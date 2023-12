La Fălticeni, în Sala Vieneză a Hotelului Turist, în organizarea Asociației „Fălticeni Cultural”, al cărei președinte este preotul Vasile Liviu Mihăilă, s-a desfășurat joi, 14 decembrie 2023, Gala „Mai fericit este a da, decât a lua”, un eveniment cultural de marcă, cu peste 150 de participanți dar și de premiați. Cu bucurie și strălucire, Gala „Mai fericit este a da, decât a lua”, a adus lumină și emoție în inima Fălticeniului, oferind comunității locale un eveniment cultural de excepție. Organizată cu scopul de a promova generozitatea, solidaritatea și bucuria oferirii, gala este singurul eveniment din urbea de pe Şomuz în care persoane fizice, agenți economici, instituții culturale, unități de învățământ, teatre, instituții publice și oameni politici care au sprijinit teatrul, literatura, muzica, artele vizuale, educația din Fălticeni, primesc un premiu de excelență, o recunoaștere a performanței sau susținerii evenimentelor extraordinare organizate de Asociația „Fălticeni Cultural”.

„La final de an, Asociația Fălticeni Cultural a ales să dăruiască un cadou tuturor celor care în anul 2023 ne-au fost alături la activitățile culturale organizate. Este un cadou frumos din partea noastră, un concert susținut de artiști de la Opera Națională din București și Opera Națională din Iași, de balerini și solista Ștefania Mihăilescu, moderatoarea noastră care deja face parte din familia Asociației <Fălticeni Cultural>. Mă bucur și vă sunt profund recunoscător pentru că ați fost alături de Asociația <Fălticeni Cultural> în anul 2023, că ați susținut proiectele noastre, și vă aștept și la numeroasele evenimente culturale pe care ni le-am propus să le realizăm în anul 2024 (în jur de 50 de evenimente) ”, a fost mesajul preotului Liviu Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Cultural.

Expoziții și spectacol de muzică clasică și balet

Evenimentul a fost marcat de o varietate de activități, începând cu expoziția de pictură a artistului plastic Radu Bercea, „Fălticeniul de altădată”, în cadrul căreia cunoscutul pictor humorean a expus 15 lucrări care ilustrează frumusețea și diversitatea orașului Fălticeni din perioada interbelică, „Fălticeni în perioada anilor 1950-1965”,văzut prin obiectivul aparatului foto de fotograful și colecționarul de fotografii Marinel Dănilă și expoziția „Regina Maria – regina soldat” care prezintă publicului imagini inedite cu Suverana României, realizate în timpul Primului Război Mondial. După manifestarea de săptămâna trecută, lucrările din cele trei expoziții, achiziționate de Asociația „Fălticeni Cultural” au fost donate Colegiului Național „Nicu Gane”

Programul muzical al serii a fost deschis cu momentele artistice oferite de membrele „Essenza Quartet” Iași. Deosebite și apreciate de un public avizat au fost interpretările de arii și duete din opere celebre alesopranei Nicoleta Maier – Opera Națională Română Iași, baritonului Basalic Iordache – Opera Națională București, mezzosopranei Andreea Ilie – Opera Națională București, baritonului Andrei Yvan – Opera Națională Iași, tenorului Ovidiu Manolache – Opera Națională Iași, dar și a Adinei Alupei – Maestru corepetitor pian la Opera Națională Iași.

Spectacolul oferit iubitorilor de frumos a inclus mai multe momente coregrafice realizate de masteranzii și studenții de la Universitatea de Arte „George Enescu” Georgiana Dimitrescu, Andrada Costin, Gabriel Salschi, Andrei Tcaciuc, dar și un scurt moment poetic, interpretat magistral, ca de obicei, de către actorul Vlad Rădescu – cetățean de onoare al orașului Fălticeni, moment care a inclus inclusiv poezii scrise de Mihai Eminescu și Emil Botta. Și părintele Vasile Liviu Mihăilă i-a încântat pe cei prezenți cu un recital de poezie, iar Ștefania Mihăilescu, moderatorul Galei, a încheiat evenimentul cu un recital.

