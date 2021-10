Cultural

Scriitoarea Cornelia Petrescu, născută în Bucovina, la Călinești -Cuparencu, dar refugiată în Franța încă din anul 1986, și-a lansat vineri, 8 octombrie, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, în Sala de artă „Elena Greculesi”, volumul „DAHU – povestiri pentru 24 seri”.

La eveniment a participat un grup restrâns de oameni sau, cum a spus autoarea venită din Franța: „Suntem ca un microforum al celor curajoși care au înfruntat pandemia și s-au adunat în jurul unei acțiuni culturale, acțiuni care nu trebuie abandonate, pentru că aici este viața”.

Moderatorul acțiunii culturale a fost poetul Alexandru-Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovinei, care a spus încă de la început că Suceava are un oaspete de seamă, o scriitoare franceză de origine română, Cornelia Petrescu, care a venit de la poalele Alpilor francezi și a poposit la poalele Carpaților Orientali.

Cornelia Petrescu a prezentat la Suceava cu un volum „deosebit de interesant”, publicat la Tipografia Grup Mușatinii, în condiții grafice foarte bune. Alexandru-Ovidiu Vintilă a semnat un cuvânt pe coperta a IV-a cărții, în care a precizat că „în proza din această carte, autoarea Cornelia Petrescu își demonstrează puterea de a se confrunta cu viața. Uneori pe un ton eseistic, prozele scurte ale scriitoarei sunt confesiunea unei voci care investighează umanul. O realitate trăită deplin (...)”.

Moderatorul acțiunii a completat că volumul semnat de Cornelia Petrescu este „îmbrăcat în straie de sărbătoare” și datorită artiștilor plastici care au adus culoare prin lucrările lor publicate în carte.

„Este impresionant modul în care autoarea reușește să conjuge, să articuleze istoria personală cu istoria mare, infinitul mic cu infinitul mare. Consider că acest volum este și un volum-mărturie despre anumite timpuri, despre o viață de om”, a concluzionat Alexandru-Ovidiu Vintilă.

Sensibilitate și tenacitate

Cartea a fost prezentată de prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, critic literar cunoscut, traducător, care a spus că ziua de vineri „este o zi pe care trebuie să o marcăm cu o piatră albă în istoria noastră comună, pentru că reușim să ne reîntâlnim, reușim să înmănunchem frumosul din zona vizualului, frumosul din zona acustică, frumosul literar”. Cartea DAHU, a precizat criticul literar, „este o antologie și a avut o gestație destul de lungă”. Cornelia Petrescu este „un povestitor înnăscut, un povestitor cu mult miez, care știe să găsească tonalitatea potrivită, un tempo alert pentru toate episoadele povestirilor sale”, susține prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, care a semnat prefața cărții(„Cornelia Petrescu sau mixarea tenacității cu sensibilitate”).

Criticul literar sucevean punctează faptul că autoarea Cornelia Petrescu este o ființă extrem de sensibilă, „o mimoză”, „o orhidee”, dar are o tenacitate, o putere de muncă incredibile, „pe care le admir și pe care le am ca model”.Autoarea scrie la fel de bine în limba română și în limba franceză. „Având puternice rădăcini în pământul bucovinean, membră a Societății Scriitorilor Bucovineni, Cornelia Petrescu este un mediator și un adevărat liant între cele două culturi, cea română și cea franceză”, după cum a spus Elena-Brândușa Steiciuc.

Printre volumele pe care le-a semnat se numără nuvela fantastică „Reve de chien. Reve d’homme”, sub pseudonimul Ecaterina Petre (Ed. Vernet, Grenoble, 1990), romanul „Întâia viaţă”, publicat sub pseudonimul Ecaterina Petre (Ed. Noel, Iaşi, 1998), „Ucenicia umilinţei”, sub acelaşi pseudonim (Junimea, 2001), romanul de ficţiune „La nuit des cigales” (Ed. ThoT, 2004), romanul-mărturie „Semper stare” (Ed. l’Harmattan, 2007) etc.

Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc a mai completat, la finalul, intervenției sale: „Eu, personal, aproape că o somez pe autoare, o implor să mai scrie, să continue această activitate, pentru că eforturile ei nu sunt în van, pentru că pe acolo pe unde trece Cornelia Petrescu, ea lasă o amprentă în inima oamenilor, pentru că este un model, pe care trebuie să-l receptăm și să-l continuăm”.

De la concret, la ficțiune

Scriitoarea Cornelia Petrescu a explicat publicului aflat la lansarea cărții că DAHU este o creatură legendară care seamănă cu o capră de munte și este bine cunoscută în Franța. Legenda spune că, în urcușurile ei, bietului animal „i s-au scurtat două picioare laterale”. Această imagine a fost foarte bine reprodusă de artistul plastic Gabrel Baban, schiță ce apare pe coperta cărții „DAHU – povestiri pentru 24 seri”. „În carte, este vorba de cei care încearcă să urce pe un munte ostil, se rănesc, mai mult sau mai puțin... De multe ori îmi bântuie în minte versurile specifice din Miorița: <De trei zile-ncoace / Gura nu-i mai tace, / Iarba nu-i mai place. / Ori eşti bolnăvioară, / Drăguţă mioară?/>. Eu mă regăsesc în aceste versuri și vă regăsesc pe toți cei care ați suferit în comunism, v-ați îmbolnăvit... Am fost cu toții niște miorițe care nu mai puteau să mănânce iarba otrăvită, iar eu poate am fost puțin mai curajoasă, și am plecat. Însă acolo nu ne-a așteptat doar lapte și miere. Ne-a așteptat efortul de integrare, departe de familie, de prieteni, dar mereu în legătură cu locul de origine”, a povestit Cornelia Petrescu.

În carte, autoarea a făcut o paralelă între animalul de munte legendar și omul care încearcă să depășească greutățile vieții într-o lume care nu este a lui. Cornelia Petrescu scrie pentru că îi place și pentru că are ce povesti dintr-o viață cu multe încercări și bogată în evenimente. „Întotdeauna când scriu plec de la un concret, de la un real care se dizolvă apoi în ficțiune, în fantezie și limita dintre ele o pot discerne numai cei care sunt sensibili și știu să spună până aici a fost real, de aici este ficțiune”, a completat scriitoarea franceză cu origini bucovinene.

Artă plastică și muzică

Publicul care a venit pentru lansarea volumului scris de Cornelia Petrescu s-a bucurat și de o expoziție de artă plastică deosebită, lucrările fiind expuse pe holul de la etajul I al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava. Despre lucrările expuse a vorbit artistul plastic Oana Ruxandra Hrișcă, care și-a amintit că acum 17 ani, mai mulți artiști suceveni au expus, în cadrului unui schimb cultural, în Franța, și cu sprijinul scriitoarei Cornelia Petrescu.

„Astăzi este o întâlnire de suflet. Suntem câțiva reprezentanți care au expus și atunci, în Franța. Puteți admira pe holul bibliotecii lucrări ale artistului Gabrel Baban chiar din zona respectivă, cu inspirația caselor franceze din zona Grenoble, lucrări ale artistului Constantin Severin, de natură modernistă, lucrările mele, tot de influență franceză, dar din altă etapă, lucrările Cristinei Hreamătă-Macoveiciuc, cu un parfum și suflet din natură și două lucrări ale Cameliei Rusu Sadovei, lucrări de inspirație italiană. Iată că artiștii suceveni au început să circule și să-și găsească subiecte interesante și în afara țării, pentru ca, apoi, lucrările să fie expuse aici, la Suceava, acasă”, a fost prezentarea Oanei Hrișcă.

Tânăra artistă Ana Creangă a „brodat” acest eveniment cultural cu mare încărcătură emoțională prin interpretarea la chitară a mai multor fragmente muzicale. A fost o seară de octombrie în care culorile toamnei s-au armonizat perfect cu arta plastică, cu muzica, cu literatura, dar cei mai importanți au fost „actorii”, oamenii prezenți la eveniment. Fiecare dintre ei a plecat spre casă mai bogat sufletește, a plecat mai convins că prin cultură ne salvăm și ne vindecăm rănile acestei perioade dificile pentru toată lumea.