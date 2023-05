Cultural

Vineri, 19 mai, fălticenenii sunt invitaţi la Sala „Draga Olteanu Matei” de la ora 18.30, pentru o nouă lansare de carte. Este vorba de volumul „Eros, Logos & Agape. Dragostea în era smartphone”, cea mai recentă dintre lucrările teologului şi scriitorului Mihail Neamţu.

Evenimentul de la Fălticeni, organizat de Asociaţia „Fălticeni Cultural” şi Clubul „Marile Cărţi”, face parte dintr-un turneu naţional de promovare a celei mai recente cărţi scrisă de Mihail Neamţu, o apologie în favoarea normalităţii, evenimentul de vineri, 19 mai, fiind urmat de o sesiune de autografe.

Conferinţa scriitorului Mihail Neamţu va surprinde înţelesurile autentice ale vieţii îndrăgostite, care acoperă o largă plajă de trăiri: eros, philia, agape. Trăim într-o epocă marcată de îndoielile, căutările şi revolta fiului risipitor. Într-o asemenea lume plină de tocmeli, numai Dragostea este reperul nostru inconturnabil – răspunsul final, adevărat, exigent şi înalt, la toate căutările omului. În cadrul conferinţei se va vorbi şi despre capcanele lumii virtuale sau, altfel spus, despre noua prostituţie digitală.

„Volumul <Eros, Logos & Agape: Dragostea în era smartphone>, o lectură confesională prin care Mihail Neamţu ni se dezvăluie ca filosof, teolog, dar şi ca îndrăgostit. <Eros, Logos & Agape> este o pledoarie suculentă, vie, presărată cu umor, fiind destinată oricărui suflet care mai crede în iubire. Răspunzând celor mai inconfortabile întrebări venite din partea unor tineri, scriitorul Mihail Neamţu dă o palmă superficialităţii şi te pune pe gânduri şi pe fapte. Întâlnirea cu scriitorului Mihail Neamţu va atinge şi drama zilelor noastre, indusă de capcanele lumii virtuale sau, altfel spus, despre noua prostituţie digitală”, ne-a mărturisit preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”.

Publicul de orice vârstă este aşteptat la un festin cultural promis de Clubul Marile Cărţi - un proiect de revitalizare spirituală a comunităţilor locale prin conferinţe, cursuri şi cărţi pline de inteligenţă, umor şi plasticitate prin care cititorii redescoperă comorile uitate ale culturii şi civilizaţiei creştine.

Mihail Neamţu este un scriitor, teolog, eseist şi activist. A absolvit studiile liceale la Arad, fiind licenţiat în filosofie (2000) şi teologie ortodoxă (2005) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost student Erasmus la Universitatea Ludwig Maximilian din München (2000-2001), a absolvit un Master of Arts în patristică la University of Durham (2002) în Marea Britanie. A fost Research Fellow (2005-2006) & Guest of the Rector, New Europe College (2006-2007). Deţine un doctorat în teologie la King's College London (Universitatea din Londra) cu teza „The Nicene Christ and Desert Eschatology” (2008). În 2021, Mihail Neamţu fondează Clubul „Marile Cărţi”, o comunitate dedicată cărţilor clasice şi cunoaşterii culturii europene, dintr-o perspectivă conservatoare. Întrunirile săptămânale ale clubului au loc online, însă clubul are constant conferinţe tematice în toată România, una dintre acestea fiind găzduită în această lună şi la Fălticeni.

Intrarea la conferinţă este liberă, având prioritate cei care îşi vor rezerva un loc în sală la adresa de email asociatiafalticenicultural@yahoo.com sau la telefon 0743 102 992.