A 30-a ediţie

În perioada 27 iulie – 2 august 2020, la Gura Humorului de desfăşoară cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică “Umor la… Gura Humorului”. Manifestarea este organizată de Primăria Gura Humorului şi Centrul Cultural Gura Humorului, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina şi Primăria Mănăstirea Humorului.

Festivalul include în acest an cinci expoziţii: Expoziţia stradală „Aleea Umor 30” în Piaţa Republicii şi pe bulevardul Bucovina, Expoziţia de grafică satirică „Bufniţa” a artistului plastic Radu Bercea la care se adaugă câteva lucrări ale graficienei Ema Hozoc din Bucureşti şi Expoziţia de afişe „Umor 30”, ambele găzduite de Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Expoziţia de grafică satirică „Pandemia” văzută de Radu Bercea şi Expoziţia de grafică „In Memoriam George Gavrilean”, găzduite de spaţiile expoziţionale ale Pieţei Agroalimentare din Gura Humorului ,şi emisiunea „Ora Veselă Redivivus” realizată sâmbătă, 1 august, de la ora 17,00, de Silvia Cusursuz la postul Impact FM.

„30 de ediţii ce ne-au făcut să fim unul dintre cele mai longevive festivaluri de umor din România. Este un record, o reuşită cu care ne mândrim prin organizarea unei ediţii aparte. O ediţie în care nu vom avea un festival-concurs, însă vom scoate în evidenţă toată această istorie a noastră prin expunerea tuturor lucrărilor câştigătoare din cele 29 de ediţii. Totodată, ne vom bucura de expoziţii şi diverse activităţi în aer liber care vor aduce acest festival mai aproape de oameni”, au precizat organizatorii.

Expoziţia de grafică „Bufniţa”

De la Robert Galavan, muzeograf, Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, am aflat că „este o ediţie inedită în care încercăm să sărbătorim, altfel de cum ne-am obişnuit, 30 de ani de festival”.

„Expoziţia de grafică satirică <Bufniţa> este deschisă de pe 27 iulie şi va rămâne în muzeu şi după festival pentru că a avut un impact foarte mare asupra publicului, a ridicat şi câteva semne de întrebare: La cine s-a referit domnul Bercea?, Cine este rândunica?, Cine sunt mătuşa Veta, Nataşa, Păcală?... şi aşa mai departe. Sunt foarte multe nume de lucrări cu subînţeles şi fiecare dintre noi se poate regăsi într-o astfel de lucrare”, ne-a precizat Robert Galavan.

Expoziţia reprezintă personificarea unor oameni, o figură de stil prin care bufniţei i s-au atribuit însuşiri omeneşti.

„Am încercat să personific bufniţa, simbolul înţelepciunii timp de mii de ani, bufniţele fiind asociate cu înţelepciunea în Grecia Antica, când Atena, zeiţa înţelepciunii, era reprezentată de multe ori cu o bufniţă alături. Aşa cum şi poeţii scriu poezii pe o anumită temă, şi mie îmi vine câte o idee, bună sau rea, pe care încerc să o pun pe hârtie. Aşa am ales tematica bufniţelor, iar cei care vizitează expoziţia pot să spună dacă am avut o idee bună sau nu. Toată lumea percepe bufniţa ca o pasăre mai puţin drăguţă, dar este pasărea înţelepciunii, iar în unele ţării toată lumea caută o lucrare, un pandant care reprezintă bufniţa. În Franţa, în majoritatea familiilor găsim o figurină, un tablou cu o bufniţă”, ne-a spus graficianul Radu Bercea.

Afişe şi Aleea Umor 30

În zona centrală a oraşului Gura Humorului, localnicii, dar şi cei care vizitează localitatea, pot să îşi aducă aminte de lucrările de grafică premiate pe parcursul celor 29 de ediţii, dar şi de versurile unor poeţi satirici şi umorişti care ne-au adus zâmbetul pe buze la ediţiile trecute ale festivalului.

Tot un remember este şi expoziţia cu afişele festivalului. Primul afiş a fost realizat de artistul Radu Bercea, apoi toate au fost tipărite.

