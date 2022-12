Expoziţie

Joi, 8 decembrie 2022, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, a fost vernisată expoziţia „România-NATO – De la parteneriat la alianţă în lupta împotriva terorismului, pentru o lume mai sigură şi mai bună”.

Expoziţia realizată de Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Asociaţia Cultul Eroilor Suceava şi Asociaţia Militarilor Veterani şi a Veteranilor cu Dezabilități, sucursala Suceava, arată drumul parcurs de ţara noastră până în momentul 2004, când a aderat la NATO şi a devenit membră de drept a alianţei militare fondate în anul 1949, cu prezentarea momentelor semnificative referitoare la contribuţia militarilor români în teatrele de operaţii în care ţara noastră a participat sub egida NATO şi rolul României în lupta împotriva terorismului în misiunile de interferenţă cu alte organisme internaţionale (UE, ONU, OSCE). Expoziţia „România-NATO – de la parteneriat la alianţă în lupta împotriva terorismului, pentru o lume mai sigură şi mai bună” cuprinde 38 de bannere, iar pe lângă istoric prezintă fotografiile şi descrierea celor 29 de militari români căzuţi în teatrele de operaţii.

Preşedintele filialei Suceava a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, general de brigadă (r.) dr. Ion Burlui, a precizat: „Până în 1990, România a făcut parte din Tratatul de la Varșovia. După spargerea blocului comunist, România a căutat să îşi găsească o alianţă, un partener, pentru că o familie este cu atât mai puternică cu cât are membri mai mulţi. Dacă ne întoarcem în timp, încă din istoria antică au fost parteneriate pentru a apăra ce este al tău.

Expoziţia ne arată drumul pe care l-au parcurs România şi armata română în perioada de dinainte de a intra în această alianţă şi până în acest moment, un drum care a fost cu urcuşuri şi coborâşuri, a fost cu greutăţi pentru că nimic din ceea ce este solid nu se face fără efort. Avem aici doi oameni care au fost în teatrele din operaţii şi ne bucurăm pentru că nu se numără printre eroi. Şi noi, la fel ca alte ţări, în această alianţă NATO am plătit cu jertfă de sânge acest parteneriat pentru că inclusiv din judeţul Suceava avem eroi care s-au jertfit”.

Omagiu eroilor din judeţul Suceava căzuţi în teatrele de operaţii

În expoziţie sunt omagiaţi eroii din judeţul Suceava căzuţi în teatrele de operaţii împotriva terorismului: sublocotenent (post-mortem) Ioan Grosaru (Irak, 21 septembrie 2007) şi diplomatul ONU Filaret Moţco (Afganistan, 1 aprilie 2011), eroi despre care au vorbit şi doi dintre invitaţii la eveniment, senatorul George Mîndruţă, fost militar timp de 21 de ani, din care trei i-a petrecut în teatrele de operaţii în misiuni sub mandate NATO şi ONU în Afganistan, Bosnia, Sudan, şi colonelul Tudor Vladimirescu, comandantul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, şi care a participat la misiuni în Afganistan în 2012 şi 2019-2020.

Fostul militar George Mîndruţă, membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului și Adunarea Parlamentară NATO, a spus: „Am avut onoarea de a cunoaşte pe unul dintre cei a căror memorie o onorăm astăzi, pe Filaret Moţco. Am fost împreună în Afganistan în 2009, un an foarte complicat pentru că acolo erau alegeri prezidenţiale, iar ONU a gestionat toată această perioadă. Filaret Moţco era un om extrem de dedicat şi cunoscător al culturii afgane, pentru că este esențial să ai cunoştinţe despre locul unde te afli ca să îţi faci treaba la cele mai înalte standarde. Când noi, ca militari, mergem în teatre de operaţii ne aşteptăm la orice. În momentul în care se întâmplă un incident ca cel din 2011, ne dăm seama că nu suntem pregătiţi psihic să pierdem pe cineva drag. Eu plecasem din misiune, dar când am aflat că o bază ONU a fost atacă şi colegii mei şi-au pierdut viaţa şi mai mult decât atât cineva cunoscut, român, sucevean, a fost printre victime, am fost foarte afectat. Este greu să gestionezi o astfel de ştire cu toate că şi pentru acest gen de evenimente militarii sunt pregătiţi.

Este extraordinar că la Fălticeni se întâmplă astfel de evenimente pentru că România este parte a NATO, vedem acum în contextual războiului din Ucraina cât de important este să avem sprijin din partea NATO, să fim membri ai Uniunii Europene şi ai acestei alianţe care ne asigură o umbrelă de securitate şi România este un generator de securitate pe flancul estic”.

