Biblioteca Bucovinei

La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, a avut loc joi, 29 iunie 2023, deschiderea Festivalului-Concurs Național de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXVII-a, în prezența unui public numeros. Coordonatorul festivalului, poetul Ioan Manole, consultant artistic în cadrul Centrului Cultural „Bucovina” - Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a mulțumit oamenilor care au dat curs invitației de a participa la un eveniment cultural în care a pus mult suflet, multă trudă, multă determinare: „noi nu suntem decât niște visători care încercăm, încrâncenați, să păstrăm memoria unor personalități importante ale culturii române, ale literaturii românești, a unor locuri care cu siguranță produc multe valori”. Poetul a prezentat câteva date generale despre concurs, despre participanții înscriși în competiție, a prezentat invitații acestei ediții și cărțile ce vor fi lansate, după care a dat citire juriului ediției și câștigătorilor din acest an. Pe parcursul mai multor ore au avut loc lansări de carte, recital de poezie, colocvii literare etc. Printre invitații zilei s-au numărat scriitorii Viorica Petrovici, Nichita Danilov, Dan Perșa, Vasile Spiridon, Vlad Sibechi etc. Scriitorul Adrian Dinu Rachieru nu a reușit să ajungă la eveniment. El ar fi trebuit să-și lanseze „Emisfere de Bucovina”, volumul I, carte prezentată succint de poetul Ioan Manole. Poeta Viorica Petrovici a venit în fața publicului cu volumul „Portal 16”, prezentat de criticul literar, prof. Vlad Sibechi. „dragostea mea de zbor / mă face să trec mereu în două lumi, / nu știu / care dintre ele e cea reală, / poate fi o reflexie tot ce trăiesc, / poate fi existența unui personaj creat de mine, / înfășurătoarea se unduiește asemenea șarpelui / de grădina Edenului, / cu ochii săi verzi ca lumina proaspătă, / ” este doar un fragment din poemul „Portal 16” de Viorica Petrovici, poem ce a dat și numele cărții.

La finalul volumului „Portal 16”, poeta a publicat o selecție de referințe critice, din care am ales un fragment semnat de scriitorul Vasile Spiridon: „Înzestrată cu paleta cromaticii sentimentale, Viorica Petrovici scrie o poezie agravitațională, a stărilor extatice. Totu-i vis și armonie, dar fără noapte bună, din moment ce o măreață dimineață a simțurilor netocite răspândește transparent peste lume fluxul emoțional. Desigur că, în această atmosferă intimistă, de prea-plin sufletesc nezăgăzuit, iubirea nu poate semnifica decât pierdere / câștigare de sine”. Scriitorul Dan Perșa și-a prezentat volumele „Onirica”, „Bestiarro”, „Călătorie în Iad și în Rai și-n oraș”. În Sala de Artă „Elena Greculesi” s-au aflat o parte dintre laureații acestei ediții, membri ai juriului, scriitori, iubitori de carte, dar și elevi din Udești, copii îmbrăcați în straie populare, care au primit din partea organizatorilor pachete cu cărți.

A doua zi de festival, la Udești

La deschiderea festivalului a participat și primarul comunei Udești, Cristea Ostrovan, care a invitat publicul să vină și vineri, 30 iunie 2023, la Udești, la programul celei de-a doua zi de eveniment cultural. Astfel, Festivalul-Concurs Național de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXVII-a, continuă vineri cu următorul program: la ora 9:00, la Primăria Udești, va avea loc primirea invitaților; La ora 10:00, la Biserica „Sf. Dumitru” din Udești, vor fi comemorate personalitățile udeștene Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Constantin Ștefuriuc; La ora 12:00, toți participanții la festival vor merge într-o vizită de documentare la Casa Memorială „Eusebiu Camilar” și la Casa Memorială „Mircea Motrici” din Udești; La ora 13:00, la Căminul Cultural Udești va avea loc un scurt program artistic, după care se vor decerna premiile ediției din acest an, pentru cele trei categorii de concurs: poezie, proză scurtă, reportaj. Vor urma recitalul poeților invitați, lansări de carte, recitalul laureaților, moment de muzică folk susținut de Gulia Gheorghiu, un recital din lirica Magdei Isanos, susținut de Andreea Teodora Balan.