„Prima ediţie, în 1991, a fost una naţională, după câţiva ani festivalul a devenit internaţional, cu participanţi din aproape toate statele lumii. Pe lângă grafica satirică venea şi literatura umoristică de la Mănăstirea Humorului, coordonată de primarul Constantin Moldovan. Acest festival a fost gândit la o cafea, eram împreună cu George Gavrilean, Florin Suşinschi şiTeo Bocăneţ şi am hotărât că trebuie să facem un festival prin care să punem în valoare numele oraşului. Şi aşa a apărut ideea de Umor la Gura Humorului. Primul afiş l-am făcut eu, cu expoziţia participanţilor, apoi în fiecare an afişul a avut o anumită tematică şi s-au realizat în tiraj mare la tipografie”, ne-a mărturisit Radu Radu Bercea.

Ideea festivalului de umor… la Gura Humorului a fost îmbrăţişată şi de Primăria Gura Humorului şi Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, de grupul satiric „AZbest”, condus în acele vremuri de Marius Ursaciuc, actualul primar, dar şi de graficianul Mihai Pânzaru PIM, Marcel Mureşeanu şi Rodica Dominte, ca reprezentanţi ai forurilor culturale judeţene, după cum preciza recent întru-un testimonial graficianul Mihai Pânzaru – PIM.

In Memoriam George Gavrilean

Ediţia din acest an ne propune şi o întâlnire cu regretatulcaricaturist, grafician, poet şi pictor bisericescGeorge Gavrilean. Humorenii care ajung la Galeriile Artis din incinta Pieţei Agroalimentare pot vedea o foarte mică parte din munca din atelierul lui de creaţie.

“O expoziţie in memoriam George Gavrilean, un foarte bun prieten de-al meu, poet, scriitor, pictor, care a plecat dintre noi prea devreme, în urmă cu câţiva ani. A muncit foarte mult şi cred că asta l-a răpus atât de repede. Aici are 25 de lucrări din perioada sa de glorie, este un omagiu adus de humoreni pentru contribuţia foarte importantă pe care a avut-o în istoria Festivalului <Umor… la Gura Humorului>. Este o expoziţie pentru cei care vor să admire lucrările unui artist care, din păcate, nu mai este în viaţă, dar prin expoziţiile organizate în oraşul natal, Gura Humorului, îl păstrăm în memorie, mai ales că este unul dintre cei mai productivi artişti locali”, ne-a spus artistul Radu Bercea

„Pandemia” din piaţa oraşului Gura Humorului

Galeria Artis este amenajată în incinta pieţei agroalimentare din Gura Humorului în ideea de a vedea cât mai multă lume lucrările artiştilor plastici. Printre ei se numără şi Radu Bercea, un reper al artei din Bucovina, care ne prezintă în aceste zile 35 de lucrări reunite sub titlul „Pandemia”.

„M-am gândit că pandemia poate să cuprindă mai multe racile ale societăţii noastre plecând de la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, de la comportamentul oamenilor. Sunt 35 de lucrări, unele sunt cu mesaj, de exemplu <Pune-ţi masca să prinzi pasca!>, realizată în preajma sărbătorilor pascale, <Zâmbiţi, vă rog!> spune un fotograf unui om care poartă mască, <Până şi hoţii poartă mască>, <Aruncă masca folosită!>, <Cea mai gravă boală este prostia!>, <Scanarea: Între om şi marfă nu există nici o diferenţă> etc. De când am intrat în carantină am început să desenez, a fost o perioadă în care unii, din lipsă de ocupaţie, au avut de suferit, dar eu nu mă pot plânge de aşa ceva pentru că eu zilnic desenez.

Următorul proiect este o expoziţie cu expresia facială a diferitelor persoane, vârstnice şi tinere, în diferite situaţii. Nu am ales modelele, am început să lucrez, am deja 5 portrete făcute, va fi o expoziţie în care vreau să scot în evidenţă omul frământat de diferite probleme. Expoziţia va fi tot aici la Gura Humorului, nu mă mai pot deplasa aşa cum o făceam cândva, mai ales în situaţia deosebită în care ne găsim”, spune cu regret artistul plastic Radu Bercea.