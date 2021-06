Sub patronajul Ministerului Culturii

Atelierul Național de Folclor, ediția a II-a, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Culturii, a reunit recent, la Suceava, în Muzeul Satului Bucovinean, artiști din cinci zone folclorice: Bucovina, Moldova, Basarabia, Oltenia și Maramureș.

În cadrul evenimentului, au fost anunțate rezultatele ediției din acest an a proiectului “10 pentru folclor”. Este vorba de numărul opționalelor de folclor care vor fi studiate în anul școlar 2021-2022.

Evenimentul găzduit de Muzeul Satului Bucovinean a debutat vineri, 18 iunie, cu o paradă a portului popular din Bucovina și Maramureș. După cum ne-a spus Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului “10 pentru folclor”, Atelierul Național de Folclor vine în completarea proiectului “10 pentru folclor”. “Inițial, am organizat, în fiecare an, câte 10 întâlniri-spectacol, timp de 5 ani consecutiv, excepție făcând doar anul 2021, atunci când Caravana Folclorului și-a susținut reprezentația la televiziunea publică, iar, la final, anunțam rezultatele campaniei noastre. Mi-am dat seama pe parcurs că este nevoie să ne intensificăm activitatea, astfel încât să putem ține legătura mai îndeaproape cu profesorii interesați să predea opționalul de folclor, dar și cu elevii, pentru a-i încuraja și promova în eforturile lor de a-și însuși cunoștințele din cadrul opționalului. Firesc, a apărut și Școala de Folclor, o comunitate online, deocamdată, care poate fi accesată de orice iubitor de folclor pe rețeaua de socializare Facebook, la link-ul https://www.facebook.com/scoala.de.folclor.romanesc/?ref=pages_you_manage . Activitățile filmate în cadrul Atelierului Național de Folclor vor fi puse pe DVD-uri și distribuite în școli, pentru a veni în sprijinul elevilor și profesorilor. Școala de folclor își propune, pe de o parte, să împărtășească informații de specialitate de la oameni care au cu adevărat ceva de spus în acest domeniu, pe de altă parte, să descopere, să promoveze și să îi ajute să ajungă pe marile scene pe tinerii talentați, care sunt la început de drum”, a explicat Mihaela Bârsan.

Promovarea artiștilor tineri

Începând cu cea de-a II-a ediție a proiectului “10 pentru folclor”, au fost atrași în acest proiect mulți tineri din județ, pe care organizatorii i-au urcat pe scenă alături de orchestre consacrate, ca să li se dea încredere în ei și să fie încurajați să cunoască și să promoveze, la rându-le, valorile consacrate ale folclorului românesc. “Condiția noastră a fost ca fiecare dintre ei să cânte piese din repertoriul deja consacrat. Aici îi amintesc pe Denisa Apetrei, Simona Matachi, Diana și Teodora Seserman”, a exemplificat Mihaela Bârsan.

Pe scena amenajată în incinta muzeului au urcat membrii Grupului Tradițional ”Ai lui Ștefan noi oșteni” din Vicovu de Sus, Călineștenii Țării Maramureșului, Ansamblul studențesc ”Arcanul” al Universității “Ștefan cel Mare” Suceava și Orchestra ”Mugurelul” din Dorohoi, condusă de maestrul Marcel Dupu.

Alături de orchestră, au mai cântat Diana Seserman și Teodora Seserman, iar invitații speciali au fost Beatrice Băndoiu din Oltenia și Nicu Mâtă din Basarabia.

La eveniment a fost prezent și directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, care a subliniat faptul că: ”10 pentru folclor a devenit un eveniment foarte important și este singurul proiect care se preocupă de introducerea folclorului în școli. E o chestiune lăudabilă pentru că astăzi societatea încearcă să se alinieze occidentului și o face, din păcate, în dauna a tot ceea ce înseamnă spirit. Vrem, nu vrem, partea de rădăcină, de acasă este cea care moare cel mai sigur și mai repede, fiind ajutată în acest sens. Ei bine, 10 pentru folclor și tot ceea ce face Mihaela Zâna Bârsan reprezintă un strigăt, un strigăt într-o lume tehnologizată, pentru ca omul să nu se rupă de rădăcini și de ceea ce reprezintă până la urma urmei”.

În paralel, în cadrul evenimentului, au fost premiați de către IȘJ Suceava și profesorii care au desfășurat activități deosebite în cadrul opționalului de folclor. Profesorii au fost premiați de reprezentantul IȘJ în proiect, inspectorul pentru arte Loredana Ceica.

S-au remarcat în acest sens reprezentanții Școlii Gimnaziale “Miron Costin” din municipiul Suceava, reprezentanții școlilor din Vicovu de Sus, Cajvana, Bosanci și Hănțești.

Sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii

Atelierul Național de Folclor de la Suceava beneficiază de girul Ministerului Culturii, sub patronajul căruia se desfășoară încă de la prima ediție. Din cauza agendei aglomerate, ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj de susținere de la București: ”Folclorul, tradițiile și obiceiurile au reprezentat și reprezintă o prioritate pentru mandatul meu de ministru al Culturii. Anul trecut a avut loc prima ediție a Atelierului Național de Folclor, ediție desfășurată sub patronajul Ministerului Culturii. Sunt onorat că și la cea de-a II-a ediție, care are loc la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, Ministerul Culturii este partener. Tradițiile ne definesc ca neam și este de datoria noastră, a tuturor, să le valorificăm, să ne asigurăm că le transmitem generațiilor viitoare, iar acest lucru îl putem face chiar din familie și din școală. Educația formală trebuie să conțină cursuri dedicate folclorului. Doar astfel ne asigurăm că autenticul este cel care va ajunge la generația viitoare și că nu va triumfa kitschul, ce a pătruns și în această zonă pe care riscă să o invadeze. Felicit organizatorii și le urez succes tuturor participanților”.

