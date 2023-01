Eveniment

Un nou eveniment derulat sub semnul Zilei Culturii Naționale va avea loc sâmbătă și duminică la Suceava, în cadrul tradiționalei manifestări ”Zilele Eminescu la USV”. Organizat de Biblioteca Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Școala Generală Nr. 3, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară Suceava, Alianța Franceză din Suceava, Asociația Italienilor din România (RO. AS. IT.), Erasmus Students Network Suceava, The European Law Students Association și Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia, evenimentul va marca 173 de ani de la nașterea poetului nepereche, tema manifestării din acest an fiind „Eminescu în lume”.

Biblioteca Universității vă va întâmpina astfel cu expoziția „Eminescu - carte bilingvă în Biblioteca USV” sâmbătă, 14 ianuarie, începând cu ora 09.00, în Sala de lectură „Mihail Iordache” a Bibliotecii Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, corp A. Cărțile poetului Mihai Eminescu în colecțiile Bibliotecii USV vor fi prezentate debibliotecar Despina Doina Rotaru, după care vafi vizionat filmul documentar ,,Eminescu, Veronica, Creangă”, în regia lui Octav Minar, 1914. Între orele 09.45-14.00, va avea loc manifestarea „Eminescu în lume. Om. Geniu și Poet divin”, moderată de Ramona Țabrea.

Programul evenimentului include un recital de poezie eminesciană în limbile mandarină, franceză, engleză, spaniolă, ucraineană și italiană, momente artistice susținute de elevi, studenți și invitații evenimentului, precum și dezbaterea internațională „Eminescu în lume”.

Ecoul poeziei lui Eminescu va răsuna din diferite colțuri ale lumii: Franța, Anglia, Italia, Senegal, China, Coasta de Fildeș, Peru, Columbia, Ucraina, Republica Moldova, prin intermediul invitaților conf. univ. dr. Vasile Ilincan, lector. univ. dr. Alina Prelipcean, prof. MarianaRoșca, prof. Mamadou Lamine Balde, lector univ. dr. Pan Yuyan, dr. Olivia Simion, drd. Marie Coulibaly, artist Nubia Giraldo, artist Julian Quispe Contreras, bibliotecar Lăcrimioara Andrei, prof. Maria Rotariu, prof. Andreea Iacob, prof. Cristina Hetriuc, prof. Ana Maria Timoficiuc, prof. Raluca Cârțu, prof. Cătălina Iurea, bibliotecar Violeta Dumistrăcel, masterand Matteo Fontana, masterand Daniela Grecu, masterand Camelia Cucu, masterand Roxana Asandei, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”Suceava - Alexandra Țabrea, Abigail Cîrstean, Andreea Strugari, Cosmin Mihalea, Mihnea Petru Marian Roman, Teodora Aioanei, Paola Moraru, Magda Oanea, Ionela Teodora Cârciu, precum și elevii Andreea Duduman și David Țabrea, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Evenimentul va continua duminică, 15 ianuarie, începând cu ora 10.00, la bustul Poetului din Parcul ,,Mihai Eminescu”, unde elevi, studenți, profesori, bibliotecari și oameni de cultură vor depune jerbe de flori.