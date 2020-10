La Gura Humorului

Ediţia 40 a Festivalului „Toamnă la Voroneţ” a început luni, 5 octombrie, la Gura Humorului, cu vernisajul expoziţiei de fotografie „Peru!”, găzduită timp de două săptămâni de Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina. Din cei optartiști fotografi călători în Peru au fost prezenţi la primul vernisaj cu fotografiile realizate în anul 2017 Bianca Ştefanovici, Adrian Dudui şi Cristian Tzecu.

După ce Mihai Mardare, director coordonator al Centrului Cultural Gura Humorului, a mulțumit artiştilor fotografi pentru că au reușit să pună acest proiect în practică și humorenii se pot bucura, timp de două săptămâni, de imaginile surprinse în Peru, Marcela Butnaru, unul dintre fondatorii festivalului, a făcut cunoscut cum s-a ajuns ca această expoziţie să fie vernisată în oraşul staţiune sucevean.

„A fost o reală bucurie pentru mine să putem organiza această ediţie jubiliară. Şi mai mare a fost bucuria când toți cei pe care i-am contactat au răspuns dintr-o singură suflare prezent, nici unul nu a spus cum să nu vine. Cristian Tzecu a venit cu ideea de a vernisa o expoziție cu fotografii din Peru, și iată-i aici, după un voiaj foarte lung, cu o expoziție care este la prima vizionare. Cristian a venit ani buni la Gura Humorului, la festivalurile de diaporamă, dar în afară de un fotograf pasionat și sensibil, Cristi este cel care a reușit să urce multe din vârfurile interzise pentru majoritatea celor care practică escalada. I-a plăcut atât de mult fotografia și diaporama încât a început să facă ture fotografice, una din aceste ture este cea care s-a desfășurat în Peru, în urmă cu doi ani. Ei au făcut un drum care nu a fost simplu, fără să îi ajute nimeni, pe cheltuiala lor, au dormit în autobuze pentru a fotografia în următoarea zi, și asta face ca expoziția lor să fie și mai valoroasă.

Astăzi, la Gura Humorului, avem parte de imagini care arată un altfel de Peru decât îl știm noi, altfel decât cel din cărțile poștale și ilustrate, un Peru plin de sensibilitate și de multă durere”, a spus Marcela Butnaru.

Umanitatea are foarte multe în comun

Cei trei fotografi au dezvăluit audienței, nu prea numeroasă şi în mare parte formată din cunoscători ai artei fotografice şi filmului, impresiile unei veritabile expediții. Cel care a coordonat tura fotografică, Cristian Tzecu, a făcut cunoscut că pentru a se descurca cu băștinașii au fost nevoiţi să învețe limba spaniolă, lucru ştiut încă din anul 2003, când a fost pentru prima oară în Peru pentru o escaladă montană împreună cu un prieten, Cătălin Morariu, cu care a făcut și alte ascensiuni şi a cărui viață s-a întrerupt în 2010.

„A fost extraordinar să revin în 2017 în Peru, de data aceasta ca organizator a unei ture foto împreună cu prietenii și colegii fotografi cu care împărțisem ture foto în Himalaya și în alte zone ale lumii. Planul era să mergem în locuri interesante pentru a vedea și altceva decât în cărți poștale și la căutarea pe Google. Am văzut multe locuri frumoase, Arequipa, Machu Picchu, capitala incaşilor, Cuzco, Valea Sfântă a incaşilor şi după aceea, când totul devenise prea comercial, ne-am dus la un șofer și i-am spus să ne ducă într-un loc care nu este bătut de turiști. Așa am ajuns la oameni la care nu ne-am dus cu bani ca să lubrifiem o relație, ci la fel ca la turele foto din satele românești, am mers cu punga cu zahăr, cu mălai și cu de-ale gurii. În relația cu oamenii ne-am dat seama că umanitatea are foarte multe în comun, indiferent dacă vorbim limba română sau limba spaniolă”, a spus Cristian Tzecu.