Premii pentru cei implicați în activități culturale

În cadrul evenimentului au fost premiaţi peste 60 de fălticeneni, suceveni și cetățeni din alte localități din țară care s-au implicat în organizarea celor mai importante evenimente culturale care au avut loc în anul 2023, la Fălticeni. Aceștia au primit din partea preotului Liviu Mihăilă un cadou frumos, o icoana și o diplomă, premii care au avut rolul de a evidenția eforturile depuse de oameni simpli, agenți economici sau organizații în sprijinirea activităților culturale în promovarea valorilor locale.

Prin bunăvoința doamnei farmacist Maria Mitocaru, albumul „Fălticeni şi ținutul său legendar”, semnat de scriitorul Grigore Ilisei, a fost oferit invitaților, alături de Diploma de onoare și icoană. Mesajele de iubire, compasiune și bunătate au răsunat puternic în fiecare luare de cuvânt, reflectând tema centrală a evenimentului.

Un alt moment deosebit al serii a fost momentul în care preotul Liviu Mihăilă a prezentat proiectele din anul 2023 derulate în comunitatea locală, evidențiind impactul pozitiv al acțiunilor lor asupra vieții oamenilor și ce și-a propus să realizeze anul viitor.

„Mihai Eminescu poate să unească și mai mult românii de dincolo și de dincoace de granițe”

Prezent la eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a fost felicitat pentru modul impecabil în care a organizat Anul Ciprian Porumbescu. Domnia sa a mulțumit pr. Liviu Mihăilă pentru ceea ce face pentru cultura orașului Fălticeni şi pentru județ. Dacă în urmă cu un an, în cadrul Galei „Mai fericit este a da, decât a lua”, Niculai Barbă anunța în premieră declararea anului 2023 ca fiind Anul cultural Ciprian Porumbescu, o propunere legislativă în scopul de a aniversa şi promova viaţa şi opera compozitorului român, de această dată, vicepreședintele Consiliului Județean a făcut cunoscut că activitățile dedicate lui Ciprian Porumbescu vor continua, împreună cu alte manifestări dedicate lui Mihai Eminescu.

„Este unul din momentele mele de suflet cel la care particip în această seară, la Fălticeni. Văd un public extraordinar, văd minunații artiști și simt că spiritul Crăciunului este minunat aici, la Fălticeni. Este pentru prima dată când mi se spune lucrul acesta, că am organizat impecabil aceste evenimente din Anul Ciprian Porumbescu și mulțumesc foarte mult. Suntem pe cale să încheiem primul an Ciprian Porumbescu, pentru că ceea ce am pornit în acest an nu trebuie să se termine. În Fălticeni, Suceava și în România merită să se vorbească mai mult despre Ciprian Porumbescu și este și o bună ocazie să punem în valoare artiștii locali.

Și pentru că sunt aici artiști de la Iași, vă rog, părinte Liviu Mihăilă, să fiți un ambasador al unor gândurilor mele și pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale și Ziua lui Mihai Eminescu, pentru că în ultima perioadă se îmbină cultura și turismul, ar fi bine de pornit un proiect la care să participe județele Suceava, Botoșani și Iași, alături de Cernăuți și Chișinău.

Îmi doresc ca anul viitor, pe Ciprian Porumbescu să îl vedem pas la pas cu Mihai Eminescu. Mihai Eminescu poate să unească și mai mult românii de dincolo și de dincoace de granițe. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, m-aș bucura să mă invitați și la ediția din 2024, ca prieten al dumneavoastră, pentru că asta contează mai mult decât funcția pe care o dețin în prezent și pentru că țin foarte mult la aceste evenimente culturale organizate de Asociația <Fălticeni Cultural>”, a spus vicepreședintele Niculai Barbă.

În cadrul acestui eveniment a fost lansat și Calendarul Cultural Fălticenean 2024 și s-au putut face și donații pentru cadouri ce vor fi oferite de Crăciun copiilor săraci.

Gala „Mai fericit este a da, decât a lua” a reprezentat un prilej de aducere împreună a comunității, subliniind importanța solidarității și a acțiunilor culturale și caritabile. Evenimentul a demonstrat că, într-o lume agitată, gesturile de dăruire și bunătate pot aduce bucurie și schimbare în viețile oamenilor, consolidând legăturile dintre locuitorii municipiului Fălticeni.