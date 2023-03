La Fălticeni

Sâmbătă, 25 martie, Sala „Draga Olteanu Matei” din Fălticeni a găzduit lansarea volumului de poezii semnat de profesoara Cristina Bărăscu, „Limpeziri şi contradicţii”. La evenimentul organizat de Asociaţia „Fălticeni Cultural” au participat prieteni, colegi, preoţi, scriitori locali, un numeros public din urbea de pe Şomuz şi din localităţi din judeţele Suceava şi Iaşi. Toți au venit cu o energie bună şi au creat o atmosferă caldă, făcând ziua lansării mai frumoasă. Cristina Bărăscu şi-a dorit ca lansarea cărţii să aibă loc pe scena Sălii „Draga Olteanu Matei” pentru că s-a numărat printre spectatorii celor peste 100 de piese de teatru care s-au jucat în această locaţie, aici a participat la lansări de carte despre mari actori şi tot aici jurizează împreună cu alţi colegi profesori Concursul „Poetul lunii”, o activitate organizată lunar de Asociaţia Fălticeni Cultural.

„Mă bucur foarte mult că eleva din primul meu an din învăţământ, anul şcolar 2000-2001, a ales să lansează această carte într-o sală atât de dragă nouă, iubitorilor de artă, teatru şi film, într-o zi foarte importantă în calendarul creştin ortodox, 25 martie, Buna Vestire, şi dumneavoastră a-ţi venit aşa cum se obişnuieşte, cu multe flori. Este o veste bună pentru cultura fălticeneană pentru că vă este oferită o carte migălită, care cu siguranţă se va epuiza foarte repede”, a spus preotul Liviu Mihăilă, gazda evenimentului.

Un deceniu de creaţie literară

Profesoara Cristina Bărăscu are îndelungată activitate în publicistică şi în volume colective, parcurgând o lungă perioadă de stilizare a discursului în sensul îndepărtării de epic şi anecdotic, „perioadă de decantare întru concentrarea expresiei pe care o vădeşte deseori în volumul <Limpeziri şi contradicţii>”, după cum precizează profesorul Neculai Sturzu în prefaţa cărţii. Universul acestei cărţi o recomandă pe autoare ca „o sensibilitate poetică aparte, preocupată de lumea copilăriei şi adolescenţei cu miturile lor, de natură, de vis, prietenie, obârşii, sentimentul de dragoste, dar mai ales, cum este firesc în lirică, vorbeşte despre propria fiinţă”.

Prezentarea cărţii a fost făcută de Neculai Sturzu, un profesor care, deşi este pensionar, a rămas dedicat meseriei şi care a încurajat mulţi elevi să publice în revista Colegiului „Nicu Gane”.

„Eu am descoperit ceea ce scrie Cristina în cele două volume impresionante pe care Cenaclul <Eugen Lovinescu> le-a scos în anii 2015 şi 2016. Apoi m-am bucurat, la fel ca dumneavoastră, în acele popasuri lirice pe care le-am citit în presa online. Volumul <Limpeziri şi contradicţii> spune foarte mult pentru o autoare de poezie care are aproape un deceniu de creaţie literară, iar titlul sugerează munca, perioada decantărilor, a stilizărilor, dar şi probabil contradicţii”, a spus prof. Neculai Sturzu.

”Cartea este construită pe patru secţiuni între care există o continuitate. Prima este dedicată autoportretului, Cristina Bărăscu fiind o fire care se supune propriei analize, produce o autoscopie cum se spune în psihologie, se cercetează, eul şi sinele se contrazic, se completează, îşi dau mâna rareori şi se descoperă din toate punctele de vedere ca fiică, ca nepoată, ca soţie, ca mamă şi ca om care contemplă lumea. A doua secţiune este <Lumea de dinainte>. Dinainte de ce? Aceasta este şi menirea poeziei, să ne pună pe noi, cititorii, să interpretăm. Al treilea ciclu este constituit din aşa-numitele <Meditaţii în imponderabil>, imponderabilul fiind lumea diafană, este cristalinul despre care vorbea Ion Barbu, este vorba despre umanizarea pe care o cunoaşte fiinţa umană în drumul ei de la raţiune la pasiune. Al patrulea ciclu, <În ”antipaticul” stil clasic>, este scris numai în vers clasic şi îmi pun întrebarea de ce nu a scos volumul mai înainte? Dar vă asigur, citindu-l veţi fi recompensaţi”, a fost îndemnul la lectură făcut de profesorul Neculai Sturzu.

