta a menționat că volumul „Firești reîntoarceri” răspunde nevoii de a descoperi istoria dincolo de date seci, oferind o perspectivă complexă și accesibilă. „Istoria nu are priză decât dacă o transmitem într-un conținut plastic, inteligibil, legat de legende, mituri, folclor și tradiții”, a precizat acesta, subliniind că „Firești reîntoarceri” aduce la lumină o cronologie a faptelor istorice învăluită în mister și pasiune, aspecte ce-i conferă o notă distinctă față de lucrările istorice clasice.

„Un mozaic de informații pe verticala istoriei”

Volumul abordează personaje și evenimente importante din istoria, locală națională și universală, „e un fel de <O samă de cuvinte> a cronicarului Ion Neculce, <un mozaic de informații pe verticala istoriei, care cu modestie și fără aroganță sunt adunate în această carte și transmise nouă, este vorba de firești întoarceri la istorie>, cum ne spune doamna Mioara Gafencu în prefața cărții.

Stilul literar atrage cititorii, îi transpune în starea pe care doreşte să o transmită autorul în epoca despre care scrie. Deşi este o carte cu evenimente istorice, cu personalităţi interesante, ea nu este încărcată de date, de amănunte, care de multe ori reuşesc să obosească”, după cum a precizat profesorul Codrin Bența.

Stilul literar ales de Constantin Târziu este unul accesibil și captivant, fapt remarcat și de Mioara Gafencu în prefața cărții, unde descrie „Firești reîntoarceri” drept „o cronică vie a istoriei, scrisă cu modestie și fără aroganță”.

Profesorul Constantin Bulboacă a adus în atenția audienței importanța istorică a Zilei Armatei, sărbătorită pe 25 octombrie, dar și impactul pe care cărțile lui Constantin Târziu îl au asupra înțelegerii istoriei locale. În opinia sa, Constantin Târziu reprezintă un veritabil promotor al culturii românești, un om dedicat care, prin scrierile sale, reînvie istoria satului Mihăiești și a comunei Horodniceni. „Este un român adevărat, cu o viziune unică asupra istoriei, redându-ne istoria fără a o denatura”, a precizat profesorul Constantin Bulboacă, adăugând că, prin implicarea sa în promovarea culturii locale, Constantin Târziu rămâne o figură remarcabilă pentru comunitatea din Fălticeni.

O lucrare ce reflectă dragostea autorului pentru istorie

Profesorul Constantin Târziu, a mulțumit celor prezenți și a mărturisit că scrisul reprezintă pentru el o formă de terapie și un mod de a da viață istoriei locale, prin aducerea în prim-plan a unor personalități marcante, cum ar fi pictorii Dimitrie Loghin și Paul Gherasim sau prințesa Maria Cantacuzino. „Firești reîntoarceri” este cea de-a 18-a carte scrisă de Constantin Târziu, iar autorul și-a exprimat bucuria că poate să aducă în fața publicului o lucrare ce reflectă dragostea sa pentru istorie, într-o manieră accesibilă și plină de pasiune. El a menționat că volumul reprezintă o revenire la marile personalități din istorie, ilustrându-le contribuțiile prin prisma detaliilor și a curiozităților ce lipsesc adesea din manualele de istorie.

„Nu mă consider un mare om de cultură, mă consider o picătură de apă în Marea Neagră, dar am reușit să creez la Horodniceni o galerie a oamenilor de seamă. Toți cei care au vizitat acel loc au fost impresionați de ceea ce am putut să redau eu din istoria acestui sat.

Mă bucur de prezența colegilor mei de facultate, de prezența celor pe care îi cunosc și care m-au ajutat, îi mulțumesc doamnei profesoare Mioara Gafencu care și-a găsit o clipă de răgaz să îmi scrie câteva pagini despre această carte”, a spus prof. Constantin Târziu.

Col. (rtr.) Constantin Crăciun, redactor-șef al revistei „Plăieșii”, a fost de asemenea prezent și a vorbit despre importanța acestui volum pentru înțelegerea identității naționale și a patrimoniului istoric al neamului. Revista „Plăieșii” este dedicată promovării eroilor români și contribuie la perpetuarea memoriei istorice, iar Constantin Târziu este considerat un susținător fervent al acestei cauze.

Constantin Târziu, profesor și scriitor, membru al Societății Scriitorilor Bucovineni, se dedică de ani buni promovării istoriei locale prin articole, volume și prin amenajarea Fondului Documentar „Nicolae Istrati” din Rotopănești. Cu o activitate pedagogică remarcabilă și un spirit de dăruire pentru istoria comunității sale, Târziu rămâne un exemplu pentru întreaga generație. „Firești reîntoarceri” nu este doar o carte de istorie, ci un veritabil omagiu adus patrimoniului cultural românesc, o mărturie despre frumusețea și complexitatea istoriei noastre.