Expoziţia este rezultatul muncii în echipă

Şi Adrian Duduia vorbit despre fotografii şi „elementele lăsate poate spre marginea obișnuitului”, menţionând că expoziția este rezultatul muncii în echipă a celor opt fotografi, toți instruiți la Şcoala de poetică fotografică a regizorului Francisc Mraz.

„Veți vedea profunzime, căldură, poate simțiți puțin din tăria aerului de acolo. E greu să fi făcut altfel aceste fotografii dacă nu ne-ar fi impresionat oamenii. Ne-am potrivit cumva”, a precizat Adrian Dudui, menționând și aportul colegilor care nu au putut ajunge la Gura Humorului: Carmen Săndescu, Elena Biianu, Ioana Pintea, Laurenţiu Cioboată, Loredana Gancea.

De la Bianca Ştefanovici am aflat că autorii expoziţiei de pe simezele muzeului humorean nu sunt fotografi de profesie, fiecare are o altă meserie, sunt IT-iști, economişti, ingineri. „Practic am încercat să expunem prin aceste fotografii trăirile noastre în Peru. Eu am declanșat această călătorie, mi-am dorit foarte mult să ajung în America de Sud și am ales împreună cu Cristian destinația Peru, el mai având o călătorie înainte. Fotografiile exprimă călătoria noastră în mod cronologic”, a precizat Bianca Ştefanovici.

Regizorul Tudor Giurgiu, invitatul primelor două seri

Unul dintre invitații speciali ai Festivalului Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ” este regizorul Tudor Giurgiu, producător, distribuitor de filme şi directorul celui mai mare festival din România - TIFF. Tudor Giurgiu a participat luni şi marţi la proiecţiile filmelor „Parking” (2019) şi „Despre oameni şi melci” (2012).

Criticul de film Mihai Fulger l-a prezentat pe regizorul Tudor Giurgiu ca fiind una din cele mai importante personalități ale cinematografiei românești de astăzi. El nu este doar regizorul filmului prezentat luni seara, „Parking”, este și scenarist, producător, distribuitor de filme, este iniţiator și organizator de evenimente cinematografice cum ar fi Festivalul de Film Transilvania de la Cluj, premiile Gopo, este un promotor al filmului românesc în țară și în lume.

„Îmi pare bine că am revenit la Gura Humorului, nu am mai fost de 6-7 ani, când am făcut un tur turistic în zonă. Îi mulțumesc lui Mihai Mardare și îl felicit pentru eforturile lui constante de-a lungul anului pentru a face aici evenimente și de a aduce aici cele mai bune filme românești și străine. Sper să meargă festivalul mai departe, este cel mai longeviv festival de film de la noi, așa că mulți ani înainte!”, a fost urarea regizorului Tudor Giurgiu.

Despre filmul „Parking”, Tudor Giurgiu a precizat că este realizat în urmă cu doi ani, în Spania, a apărut anul trecut în România şi anul acesta a fost lansat în Spania.

„Este inspirat după o carte a unui poet și scriitor din Sângeorz Băi, Marin Mălaicu-Hondrari, cartea se numește <Apropierea>, dar pe măsură ce am lucrat cu Marin la scenariu am ajuns cumva să preiau multe teme din întreaga lui operă. Este o poveste autobiografică, m-a impresionat drama lui de emigrant în Spania la începutul anului 2000, când lucrurile nu erau atât de legale precum sunt acum, oamenii nu munceau cu acte. Marin a plecat din alte motive să se reinventeze, să învețe limba spaniolă pentru a putea citi marile opere ale lumii spaniole, dar mai ales sud-americane.

A fost foarte interesant să văd cum arată și cum s-a întâmplat această poveste a unui emigrant foarte atipic”, a mărturisit regizorul Tudor Giurgiu.

După proiecție a avut loc o sesiune de întrebări pentru invitatul serii, Tudor Giurgiu.