„Poezia rămâne veşnic tânără”

Despre autoare şi versurile sale au vorbit profesorul şi scriitorul Constantin Bulboacă, care a spus că este „o minte inteligentă” care din anii de liceu era dedicată creaţiei literare, jurnalistul Sergiu Jipa, care a scos în evidenţă faptul că publicaţia al cărei redactor-şef este publică din anul 2014 poeziile semnate de Cristina Bărăscu la rubrica „Răgaz poetic”, maistrul militar în rezervă Dumitru Davidel, profesorul Ion Ilişescu, profesorul Gheorghe Dascălu, care a numit-o „poeta Fălticeniului”, profesoara Mioara Gafencu, care a scos în evidenţă importanţa învăţării unii de la alţii indiferent de vârstă, profesie sau studii şi slujirea tinerilor pe altarul frumosului.

„Poezia rămâne veşnic tânără şi chiar dacă se ajunge greu la ea şi la autenticitatea ei, trebuie să slăvim poezia şi marii visători. Cristina ne-a dăruit poezia cu puţină zgârcenie, cu răbdare, cu <răgazuri poetice> ca să putem gândi, aprofunda, rezona şi vibra la ceea ce a scris ea. Este aşa de frumos să ţi se dea astăzi o părticică, pentru ca mai apoi să vină cu un întreg în care să o putem defini ca o poetă care îşi ştie locul, ştie măsura şi creaţia sa ne-o dăruieşte nouă”, a precizat profesoara Mioara Gafencu.

Apropierea de poezie

Cristina Bărăscu s-a arătat recunoscătoare că a avut atât de mulți oameni lângă ea într-o zi sfântă, o zi a poeziei, mulţumind celor care au susținut-o în acest proiect, care au vorbit despre carte sau au participat la eveniment.

„Toţi suntem slujitorii poeziei. Unii poate am primit ceva în plus şi am devenit nişte vase comunicante care facem legătura între harul primit de sus şi frumos. Volumul este dedicat Sofiei, fiica mea, care alături de poezie a adus lumină în viaţa mea.

Vă mulţumesc pentru că aţi venit într-un număr copleşitor de mare şi cu surprize neaşteptate. Bucuria este mare că sunt aici, în această sală, <Draga Olteanu Matei>, o sală de spectacole care pentru mine înseamnă o apropiere de poezie, astăzi, în mod particular o apropiere de poezia mea, dar în fiecare lună este o apropiere de poezie în general pentru că acest concurs, <Poetul lunii>, se desfăşoară de mulţi ani. O mulţumire aparte o fac domnului Radu Bercea, care, pe lângă lecţia unei simplităţi, modestii, este un om extraordinar, iar coperta cărţii este creaţia dumnealui. Mulţumiri domnului meu profesor de limba şi literatura română, Neculai Sturzu, pentru că mi-a fost un ghid blând în tot demersul acesta al construirii şi al scoaterii la lumină a acestui volum.

Astăzi se închide un cerc de la debutul meu literar, care a avut loc în liceu, la 17 ani, când am avut bucuria să îmi regăsesc creaţiile în revista şcolii coordonată de domnul profesor Sturzu”, a spus Cristina Bărăscu.

La final, Cristina Bărăscu a dat citire la o mică parte din creaţiile sale, după care a avut loc un recital de poezie al sucevencei Adela Şulea, câştigătoarea mai multor ediţii a Secţiunii de recitare – monolog a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Birlic” şi a multor ediţii a concursului „Poetul lunii” şi a unui grup de elevi de la Todireşti - Cotnari, judeţul Iaşi, care de câţiva ani vin la Fălticeni împreună cu profesoara Oana Damaschin pentru a participa la concursurile literare şi pentru a viziona spectacolele de teatru.