„Condamnat la iubire”, de Mircea Motrici

În a doua zi de festival, la Udești, va fi prezentată cartea „Condamnat la iubire” de Mircea Motrici, prezentare urmată de alte momente artistice. În prefața cărții „Condamnat la iubire”, istoricul și criticul literar Nicolae Cârlan amintea că romanul lui Mircea Motrici „se constituie într-o ipostază model de prestație creatoare, pe care cititorul o poate asimila, în pofida unor naivități inerente, cu tentativa unui asalt spre un bildungsroman promițător, pe care mă bucur că am avut șansa de a-l parcurge, cu regretul că accesul la varianta definitivă i-a fost autorului și cititorului săi strict și definitiv interzis”.

Tot Nicolae Cârlan mai spune în prefața cărții că opera literară a lui Mircea Motrici s-a rotunjit acum cu acest bildungsroman – „Condamnat la iubire”, „operă pe care soția și colaboratoarea sa, vrednica Rozalia Motrici, a mai amplificat-o cu câteva titluri recuperate de dânsa din publicistica radiofonică rămasă în studiourile de profil de la Iași și București, cu subiecte elaborate și (bineînțeles) transmise în direct din zona Cernăuților (Nordul Bucovinei) și a Chișinăului (Basarabia – oficial Republica Moldova), din studiouri improvizate ad-hoc, dar cu ce priză la publicul românesc atât de emoționat să audă știrea că de la Cernăuți / de la Chișinău relatează / a transmis Mircea Motrici, reporterul postului de Radio Iași sau trimisul special al emisiunii de radio România - Actualități de la București”.

Laureați. Organizatori

Vă reamintim laureații festivalului-concurs 2023: La Secțiunea Poezie: Marele Premiu „Magda Isanos” - Marinela Tcaci - Siret; Premiul I - Grațiela Țurțu – Suceava; Premiul II - Amalia Mayer – Suceava; Premiul III - Maria Moscaliuc – Suceava, Nicole Sere - Oradea – Bihor, Andreea Duduman – Suceava, Antonia Ilie – Suceava; Mențiuni Speciale cu aceeași medie: Mențiunea Specială I - Maria Amalia Nicolăescu – Bacău; Mențiunea Specială II - Ștefan Tudor Goția - Alba Iulia; Mențiunea Specială III - Ana Pasanciuc – Suceava, Mențiunea Specială IV - Alexia Pălăcintă - Mălini; Mențiunea Specială V - Paul Ungureanu; Mențiunea Specială VI - Ilinca Zmău; Premiul Cotidianului „Crai Nou” – Suceava - Adela Șulea – Suceava; Premiul familiei Motrici - Vetina Dumitru - Râmnicu Sărat – Buzău; Premiul UAT Udești – Suceava - Lidia Derecichei - Piatra Neamț; Secțiunea Proză Scurtă: Premiul I - Nicole Sere - Oradea – Bihor; Premiul II - Maria Iavorovschi - Valea Vișeului – Maramureș; Premiul III - Ionela Cristina Mureșan - Mureșenii-Bârgăului, Bistrița-Năsăud, Secțiunea Reportaj Literar: Premiul I - Ioana Clara Hurhui – Suceava, Karina Vasilică – Suceava; Premiul II - Anastasia Roșioru – Suceava, Alexandra Mădălina Boca – Suceava.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăria comunei Udești, în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, „Crai Nou” Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Primăria comunei Berchișești, Asociația Culturală „Mircea Motrici”, Centrul Cultural „Unirea sub Oadeci” Udeşti, Biblioteca Comunală „Constantin Ştefuriuc” Udeşti.