Cu sprijinul Primăriei Suceava și al primarului Ion Lungu

De aprecieri pozitive se bucură Atelierul Național de Folclor și din partea primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, care a reînnnoit parteneriatul și pentru acest nou proiect care începe să capete contur la nivel național: ”Iată că după ce s-a promovat foarte bine proiectul 10 pentru folclor, de această dată se promovează Atelierul Național de Folclor, un proiect realizat în colaborare cu Ministerul Culturii. Nu vă ascund faptul că am avut o discuție personală cu domnul ministru Bogdan Gheorghiu, căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru sprijinul acordat acestui proiect, promovat cu atâta entuziasm de Mihaela Zâna Bârsan, și am convingerea că va avea efectul scontat în idea de a promova, de a păstra, de a conserva folclorul sucevean, folclorul bucovinean. Și Primăria Municipiului Suceava este partener în acest proiect nou. Așa cum se știe, am sprijinit și ediția din acest an a proiectului 10 pentru folclor, care a fost difuzat de televiziunea națională. Mă bucură faptul că pe lângă promovarea folclorului, reușim să promovăm și imaginea orașului nostru. Ca atare, doresc succes ediției din acest an a Atelierului Național de Folclor și vreau să subliniez faptul că Primăria Municipiului Suceava, eu personal, în calitate de primar, dar și de iubitor de folclor, rămânem alături de aceste proiecte și sunt convins că aceste proiecte vor duce la creșterea calității folclorului în zona Sucevei și în zona Bucovinei. Ne mândrim cu ambele proiecte și credem că se vor dezvolta și mai mult. Nu ascund faptul că am fost contactat de primari din țară, care m-au felicitat și s-au arătat interesați de proiectul 10 pentru folclor, dorind să afle mai multe despre acesta și modalitatea de introducere a folclorului în școli, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Este normal și firesc ca Atelierul Național de Folclor să aibă loc la Suceava, pentru că, în Bucovina, tradițiile, obiceiurile și folclorul sunt la ele acasă, iar noi avem obligația morală și profesională să le păstrăm, să le conservăm și să le predăm pe mai departe generațiilor următoare. Sunt convins că acest proiect va continua și în perioada următoare, iar noi vom fi cei care vom sprijini întotdeauna activitățile legate de folclor”.

Rezultatele proiectului

În mod tradițional, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava a anunțat rezultatele ediției din acest an a caravanei folclorului, găzduite de televiziunea publică. “Proiectul 10 pentru folclor este unul ambițios din toate punctele de vedere. Mă bucură faptul că acest proiect a trecut granițele județului Suceava și sper să cuprindă întreaga țară. În ceea ce ne privește, Inspectoratul Școlar Județean Suceava sprijină activitățile privind promovarea folclorului în școli începând de la nivel preșcolar până la nivel liceal. În anul școlar 2021-2022, vom avea 150 de opționale de folclor în școlile din județ, alese de părinți și copii. Sunt în asentimentul tuturor celor prezenți aici. Cu toții ne-am dat mâna pentru a promova folclorul în rândul copiilor, care trebuie să știe și să ducă pe mai departe ceea ce noi, la rândul nostru, am moștenit cu drag. Tot cu drag vrem să le transmitem succes pe mai departe tuturor”, a spus Grigore Bocanci, inspectorul școlar general al IȘJ Suceava.

Atelierul Național de Folclor a fost organizat de Asociația “10 pentru Folclor”, Primăria Municipiului Suceava, Televiziunea Regională Intermedia, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava , Fly Music Bosanci și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

“Femeia Anului 2020”, la secțiunea cultură și artă

Inițiatoarea proiectelor “10 pentru folclor”, Atelierul Național de Folclor și Școala de Folclor, Mihaela Zâna Bârsan, a primit la sfârșitul săptămânii trecute Trofeul “Femeia Anului 2020”, în cadrul Galei Naționale “Femeia Anului 2020”, eveniment desfășurat la București și prezentat de cunoscutul om de televiziune Andreea Marin. Suceveanca a adus acasă Trofeul “Femeia Anului 2020” la secțiunea cultură și artă. Ea a fost premiată alături de personalități precum spadasina Ana Maria Brânză, fosta gimnastă Lacrămioara Moldovan (actuala antrenoare a campioanei mondiale la bârnă Larisa Iordache), dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, etnologul Doina Istvanoni și profesorul de chimie Neli Iordache. Premiul i-a fost înmânat sucevencei, în cadrul unei gale, de criticul de film Irina Margareta Nistor, iar din juriul care a ales câștigătorii au făcut parte prezentatorul de televiziune Virgil Ianțu, actrița Adriana Trandafir, dr. Răzvan Cristian Târziu și fotbalistul Lucian Sânmărtean.