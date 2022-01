Manifestări

Zilele Culturii Naționalesunt organizate în acest an de Biblioteca Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților, având coparteneri reprezentanți ai Colegiului Național „Petru Rareș”, Casei de Poezie Light of Ink, Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, Colegiului Național „Spiru Haret”, Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării, Centre de Réussite Universitaire Suceava, Alliance Française Suceava-Roumanie, Erasmus Student Network, The European Law Students` Association și Grupului de Inițiativă al Românilor din Basarabia.

Ei s-au reunit pentru a organiza și în acest antradiționala manifestare ,,Zilele Eminescu la USV”. Tema manifestării de anul acesta, când se împlinesc 172 de ani de la nașterea Poetului, este ”Eminescu și tinerețea poeziei”.

Programul manifestărilor debutează sâmbătă, 15 ianuarie, începând cu ora 10:00, la bustul Poetului din Parcul ,,Mihai Eminescu”, unde tineri elevi, studenți însoțiți de profesori, bibliotecari și oameni de cultură vor depune jerbe de flori ca omagiu celui mai cunoscut și îndrăgit poet din spațiul românesc. Începând cu ora 10:30 va avea loc vernisajul Expoziției de Carte ,,Eminescu în colecțiile Bibliotecii USV”, organizat în Atrium - Corp E al USV, sub îngrijirea doamnei bibliotecar Despina Rotaru.

În timpul vernisajului va fi prezentat și primul film documentar, intitulat ,,Eminescu, Veronica, Creangă”, în regia lui Octav Minar, realizat în 1914.

Începând cu ora 11:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV va avea loc un bogat program artistic, care include și două lansări de carte de poezie, ”Grădina de naftalină” de Roxana Baltaru și ”Frumusețea este” de Andreea T. Felciuc, sub coordonarea profesorului Gheorghe Cîrstian, lecturi și recitări din poezia eminesciană, fiind respectate restricțiile impuse de contextul pandemic. La întâlnirea din acest an se încearcă oferirea unor răspunsuri la întrebări precum: ,,Cui i se adresează Eminescu în timpurile de astăzi, răscolite de neliniști și incertitudini?”, ,,Cum mai ajungem noi la Eminescu astăzi?”, ,,Ce spun tinerii despre poezia eminesciană?”. Câteva dintre subiectele majore ale întâlnirile de sâmbătă vor fi legate de: ,,Eminescu și tinerii”, ,,Tinerii și poezia” sau „Tinerețea poeziei”.

Participanții la evenimentul de sâmbătă vor primi în dar volumul ”Frumoasă-i”, o selecție din cele mai frumoase poezii eminesciene, apărut la Casa Editorială Demiurg, în anul 2013, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de învățământ universitar la Suceava.