Misiuni ale Jandarmeriei Române în Afganistan

Şi col. Tudor Vladimirescu a împărtășit din experienţa sa din teatrele de operaţii, vorbind şi despre primele structuri militare care au participat la misiuni în afara ţării după 1990. Este vorba despre pompierii militari care au participat la misiunile de stingere a puţurilor de petrol incendiate de armata irakiană în Kuweit, invitându-i pe cei prezenţi să vadă tehnica folosită pentru stingerea acelor incendii expusă la Muzeul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă de la Boldeşti, Prahova. Comandantul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni a vorbit şi despre cooptarea Ministerului de Interne în cardul misiunilor gestionate de NATO, începând cu anul 2011, şi despre misiunile din Afganistan, misiuni care au avut componente operaţionale şi de asistenţă.

„Am făcut parte din două misiuni ale Jandarmeriei Române în Afganistan. Prima în 2012, în calitate de consilier pe probleme de resurse umane şi formare profesională a comandantului unui centru de pregătire a Poliţiei naţionale afgane, prilej cu care am avut ocazia, în ciuda pregătirii preliminare, ca fiecare zi petrecută acolo să fie o nouă provocare. Nu este ca la ştiri, nu în toate zilele sunt atacuri, explozii, riscurile sunt mari, dar mediul de acolo a dezvoltat interacţiunea multiculturală, empatia, camaraderie şi responsabilitatea.

Al doilea tur de serviciu a fost în perioada 2019-2020, o perioadă de 6 luni. Am fost şeful celui de-al 12-lea contingent al Jandarmeriei Române în Afganistan. Au fost 13 contingente în total şi pot să spun că personalul Ministerului de Interne a avut un înger păzitor pentru că nu s-a înregistrat nici o victimă din rândul personalului Jandarmeriei sau Poliţiei din 2011 până în 2021, când a avut loc retragerea completă. Lucru care nu s-a întâmplat şi cu alţi camarazi din Ministerului Apărării Naţionale. În prima lună din cel de-al doilea tur, în două incidente, doi camarazi din rândul MApN au trecut la cele veşnice. Suntem obişnuiţi cu o anumită semnificaţie a drapelului înălţat la ceremonii naţionale, comemorări, ceremonii sportive. Dar de când l-am văzut înfăşurat pe un sicriu închis al unui camarad care şi-a pierdut viaţa în Afganistan îl privesc altfel. Sunt experienţe care responsabilizează”, a menţionat col. Tudor Vladimirescu.

Revenind la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, col. Vladimirescu a precizat că deşi instituţia de învăţământ militar pe care o conduce nu are atribuţii operative, a contribuit la misiunea din Afganistan cu cinci ofiţeri în cinci misiuni desfășurate pe diferite niveluri. Colonelul Gabriel Ignia, locţiitorul comandantului pentru învăţământ, a fost şeful celui de-al doilea contigent în perioada 2011-2012 şi a mai avut o experienţă internaţională semnificativă în cadrul misiunii din provincia Kosovo.

Trebuie să ştim unde sunt românii care luptă în afara ţării în cadrul NATO sau ONU

În calitate de gazdă, primarul Cătălin Coman a apreciat colaborarea foarte bună pe care Primăria şi Consiliul Local o au cu Asociaţia „Cultul eroilor”, în ultimul an fiind organizate în urbea de pe Şomuz evenimente de amploare în cadrul acestui parteneriat.

„Este un eveniment necesar pentru că trebuie să ştim unde sunt camarazii noştri, unde sunt românii noştri care luptă în afara ţării în cadrul NATO sau ONU. România este membră a NATO cu obligaţii și responsabilităţi. Aderarea la această organizație ne aduce şi multe avantaje în ceea ce priveşte securitatea şi protecţia noastră ca ţară. Este foarte interesantă această abordare referitoare la activitatea românilor din cardul MApN şi MAI care şi-au desfăşurat activitatea în zone de conflict din alte ţări şi cred că este foarte util să ştim acest lucru. Felicit pe toţi cei care au contribuit la organizarea acestui eveniment şi doresc să transmitem mai departe ceea ce vedem şi auzim aici, pentru că sunt lucruri interesante pentru a înţelege abordarea noastră ca ţară membră a uniunii Europene şi a NATO”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Dumitru Davidel, decanul de vârstă a Asociaţiei Cultul Eroilor, cel care este sufletul activităţilor şi care s-a implicat nemijlocit în organizarea acestei expoziţii, a spus că este a doua expoziţie care poposeşte în municipiul Fălticeni organizată de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”.

„În urmă cu patru ani am adus expoziția <Ostaşul necunoscut> la Muzeul de Artă, care a fost vizitată de un număr mare de elevi, militari, veterani de război. Pentru expoziția vernisată astăzi am găsit înţelegere la autorităţile locale şi le mulţumesc celor care au sprijinit această activitate”, a spus maistrul militar principal în retragere Dumitru Davidel.

La final, tinerii soliști de muzică populară din Cornu Luncii Narcisa Ciuhan și Alexandru Norocel au prezentat un program de cântece patriotice.

Expoziţia fotodocumentară a fost prezentată, anterior, în localitatea Cornu Luncii, la Colegiul Militar Naţional „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc şi la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, iar în intervalul 17-24 decembrie 2022 va fi prezentă la Şcoala Gimnazială „Maria Cantacuzino” din Horodniceni.