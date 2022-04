Cultură

O nouă lucrare din ciclul „Omul, spațiul, timpul” sau „Murim spre a ne naște”, a sculptorului Ion Mândrescu, a fost expusă, luni, 18 aprilie a.c., în fața Teatrului „Matei Vișniec”, din Suceava. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că este cea mai recentă lucrare a maestrului, realizată în pandemie, la atelierul său din Mihoveni. ”Este o expunere temporară, pentru un an”, a precizat Emil Ursu.

Managerul teatrului, Angela Zarojanu, s-a declarat încântată de amplasarea sculpturii în fața teatrului și consideră că „este cel mai potrivit loc, se încadrează perfect în zonă”.

Lucrarea poate fi achiziționată fie de muzeu, fie de administrația locală sau de teatru pentru a rămâne definitiv în locul în care a fost amplasată luni. De asemenea, una dintre aceste instituții ar putea achiziționa și un soclu de piatră, mai potrivit decât suportul pe care sculptura se află acum.

Sculptorul Ion Mândrescu este originar din satul Mihoveni, comuna Șcheia, și este unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani. Are mai multe premii și distincții, numeroase lucrări în colecții private și este prezent permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris. Are peste 200 de lucrări în colecții private din România, Franța, Anglia, Germania, Italia, Israel, SUA, Grecia, Austria și Serbia. În străinătate a expus la Berlin, Viena, Beijing, Paris, Strasbourg, Sevilla, Belgrad, Sofia, Budapesta, Varșovia etc.

În acest an a primit titlul de ”Cetățean de Onoare al Județului Suceava”.